大注目の歌人・伊藤紺の「言葉と創作」をめぐる初エッセイ『わたしのなかにある巨大な星』が4月15日発売！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、『わたしのなかにある巨大な星』（著・伊藤紺）を2026年4月15日（水）に発売いたしました。

伊藤紺さんはこれまでに3冊の歌集を刊行。それぞれ4回以上の重版がかかっており、最新刊の『気がする朝』は1万部を突破するなど、人気を博しています。そんな伊藤さんのはじめてのエッセイ集となるのが『わたしのなかにある巨大な星』です。

内容紹介

わたしにとって作歌とは、自分の“魂の論理”を、この世に書き出していく行為なのだと思う――

社会とうまくなじめなかった自身の性格や経験をまじえつつ「言葉と創作」について真摯につづった、注目の歌人による初エッセイ。話題の短期連載に、「短歌をはじめた日」「書けないと書けるの距離」「本当のことを書くということ」など書き下ろし20本を加え書籍化。

短歌やエッセイの創作をしたいという方は強く背中を押される内容になっており、現代社会で生きづらさを感じている方にも共感するポイントがある作品です。

装丁は、𦚰田あすかさん。脇田さんは伊藤さんの過去3冊の歌集の装丁も担当なさっています。

装画・挿画は、彫刻作品やドローイングで大人気のDaisuke Kondoさんです。

俵万智さん、上白石萌歌さんが推薦！

伊藤さんが短歌をはじめたきっかけである俵万智さんと、伊藤さんの短歌を以前から愛読していた上白石萌歌さんより、推薦文をいただきました。





世界とのズレを全力でキャッチする言葉たちに魅了された。その姿が全然華麗じゃなくて（ホメている）愛おしい。



――俵万智





まあるくて、透きとおっていて、それでいてたしかに燃えている、きれいな色をした反骨。わたしがことばだったら、紺さんに紡がれたいな。



――上白石萌歌

本文から一部抜粋して紹介します

短歌を作るときに大事にしていることとして、正直さと切実さを挙げることがある。

正直さとは、どこかで見たことがある何かっぽさにのみ込まれないこと。自分の中にある言葉以前の感情やイメージを、既存の表現に押し込めて変形させないこと。表現の目先の新しさよりも心にしっくりくるものを選ぶこと。

そして、切実さとはその気持ち、イメージを自分がたしかに強くもっていること。人に見せたいかはともかく、言葉にして、この体の外に出したいという強い気持ちがあること。という説明が近いと思う。

正直で切実な歌を目指しているわけではない。そのふたつが、質のいい「素朴さ」を生む大事な鍵だと思っているのだ。自分の自然な語彙とリズム感に、それらが組み合わさるとき、どこからともなくころっとガラス玉が生まれるような、なんでもないけど、たしかなリアルさと飽きない魅力を兼ね備えた、唯一無二の歌になる。（「素朴さをつくるもの」より）

ここ数年、わたしは魂について考えている。自分のフィールドには自分の魂が大きく関係していると思うからだ。わたしにとって魂とは、心のさらに奥にあり、感情も知能もない。歳を重ねても特に成長せず、ただそこにあるだけで普段は何もしない。しかし、ここぞというタイミングで、人生を強く導く。魂は、心のように揺れたり、選択を間違えたりしない。

わたしにとって作歌とは、そんな自分の魂の論理をこの世に書き出していく行為なのだと思う。それは短歌に書かれている内容自体というよりは、もう少し奥の、歌の世界観の話である。心の論理は散文で書き表せても、魂の論理は散文では書き表せない。短歌一首を完成させるたびに、少しずつ、本当に少しずつ論理が積み重なってゆく。あとから見ればちがった、と思う歌もたくさんあるし、逆にあとからその妙に気づく歌もある。何十首、何百首と少しずつ、間違えながら、わたしは自分の魂の論理を書き出そうと苦心している。（「魂の論理」より）

目次紹介

著者プロフィール

伊藤紺（いとう・こん）

歌人。1993年生まれ。東京都日野市出身。2016年作歌を始める。2019 年歌集『肌に流れる透明な気持ち』、2020 年歌集『満ちる腕』を私家版で刊行し、話題を呼ぶ。2022年両作の新装版を短歌研究社より同時刊行。2023 年歌集『気がする朝』（ナナロク社）を上梓。書籍刊行に加えて、“ リレー” のように交互に作品を制作する、デザイナー・𦚰田あすかとの作品「Relay」、Iwaya Kaho（opnner）との作品「すごく近い」ほか、山形ビエンナーレへの出展など展示活動も行う。好きな色はライトグレー。

書誌情報

タイトル：『わたしのなかにある巨大な星』

著者：伊藤紺

装丁：𦚰田あすか

装画・挿画：Daisuke Kondo

定価：1,760円（税込）

発売：2026年4月

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008547.html

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