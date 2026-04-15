【桜木紫乃さん最新刊】 三菱銀行立て籠もり事件に潜む「親と子」、人間模様の真実に迫る長編小説『異常に非ず』刊行イベントが決定！

株式会社新潮社

「オレは精神異常やない。道徳と善悪をわきまえんだけや」 男は射殺される数時間前に語っていたー。

昭和の、そして永遠の「未解決事件」、三菱銀行立て籠もり事件。その事実に眠る「真実」に肉薄した桜木紫乃入魂の長篇小説『異常に非ず』4月22日（水）が、ついに刊行されます。

刊行に際して、物語の舞台となった大阪・紀伊國屋書店梅田本店と著者の出身地である北海道・江別蔦屋書店、釧路中央図書館でのイベントが決定いたしました！

■紀伊國屋書店梅田本店 サイン会

『異常に非ず』（新潮社）の発行を記念して桜木紫乃さんのサイン会を開催致します！

日時：2026年4月25日（土） 14:00～

場所：紀伊國屋書店梅田本店 2番カウンター横特設会場

参加方法：紀伊國屋書店梅田本店にて、『異常に非ず』（新潮社）をご予約・ご購入いただきました先着100名様に２.番カウンターにて整理券を配布致します。

お問合せ：紀伊國屋書店梅田本店 06-6372-5821 10：00～21：00

※整理券のご予約は店頭もしくはお電話にて承ります。

※整理券の配布はお一人様1枚までとさせて頂きます。

※お電話にてご予約、お取り置きされた方は２.番カウンターにて商品をご購入と整理券を引き換えの上、会場へお越しください。

※サイン会は14：00より開催予定ですが、集合時刻が13：45～15：15の間で細かく分かれます。 時間帯は受付の際にご案内致しますが、ご参加時間をお選び頂くことは出来ません。

詳細はこちら！ :https://store.kinokuniya.co.jp/event/1774245116/

■江別蔦屋書店 トークイベント＆サイン会

江別在住の作家、桜木紫乃さんの最新刊『異常に非ず』刊行を記念しましてサイン会を開催します。

日時：2026年5月10日(日) 14:00～ 15:00

場所：暮らしの棟 コミュニティパーク

サイン会参加方法：トークライブ終了後に開催。江別 蔦屋書店で『異常に非ず』をご購入いただいた方が対象です。

参加費：無料

予約：不要



※ご購入レシートが必要です。

詳細はこちら！ :https://ebetsu-t.com/event/sino-sakuagi-may-10/

また、今年は桜木紫乃さんの刊行「20周年」のアニバーサリー・イヤーでもあり、ご出身の北海道釧路市では、釧路市中央図書館展示室にて「桜木紫乃 新刊出版・発行20周年記念展(https://x.com/bungaku0203/status/2042437423947526159)」が開催中です（4/11～4/23まで）。

また、同館では5月16日（土）の午前10時半から『異常に非ず』刊行記念「桜木紫乃トークイベント」も開催予定！さながら釧路は桜木紫乃さんの「春の祭典」で盛り上がりそうです。

詳細はこちら！ :https://kushirolibrary.jp/news/4592/

■著者のコメント

ラストにさしかかったあたりで、どんな賢者も犯罪者も等しく女から生まれる、という事実に突き当たりました。そこからは、ひとりの人間、ひとりの母として改めて己の来し方を振り返る時間となったように思います。

◼️書籍内容

最凶の銀行立て籠もり犯、彼を駆り立てたのは母か女か社会か、それとも彼自身だったのか。『ホテルローヤル』『家族じまい』などで親と子、人を描きつづけてきた著者がその究極に挑み、真実に迫る長篇小説。

◼️著者紹介：桜木紫乃（サクラギ・シノ）

(C)新潮社

1965年、北海道生まれ。2002年「雪虫」でオール読物新人賞、2013年『ラブレス』で島清恋愛文学賞、同年『ホテルローヤル』で直木賞、2020年『家族じまい』で中央公論文芸賞を受賞。他の著書に『氷平原』『砂上』『ふたりぐらし』『緋の河』『孤蝶の城』『ヒロイン』『谷から来た女』『人生劇場』など多数。

◼️書籍データ

【タイトル】異常に非ず

【著者名】桜木紫乃

【発売日】4月22日（水）

【造本】46判ハードカバー

【定価】2,750円（税込）

【ISBN】978-4-10-327727-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/327727/