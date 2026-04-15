福岡から世界へ！アンドエスティHDグループの特例子会社「WeOur」がパラスポーツ発掘・育成事業「F-STAR」に3度目の協賛

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループの特例子会社である株式会社WeOur（ウィーアー、本社：東京都渋谷区渋谷、代表取締役社長：高橋朗）は、福岡県が実施するパラスポーツタレント発掘・育成事業「フクオカ・パラスター・プロジェクト（以下、F-STAR）」の主旨に賛同し、今年度も受講生および支援スタッフ用ユニフォームとしてオリジナルTシャツを協賛いたしました。本取り組みはプロジェクト開始時より継続しており、今年で3回目の協賛となります。2026年（令和8年）4月12日（日）に福岡県庁にて行われた「令和8年度 F-STAR開講式」において、新たな一歩を踏み出す受講生たちへのお披露目と贈呈が行われました

■協賛の背景と想い

WeOurは、2013年の設立以来、障がいのある社員と共に歩んできました 。パラスポーツ大会に挑戦するアスリート社員を支援する報奨金制度を設けるなど、「ひとり一人が輝ける社会」の実現を目指す中で、福岡県による本事業の志に共感し、協賛を続けています 。提供するTシャツは、未来のパラアスリートとその活動を支えるスタッフの公式ユニフォームとして活用されます 。

■公式ユニフォームTシャツの特徴

スポーツシーンに不可欠な吸水速乾性とダイナミックな動きを妨げないストレッチ性を兼ね備えた高機能素材を採用しています。

デザイン：胸元に「F-STAR」のロゴとともに、「WeOur」と「アンドエスティHD」のダブルロゴを配置。

背面：「Fukuoka」の文字を大胆にレイアウトし、地域代表としての誇りを表現しています。

【受講生用】

【支援スタッフ用】

■「フクオカ・パラスター・プロジェクト（F-STAR）」について

福岡県では、平成１６年度から全国に先駆けて、ジュニア期の児童・生徒を対象に、『福岡県タレント発掘事業』を実施してきました。このタレント発掘事業の取組を、障がいのある方にも広げるため、令和４年度から新たに、パラスポーツで輝く選手を発掘・育成するため、「フクオカ・パラスター・プロジェクト（F-STAR）」を開始しました。F-STARは、小学６年生以上の肢体障がい、視覚障がい、知的障がいのある方を対象とし、「知る・ふれる」「見つける」「育てる」の３つのフェーズで構成しています。パラスポーツの優れた素質や潜在的な能力を持つ方を発掘・育成し、将来、全国や世界で活躍するパラアスリートを継続的に輩出することを目指しています。

「知る・ふれる」では、障がいのある全ての方にパラスポーツの情報を届け、知っていただき、また、ふれていただくため、パラスポーツ体験会・相談会を実施しています。

「見つける」では、アスリートに必要な基礎体力の測定や競技能力の確認を行う測定会を実施し、パラアスリートとなる可能性を秘めた選手を発掘します。

「育てる」では、発掘した選手を育成・強化するため、定期的な練習会の実施をはじめ、パラリンピアンや中央競技団体のトップコーチを招聘し、直接指導していただく場を設けているほか、パラアスリートとして必要な知識や心構えを身に付けるための研修も行い、個々の成長段階に応じたプログラムを提供しています。

令和６年度には、F-STARから初めて、次世代のパラリンピアン候補者である中央競技団体の強化指定選手が誕生しています。

福岡県人づくり・県民生活部スポーツ局スポーツ振興課

＜住所＞ 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園７番７号

＜電話＞ 092-643-3991

■株式会社WeOurについて

株式会社WeOurは、障がい者雇用の促進とサステナビリティ経営の加速を担う、アンドエスティHDグループの特例子会社です。グループ各社の事務関連サポートのほか、アダストリアが展開するブランドのアパレル商品の検品・集配や全国各店舗の支援業務、廃棄在庫・サンプル商材等の再販・リペア・リユース・リサイクルを行うサーキュラー事業を展開しています。現在、約260名の障がいのある方が活躍しています。

ノーマライゼーションの精神のもと、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集い、互いを尊重し、協力し合うことで、一人ひとりの個性や特性が発揮され活躍することができる職場環境と事業価値を創造してまいります。

＜URL＞ https://www.weour.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official