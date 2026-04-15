IP-PBX・クラウドPBXで電話をDXする「MAHO-PBX NetDevancer」、ファームウェアのアップデートを実施

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株式会社まほろば工房

株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役：近藤邦昭）は、IP-PBX・クラウドPBXで電話をDXする「MAHO-PBX NetDevancer」のファームウェアのアップデート（v2.01.00）を2026年4月に実施しました。



MAHO-PBX NetDevancer：https://www.maho-pbx.jp/





【対象商品】

・ NetDevancer Lite


・ NetDevancer UNI v2


・ NetDevancer Pro


・ NetDevancer Cloud



【代表的な機能アップデート】
- 通話状況表示機能

　外線通話の状況をリアルタイムで確認できる機能を追加しました。


　通話状況や通話時間を把握することで、電話業務にかかる工数の把握・管理・業務改善


　などにご活用いただけます。



- ユーザー管理機能の拡充

　管理者以外に、一部の機能制限付きの管理アカウントを作成・利用できる機能を追加し


　ました。


　部署やプロジェクトなどの単位で柔軟な設定が可能になるため、部署内での異動などの


　際にご活用いただけます。



- 音声テキスト化機能

　外部の音声認識サービス(Google)を使用して、通話メモ・全通話録音で録音された音声


　をテキスト化してダウンロードできる機能を追加しました。


　顧客対応品質の向上、コンプライアンスの強化、録音データの聞き直しの手間を省き、


　業務効率化などにご活用いただけます。



その他、機能の追加や既存機能の改善を実施しました。これにより全体的な動作の安定性向上を


実現し、より安心・便利にご利用いただけるようになりました。



■MAHO-PBX NetDevancerとは

IP技術を活用しアプライアンスPBX・クラウドPBXで電話をDXする高機能電話交換機です。





- PBX機能にオプション料金なし、低コストで快適な電話環境を実現

　 ネットワーク技術に強いまほろば工房だからこそ低価格を実現。


　導入規模、環境、用途などに応じて最低限の安いコストでスタート可能です。


　費用を抑えながらも、大手ベンダーと遜色ない機能を搭載しています。



- WEB管理画面で簡単操作、自社でサクッと設定変更

　端末の増減、内線番号の振り替えなど、WEB管理画面から簡単に設定できます。


　日々の運用に専用のサービスマンを必要としないので、保守管理費が発生しません。



- 万全なサポート体制で、導入から運用までずっと安心

　当社センターとの常時接続による、リモートでの素早いサポートサービスをご用意


　しております。故障時のための予備機販売も実施しておりますので、安定した運用が


　可能です。


　さらに、MobileWarpと連携することにより、スマートフォンを内線端末としてご利用


　いただけます。



■まほろば工房とは

「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで創造してゆく企業です。



【会社概要】


商号 　　　 　株式会社まほろば工房


URL　　　　　https://www.ate-mahoroba.jp/


主な事業内容　音声ネットワーク事業


　　　　　　　　・クラウド自動通報サービス「SymphonyCall(https://www.symphonycall.jp/)」


　　　　　　　　・固定電話番号が発着信できるIP電話サービス「じむでん(https://www.jimden.jp/)」


　　　　　　　　・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series(https://www.maho-pbx.jp/)」


　　　　　　　 ネットワークソリューション事業(https://www.ate-mahoroba.jp/network/)


　　　　　　　 ソフトウェア開発事業(https://www.ate-mahoroba.jp/software/)


設立　　　　　 2007年3月


資本金　　　　 1,500万円


代表者　　　 　代表取締役　近藤 邦昭


オフィス　　　 本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7　第一鈴勝ビル2階


　　　　　　 　福山事業所：広島広島県福山市霞町1-2-11　太陽生命福山ビル 5階