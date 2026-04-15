IP-PBX・クラウドPBXで電話をDXする「MAHO-PBX NetDevancer」、ファームウェアのアップデートを実施

株式会社まほろば工房

株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市高津区、代表取締役：近藤邦昭）は、IP-PBX・クラウドPBXで電話をDXする「MAHO-PBX NetDevancer」のファームウェアのアップデート（v2.01.00）を2026年4月に実施しました。

MAHO-PBX NetDevancer：https://www.maho-pbx.jp/

【対象商品】

・ NetDevancer Lite

・ NetDevancer UNI v2

・ NetDevancer Pro

・ NetDevancer Cloud

【代表的な機能アップデート】- 通話状況表示機能

外線通話の状況をリアルタイムで確認できる機能を追加しました。

通話状況や通話時間を把握することで、電話業務にかかる工数の把握・管理・業務改善

などにご活用いただけます。

- ユーザー管理機能の拡充

管理者以外に、一部の機能制限付きの管理アカウントを作成・利用できる機能を追加し

ました。

部署やプロジェクトなどの単位で柔軟な設定が可能になるため、部署内での異動などの

際にご活用いただけます。

- 音声テキスト化機能

外部の音声認識サービス(Google)を使用して、通話メモ・全通話録音で録音された音声

をテキスト化してダウンロードできる機能を追加しました。

顧客対応品質の向上、コンプライアンスの強化、録音データの聞き直しの手間を省き、

業務効率化などにご活用いただけます。

その他、機能の追加や既存機能の改善を実施しました。これにより全体的な動作の安定性向上を

実現し、より安心・便利にご利用いただけるようになりました。

■MAHO-PBX NetDevancerとは

IP技術を活用しアプライアンスPBX・クラウドPBXで電話をDXする高機能電話交換機です。

- PBX機能にオプション料金なし、低コストで快適な電話環境を実現

ネットワーク技術に強いまほろば工房だからこそ低価格を実現。

導入規模、環境、用途などに応じて最低限の安いコストでスタート可能です。

費用を抑えながらも、大手ベンダーと遜色ない機能を搭載しています。

- WEB管理画面で簡単操作、自社でサクッと設定変更

端末の増減、内線番号の振り替えなど、WEB管理画面から簡単に設定できます。

日々の運用に専用のサービスマンを必要としないので、保守管理費が発生しません。

- 万全なサポート体制で、導入から運用までずっと安心

当社センターとの常時接続による、リモートでの素早いサポートサービスをご用意

しております。故障時のための予備機販売も実施しておりますので、安定した運用が

可能です。

さらに、MobileWarpと連携することにより、スマートフォンを内線端末としてご利用

いただけます。

■まほろば工房とは

「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで創造してゆく企業です。

【会社概要】

商号 株式会社まほろば工房

URL https://www.ate-mahoroba.jp/

主な事業内容 音声ネットワーク事業

・クラウド自動通報サービス「SymphonyCall(https://www.symphonycall.jp/)」

・固定電話番号が発着信できるIP電話サービス「じむでん(https://www.jimden.jp/)」

・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series(https://www.maho-pbx.jp/)」

ネットワークソリューション事業(https://www.ate-mahoroba.jp/network/)

ソフトウェア開発事業(https://www.ate-mahoroba.jp/software/)

設立 2007年3月

資本金 1,500万円

代表者 代表取締役 近藤 邦昭

オフィス 本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル2階

福山事業所：広島広島県福山市霞町1-2-11 太陽生命福山ビル 5階