【ルイ・ヴィトン】モノグラム・パターンにカラフルなグラデーションが映える新作メンズバッグを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、3重のシルクスクリーンプリント技法でこれまでにないグラデーション効果を生み出した新たなモノグラム・シャドウ レザーに、同色のレザートリミングを組み合わせ、エイジング加工のシルバーカラーの金具をあしらった、新作メンズバッグを発売しました。

前面に大きなフラットポケット、ストラップに取外しできる小ぶりなコインパースを備えた万能なバッグ「トリオ・メッセンジャー」。長さ調節＆取外し可能なテキスタイルストラップにより、肩掛けや斜め掛け、クラッチバッグとしてもお使いいただけます。

製品名：トリオ・メッセンジャー

価格：464,200円

素材：モノグラム・シャドウ カーフレザー

サイズ：W 25 x H 18.5 x D 7 cm

モノグラム・シャドウ レザーに同色のレザートリミングを組み合わせ、エイジング加工のシルバーカラーの金具をあしらった「シティ・キーポル」。取外し＆長さ調節可能なストラップを備え、ショルダーバッグやクロスボディキャリーとしても楽しめるアイテム。同系色のテキスタイルライニングを施し、前面には必需品を素早く取出せるファスナー式ポケット付き。

製品名：シティ・キーポル

価格：446,600円

素材：モノグラム・シャドウ カーフレザー

サイズ：W 27.5 x H 16.5 x D 15 cm

新たなモノグラム・シャドウ レザーの「ラッシュ・バムバッグ」。織りの技法で仕上げた質感のあるストラップには、バイカラーの「LOUIS VUITTON」シグネチャーを施し、ウエストバッグとしてはもちろん、肩掛けや斜め掛けなど多彩な持ち方を楽しめるアイテム。内装にはテキスタイルのライニングをあしらいました。

製品名：ラッシュ・バムバッグ

価格：400,400円

素材：モノグラム・シャドウ カーフレザー

サイズ：W 30 x H 15 x D 8 cm

モノグラム・シャドウ レザーとマッチするテキスタイルライニングを施した「ディスカバリー・バックパック PM」。14インチのノートパソコンが収まるパッド入り内ポケットや、スマートフォンや財布、鍵が収納できる2つのフラットポケットを備えたバックパック。

製品名：ディスカバリー・バックパック PM

価格：605,000円

素材：モノグラム・シャドウ カーフレザー

サイズ：W 30 x H 40 x D 20 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。