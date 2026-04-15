【新刊案内】ガーデニング界の世界的権威「バラ会議」にて「優秀庭園賞」受賞！世界に誇る「ローザンベリー多和田」オーナーの著書が4月24日発売！

株式会社主婦と生活社

植物を愛するガーデナーなら一度は訪れたいのが、12万平方メートル の敷地をもつ滋賀県米原市のローザンベリー多和田です。

約1300平方メートル におよぶ本格的なイングリッシュガーデンは、バラや宿根草が自然な植生を活かして混植され、計算された色彩設計と奥行きに圧倒されます。特に初夏のバラとクレマチスの共演は見事。季節ごとに表情を変える「五感に響く庭」は、自宅の庭づくりのインスピレーションの宝庫です。

専業主婦から47歳で一念発起。夢を叶えた大澤恵理子さんの歩みは、新しい一歩を踏み出す勇気をくれます。

子育てを終えた後、荒れ果てた採掘場跡地を「美しい庭にしたい」という情熱で開墾。10年近くの歳月をかけて国内屈指の庭園をゼロから築き上げました。「何歳からでも挑戦できる」と体現する彼女の姿は、自分らしい人生を咲かせたいと願う女性たちの希望の光です。

本書は、そんな「English Gardenローザンベリー多和田」の美しいガーデンデザインを舞台に、オーナーである大澤惠理子さんが、植物の美しさ、自然とともに暮らす喜び、庭づくりの楽しさを伝えます。

庭の景色は幻想の世界の美しさ。ページをめくるだけで感動していただけるはず。さらに植物図鑑として、著者の人柄のとおりユニークな解説を楽しんでいただけます。

著者インタビュー、ならびに「ローザンベリー多和田」の取材など、お気軽にお声がけください。

Contents

Prologue

初めまして。「ローザンベリー多和田」オーナー大澤惠理子です。

Chapter１

ガーデンの春夏秋冬

・四季を問わず楽しませてくれる宿根草

・春には春の秋には秋の美しさ

Chapter２

採掘場跡地に生まれた植物の楽園

・バラや宿根草以外の庭もつくりました

「ローザンベリー多和田」全体MAP

Chapter３

バラと宿根草のガーデンデザイン

Chapter４

私が愛する花と宿根草の植物図鑑

春・夏・秋・冬の宿根草／バラ／クレマチス／グラウンドカバー

Epilogue

庭がつないでくれたすべての御縁に感謝をこめて

Column

1 花と緑と私の道具

2 花と緑と私の装い

3 花と緑と私の手仕事

4 花と緑と私の絵

5 花と緑と私の器

6 花と緑と私の料理

書籍情報

書名：もっとも美しいバラと宿根草の庭

著者：大澤惠理子

発売日：2026年4月24日(金)

定価：2,500円（税込）

ISBN：978-4-391-16794-8

発行所：株式会社主婦と生活社

主婦と生活社：https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391167948/

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