Contract One、契約期間の管理機能を強化

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、取引管理サービス「Contract One（コントラクトワン）」において、契約期間の管理機能を強化しました。

今回のアップデートにより、覚書などの追加契約書によって契約期間を変更したり、解約をしたりした場合に、元の契約書の契約情報にも自動で最新の期間や契約状況が反映されるようになります。これによって、契約終了日を知らせるアラートメールの配信日も自動で更新され、ユーザーは手間なく常に正確な契約期間に基づいた契約管理が可能になります。

■提供の背景

契約書で定めた契約期間を変更する際は、元の契約書を直接修正することはできず、「覚書」などの新たな契約書を締結して期間を変更します。そのため、契約期間を正確に把握するためには、基本契約書などの元の契約書（親契約）と、変更内容を定めた契約書（子契約）の複数の契約書をあわせて管理する必要があります。そのため、契約期間の確認には時間がかかるほか、確認漏れによって契約を誤って更新したり、意図せず契約が無効になったりするリスクがありました。実際に当社の調査でも、契約内容の変更を把握できず、誤解した経験がある人が多いことが分かっています（※1）。

こうした課題を解決し、契約期間を正しく管理できるようにするため、本機能を開発しました。

■新機能の概要

Contract Oneでは、契約終了日や自動更新の有無、更新期間といった契約情報をデータ化し、各契約の状況を「契約中」「契約終了」などに自動で分類・表示します（※2）。さらに、契約終了日を知らせるアラートメールを担当者に送信する機能も備えています。

今回のアップデートにより、覚書などの子契約を締結して契約期間の変更や解約をした際、その内容が親契約の契約状況とアラートにも自動で反映されるようになります。ユーザーが手作業で情報を更新することなく、常に最新の契約内容に基づいて、契約書を管理できます。

本機能は、40年以上にわたり自然言語処理の研究・開発を続けているグループ会社の株式会社言語理解研究所との共同開発により実現したものであり、特許出願中です。

※1：Sansan株式会社「契約の適切な履行に関する実態調査」（2025年7月30日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2025/0730.html

※2：契約データベース「Contract One」に2つの新機能。AIと言語理解研究の技術により、俯瞰的な契約管理を実現（2024年3月25日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2024/0325.html

（以上）

■AI契約データベースが、利益を守る「Contract One」

Contract One（コントラクトワン）は、Sansan株式会社が提供する取引管理サービスです。紙や電子といった形式を問わず、契約書をはじめとする取引書類を一元化。自社開発のAIやオペレーター補正を組み合わせて、正確にデータを抽出し、取引書類同士の関係性を自動でひも付けます。取引の全体像や変遷を俯瞰できるデータベースを構築することで、機会の損失や信用の低下を防ぐ事業判断をサポートし、企業の利益を守ります。

https://contract-one.com/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/