三菱日立ホームエレベーター株式会社の完全子会社化完了のお知らせ

三菱電機ビルソリューションズ株式会社

三菱電機ビルソリューションズ株式会社（取締役社長 織田 巌、本社：東京都千代田区、以下MEBS）は、2026年1月21日付で公表※1した、三菱日立ホームエレベーター株式会社（取締役社長：荒木 博司、本社：岐阜県美濃市）の完全子会社化に関して、本日2026年4月15日付で、株式会社日立製作所（執行役社長兼 CEO 徳永俊昭、本社：東京都千代田区）から全株式の取得を完了し、三菱日立ホームエレベーターを完全子会社化しましたのでお知らせします。

また、三菱日立ホームエレベーターの社名は、2026年2月25日付※2公表のとおり4月15日付で三菱電機ホームエレベーター株式会社へ社名変更します。

三菱電機ホームエレベーターの概要

三菱電機ビルソリューションズについて

三菱電機ビルソリューションズ株式会社は、ビルシステム事業における開発・製造から保守・リニューアルまで一貫した事業運営を行う、2022年4月に設立した三菱電機の連結子会社です。昇降機（エレベーター・エスカレーター）、空調・冷熱機器、ビルシステムなど多彩なビル関連製品・サービス群とビル運用管理の豊富な経験、さらに先進のデジタル技術を掛け合わせた統合ソリューションをワンストップで提供するビルソリューションプロバイダとして、社会インフラを支えています。ビルからビル群、そして都市へと、スマートシティの実現に向けて、人と社会に寄り添ったさまざまな課題解決を通じ、ビル・都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献します。

※1 2026年1月21日広報発表：三菱日立ホームエレベーターの完全子会社化のお知らせ

https://www.mebs.co.jp/press/260121.html

※2 2026年2月25日広報発表：三菱日立ホームエレベーターの完全子会社化に伴う三菱電機ホームエレベーターへの社名 変更に関するお知らせ

https://www.mebs.co.jp/press/260225.html