「ＡＢＭ　基本と実践」と題して、株式会社才流 シニアコンサルタント 政次 貴弘氏によるセミナーを2026年5月18日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

どうすれば「あの企業」から受注できるのか

ＡＢＭ 基本と実践

（アカウント・ベースド・マーケティング）

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26238

[講 師]

株式会社才流 シニアコンサルタント 政次 貴弘 氏

[日 時]

２０２６年５月１８日（月） 午後１時～３時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

国内市場の成長鈍化や労働人口の減少に直面するＢｔｏＢ企業にとって、営業担当者１人あたりの生産性向上と顧客内シェアの拡大は喫緊の課題です。しかし、「リードを数多く集めて絞り込む」従来のマーケティング手法だけでは、大手企業の複雑な意思決定プロセスを突破できず、成果が頭打ちになるケースが少なくありません。

本講演では、ＢｔｏＢマーケティング・営業の支援実績が豊富な才流（サイル）のコンサルタントが、日本企業におけるＡＢＭ（アカウント・ベースド・マーケティング）の実践を解説します。マーケティングと営業が単体で改善を図るのではなく、いかに連携すべきか。日本の商習慣（合議制）やデータ環境の制約を踏まえた「ＡＢＭ３つのパターン」の選び方、施策・ツールの導入が目的化する「ドーナツ化現象」の回避策、属性ではなく「文脈」でターゲットを選ぶ考え方、そして組織の共通言語となる「アカウントプラン」の運用・モニタリングまで、体系的に学べます。

従来の手法や属人的な営業から脱却し、仕組みで重要顧客からの受注を最大化させたい経営者・事業責任者・営業／マーケティング責任者の皆さまに、明日から使える「定石」をお届けします。



１．基本

・ＡＢＭが求められる背景

・日本におけるＡＢＭ実践の落とし穴

・ＬＴＶと意思決定の複雑性で選ぶ３つのパターン



２．実践

・４つの「実行プロセス」

ターゲット選定・プランニング・アクション・モニタリング

・２つの「推進環境」

推進体制の整備・デジタルツールの活用



３．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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