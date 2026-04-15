【セミナー開催！】30代経営者が語る会社売却のリアルと税制改正の影響を解説する無料ウェビナーを2026年4月27日に開催決定

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、2026年4月27日（月）17:00より、オンライン無料セミナー「30代で会社を売却した経営者が語るM&Aのリアル～税制改正で2026年が売却タイミングを検討すべき理由～」を開催します。

BLUE BOND株式会社 代表取締役の岡 優希氏と、当社取締役の岩田 尚也が登壇し、売り手経営者の実体験と、2025年に導入されたミニマムタックスおよび2027年以降に予定される株式譲渡税率引き上げが会社売却の手取り額に与える影響を解説します。

開催概要

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_013?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event013- タイトル：30代で会社を売却した経営者が語るM&Aのリアル～税制改正で2026年が売却タイミングを検討すべき理由～- 日時：2026年4月27日（月）17:00～18:30（90分）- 形式：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 対象：経営者限定- 定員：先着順- 申込締切：2026年4月27日（月）16:00

【ご留意事項】

*経営者の方限定となります。

*同業の方は参加をお断りする場合がございます。

*オンライン配信は顔出し声出し無しでご参加いただけます。

登壇者のご紹介

BLUE BOND株式会社 代表取締役 岡 優希 氏

30代で自ら創業・経営してきた学習塾の運営会社を売却。

現在はBLUE BOND株式会社を率い、次のステージでの事業づくりに挑む。

株式会社M&Aナビ 取締役 岩田 尚也

中小企業のM&A支援に従事。売り手経営者の相談から成約まで、数多くの案件に伴走。

税制改正・事業承継・M&A実務に精通し、オーナー経営者の「手取り最大化」と「後悔のない意思決定」を支援。

セミナー開催の背景

「もし1年待っていたら、手取りが4,000万円減っていたかもしれない」--これは、決して大げさな話ではありません。

2025年導入のミニマムタックス（最大27.5%）と、2027年以降に予定される株式譲渡税率の引き上げ（最高35.63%）は、会社の売却を考えるオーナー経営者にとって、「いつ売るか」の判断が手取りを数千万円単位で左右する局面に入ったことを意味します。

同じ5億円で会社を売っても、2026年中か2027年以降かで、手元に残る金額は約4,000万円変わる可能性があります。

しかし、この話を「自分ごと」として動き出せる経営者は多くありません。理由はシンプルで、実際に会社を売った経営者の本音を聞く機会が、ほとんどないからです。

本セミナーでは、30代で自ら創業した会社を売却したBLUE BOND株式会社 代表取締役・岡優希氏にご登壇いただきます。

なぜ売ろうと思ったのか。交渉・決断・クロージングの現場で何を感じたのか。

売却後、人生と仕事はどう変わったのか--

当事者にしか語れないリアルを、等身大の言葉でお話しいただきます。

後半では、当社取締役・岩田尚也が税制改正の全体像と具体的な試算例を解説し、「2026年中に動くべき経営者」「焦る必要のない経営者」の線引きをお伝えします。

「まだ先の話」と思っていた方も、迷っていた方も、90分後には"自分が次に取るべき一手"が見えているはずです。

こんな方におすすめ

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_013?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event013- 売却を検討しているが、実際に売った経営者の本音が聞きたい方- 2026年内に譲渡を完了したいが、契約中のM&A仲介会社に懸念がある経営者の方- 後継者不在で、会社と従業員の将来をどう守るか悩んでいるオーナー経営者- 2025年導入のミニマムタックス、2027年以降の税率引き上げが自分ごとになりそうな方- M&A仲介の話は聞いたが、売り手側の実体験に基づく話をまだ聞けていない方- 「売る・売らない」を決める前に、判断材料を揃えたい30～50代の経営者

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/