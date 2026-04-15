【ロフト】ロフト限定「ミッフィー」の雑貨コレクション 第4弾「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2026年4月24日(金)より、ミッフィーとロフトの限定企画の第4弾として「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」を開催いたします。

ミッフィーは、世界中で愛され続けているオランダの絵本作家ディック・ブルーナが描いた小さなうさぎの女の子。今回は、「Little Fruit Parade」をテーマとした雑貨コレクションを全国のロフト及びロフトネットストアにて全41種類展開します。フルーツをモチーフにした淡くやさしいパステルカラーが広がる、“大人かわいい”シリーズを取りそろえます。

＜【Miffy Little Fruit Parade by LOFT】概要＞

■開催期間：2026年4月24日(金)～5月31日(日)

■開催店舗：銀座ロフト、渋谷ロフトほか全国のロフト及びロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/r/rlf37/)

■商品数：全41種類 ※店舗により取扱商品、規模は異なる

■商品例：※価格は全て税込み

【ミッフィーといつでも一緒に】

●ミッフィーマスコット 全3種類 各2,200円

●トートバッグ 2,200円

●巾着 全3種類 1,980円

●ボックスポーチ 2,530円

【日常で使う文具にさりげなく取り入れて】

●マスキングテープ 全3種類 各352円

●ダイカットステッカー 全3種類 各418円

●スクエアリングノート 全3種類 各715円

●スクエアメモ 全3種類 各462円

●A5クリアファイル 全3種類 各495円

【身だしなみを整えるアイテムもミッフィーに】

●コーム＆ミラー 990円

●メガネケース 2,530円

●歯ブラシセット 1,760円

●ポーチ付きアームバンド 1,760円

●ペンシルネイルオイル 全3種類 各770円

●ボックスポーチ 2,520円