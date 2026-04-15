自宅で名店のイタリアンを　伊藤沙莉さん出演「予約でいっぱいの店のパスタソース」新ＴＶＣＭ「名店の味」篇４月１５日 全国オンエア

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、在日イタリア人からも絶賛される日本におけるイタリアンの第一人者、落合務シェフが監修するこだわりのパスタソースシリーズ「予約でいっぱいの店のパスタソース」のプロモーションとして、俳優の伊藤沙莉さんを起用した新TVCMを4月15日（水）より全国で放映開始します。

「予約でいっぱいの店のパスタソース」は、東京・銀座にあるイタリアンの名店「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」のオーナーシェフ・落合務氏監修のもと、家庭で手軽に本格的なイタリアンパスタが楽しめる商品として誕生した、今年で発売25周年を迎えるロングセラーシリーズです。

新TVCMを通じて、ブランドの魅力とともに、ご家庭で手軽に名店の味を楽しめる商品の価値を発信します。

■ＴＶＣＭ概要

・放映開始日 ：2026年4月15日（水）

・放映地域 ：全国

・TVCMの視聴はこちら：

15秒：https://youtu.be/BSZH2mRwAhg

30秒：https://youtu.be/9jlUcN_KvAo

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9jlUcN_KvAo ]

・タイトル：予約でいっぱいの店のパスタソース「名店の味」篇

CMの舞台はある日のスーパー。パスタを愛する伊藤沙莉さんが「予約でいっぱいの店のパスタソース」と出会います。「自信満々な名前だけど…どれどれ」と、一口食べた瞬間、おいしさのあまり自宅がたちまちイタリアンの名店に！？

パスタをおいしそうにほおばる伊藤さんの自然な表情にも、ぜひご注目ください。

■撮影エピソード

カジュアルな装いで撮影現場に登場した伊藤沙莉さん。スーパーマーケットでの撮影では「お客さんがいないスーパーに入るのは初めてです」と笑顔で語り、和やかな雰囲気の中で撮影がスタートしました。棚から商品を手に取ってじっと見つめるシーンでは、多彩な表情を見せながら演技に向き合う姿が印象的でした。

一方、スタジオでの撮影では、実際にパスタを口にした瞬間、演技を忘れたかのように「本当においしい！」と自然なリアクションを見せる場面もありました。さらに、あまりのおいしさにフォークが止まらなくなり、「まだ食べたい！」とコメントするなど、商品への愛情があふれ出た撮影現場となりました。

■伊藤沙莉さんへのインタビュー

Q: 撮影を終えての率直な感想や見どころをお聞かせください。

「もっと食べるシーンが欲しかった」と思うくらいおいしかったです。香盤表（撮影スケジュール）に「食べる」と書いてあると、とても嬉しかったです。

見どころは「私自身がお芝居をしていない」ことです。自然体でおいしく食べていますので、そのリアクションを見ていただきたいです。

Q: 撮影では、「予約でいっぱいのパスタソース」を食べるシーンがありましたが、実際に召し上がった感想をお聞かせください。

本当に「お店で食べているみたい」な味でした。私の大好きな、はっきりしっかりしたお味だったので、止まらなくなるおいしさでした。撮影ではフォークひと口分ずつ食べていましたが、本当はお皿ごと抱えて食べたいぐらいでした。

Q: 「予約でいっぱいのパスタソース」は8種類ありますが、伊藤さんが一番食べたい（お気に入りになりそうな）味はどれでしょうか？

実は、小さい頃からいかすみパスタが大好きなんです。でも、本格的ないかすみパスタは自分ではなかなか作ることができないので、紫色のパッケージの「いかすみソース」がとても気になっています。

Q: CMをご覧になる皆さまに向けて一言お願いします。

このCMをご覧いただいたら、きっと「予約でいっぱいのパスタソース」が食べたくなると思います。

想像以上のおいしさをおうちで味わっていただけると思いますし、本当に驚くと思います。

撮影中につい出てしまった、私の「ん～っ！」というリアクションが、皆さまのご家庭で響き渡っていたらうれしいです。ぜひ商品とCM、どちらも楽しんでください！

・CMメイキング＆伊藤沙莉さんインタビュー動画：https://www.youtube.com/watch?v=_prP7dwrxMA

■出演者プロフィール

・伊藤 沙莉（いとう さいり）

1994年、千葉県出身。生まれ持った芝居のセンスと確かな演技力でシリアスな役からコメディまで幅広い役柄をこなす実力派として、ドラマや映画、舞台などで活躍。

ブルーリボン賞助演女優賞、山路ふみ子女優賞、文化庁芸術祭放送個人賞、橋田賞、放送文化基金賞演技賞、高崎映画祭最優秀主演俳優賞ほか受賞歴多数。

近年の主な出演作に映画『ちょっと思い出しただけ』、『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』、『風のマジム』、『爆弾』など。

ドラマ「ミステリと言う勿れ」、「拾われた男」、「ももさんと7人のパパゲーノ」、「シッコウ!!～犬と私と執行官～」、「連続テレビ小説 虎に翼」など。「劇場版 虎に翼」が2027年に公開予定。

■「予約でいっぱいの店のパスタソース」について

「予約でいっぱいの店」シリーズは、イタリアンの名店「ラ・ベットラ」の味わいと落合シェフの知恵を惜しむことなく詰め込んだパスタソースです。2026 年に発売 25 周年を迎えるにあたり、味わいのブラッシュアップとともに、白を基調とした華やかなパッケージに刷新しました。

・ブランドサイトはこちら：https://www.sbfoods.co.jp/yoyaku/

・監修シェフ 落合務氏について

銀座「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」オーナーシェフ。

日本イタリア料理協会名誉会長。

在日イタリア人からも絶賛される日本におけるイタリアンの第一人者。

本場イタリアで2年8カ月に渡る修業を終え、1981年に帰国。その後日本でも数々の経験を重ね、東京銀座に「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」をオープン。「予約でいっぱいの店」と呼ばれるほどの人気店となる。

自宅で名店の味わいを楽しめる驚きと本格的なおいしさを伝える新ＴＶＣＭにより、

シリーズの魅力を広く発信し、発売２５周年を盛り上げます。