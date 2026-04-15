『タワー オブ アイオン』4月22日(水)に予定している最新大型アップデート「龍帝ティアマトの降臨」直前生放送が4月17日(金) 19時より放送決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス中のエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年4月22日(水)に予定している最新大型アップデート「龍帝ティアマトの降臨」直前生放送が、4月17日(金)に決定したことをお知らせします。

■最新大型アップデート「龍帝ティアマトの降臨」直前生放送が4月17日(水)に決定

【配信日時】

2026年4月17日(金) 19時開始(予定)

【出演者】

[FS] センセイ

[FS] チャミシュ

【配信URL】

https://www.youtube.com/live/-HD3vdyam5E

【概要】

4月22日(水)に予定している最新大型アップデート「ティアマトの降臨」を記念して、直前生放送が4月17日(金)に決定しました。

今回の公式生放送では、アップデート後皆さまが存分にお楽しみいただけるように、生放送を通じてアップデートで追加される内容からダンジョンを3つ、新クラス「ヴォイド ウイング」の先行公開を予定しています。

恒例の豪華番組視聴特典では、アップデートで登場予定の新規アイテム「投影の精錬石」を含む、さまざまなアイテムをプレゼント予定です。

詳しいアイテム性能は番組内で紹介予定となりますので、ぜひご視聴ください。

≪「04.17 アップデート直前生放送」の詳細はこちら≫

https://aion.ncsoft.jp/news/news/aion/news/f25/20260417-livebroadcast

【ゲーム概要】

2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG（※）でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60の国と地域で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。

タイトル The Tower of AION（タワー オブ アイオン）

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン公式サイト https://aion.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

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※当プレスリリースの内容は2026年4月15日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます