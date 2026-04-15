【日本全国の花絶景を収録】眺めるだけで癒やされる！ 『にっぽんの花地図 47都道府県で愛される絶景花園』が2026年4月15日（水）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、『にっぽんの花地図 47都道府県で愛される絶景花園』（著：はなまっぷ）を2026年4月15日（水）に発売いたします。

■シリーズ累計8.5万部超えの花の名所ガイド最新版

本書は花の名所検索サイトで人気を集める「はなまっぷ」発の、最新刊。日本全国の花と花の写真を愛する人たちが作り上げる、四季折々の花の写真集で、かつ実用情報を加味したガイドブックです。『四季の花々を訪ねていきたい にっぽんの花地図』、『にっぽんの花地図 神社とお寺の花と桜の絶景』に次ぐ、『にっぽんの花地図』シリーズ3作目となります。

■旅に出たくなる美しい花の絶景写真集！

今作のテーマは「47都道府県、ご当地の花園」。全国を北海道・東北、北陸・甲信越、北関東、南関東、東海、関西、中国・四国、九州・沖縄と8エリアに分けて、全国の花名所をピックアップしました。

四季折々の美しい花風景が広がるページをめくるだけで、日本各地を旅するような気分が味わえます。

さらに、掲載スポットごとに、花の見頃や交通アクセスはもちろん、車椅子の貸出やペットの同伴情報、写真で紹介している花以外に見ることができる花情報など実用的な情報も充実。写真集として楽しめるだけでなく、実際のお出かけに、より役立つようになりました。

また、各施設の見どころポイントでは、おすすめの撮影時間や撮影スポット、花以外に楽しめる見どころやイベントなども紹介。現地をより深く楽しむためのヒントが詰まっています。

■ライトアップやイルミネーションも紹介

コラムページでは、昼間とは異なる表情が楽しめる、ライトアップやイルミネーションと花が織りなす幻想的な風景も紹介しています。季節や時間帯によって変わる花景色の魅力を、幅広く味わえます。

■巻末索引付きで、今行ける花スポットも探しやすい

巻末には、花の見頃から探せる索引を収録。季節に合わせて「今、行けるスポット」を探すのに役立ちます。花と写真を見ながら、旅の計画を立てるのもおすすめです。

書誌情報

書名：にっぽんの花地図 47都道府県で愛される絶景花園

著者：はなまっぷ

定価：2,090円（本体1,900円＋税）

発売日：2026年4月15日（水）

判型：B5判

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-04-902661-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001645/)

既刊情報

書名：四季の花々を訪ねていきたい にっぽんの花地図

著者：はなまっぷ

定価：2,090円（本体1,900円＋税）

発売日：2023年3月2日

判型：B5判

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-04-897506-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322207001097/)

書名：にっぽんの花地図 神社・お寺の花と桜の絶景著者

著者：はなまっぷ

定価：1,925円（本体1,750円＋税）

発売日：2024年3月11日

判型：B5判

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-04-897742-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000993/)

著者プロフィール

はなまっぷ

花を紹介するアカウントでは日本最大級のフォロワーを誇るインスタグラムアカウント。

「#はなまっぷ」のハッシュタグをつけた花写真を紹介。SNSや写真提示等を通して日本各地の花風景や美しい花の写真を発信しています。

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Instagram：https://www.instagram.com/hanamap/