廃棄率5割超の「焼け梨」を救う。一杯のスムージーがつないだ縁で、大阪・中崎町カフェ『nook』と熊本の梨農園『buchistand』が国内最大級の農業イベントに共同出店。

株式会社and

株式会社and（大阪市北区、代表取締役：吉田隆紀）が運営するカフェ&セレクトショップ『nook（ヌーク）中崎町』は、2026年4月11日（土）・12日（日）に梅田スカイビル・グラングリーン大阪にて開催された『第3回 にっぽん青果祭』に出店いたしました。昨年の同イベントでの出会いをきっかけに実現した、熊本県荒尾市の梨農園「buchistand（ぶちスタンド）」との共同出店。深刻な廃棄問題を抱える「焼け梨」を活用したスムージーを通じ、2日間で多くの来場者に「食の未来を考える」体験を提供したことをお知らせいたします。

■ フードロス削減への挑戦：生産量の過半数が廃棄される「焼け梨」

熊本県荒尾市の名産である『荒尾ジャンボ梨』は、近年の異常気象による強い日差しで表面が変色する『焼け梨』の問題に直面しています。味は一級品ながら、見た目の影響で一般流通が難しく、今や生産量の5～7割が廃棄されているという現状があります。

この課題を打破するため、梨農園4代目の大渕峰昇氏は「buchistand（ぶちスタンド）」を創業。第3回にっぽん青果祭では、当社が運営する大阪・中崎町のカフェ「nook中崎町」とコラボして、梨スムージーを広めることで「もったいナシを、もっとアリに。」を合言葉に、美味しく楽しくフードロス削減へ取り組むメッセージを届けました。

■ コラボ出店の背景：一杯のスムージーがつないだ「縁」

今回のコラボレーションの始まりは、2025年9月に開催された『第2回 にっぽん青果祭』でした。当社代表の吉田が、来場者として訪れた同イベントで「buchistand」が提供する梨スムージーを飲み、その圧倒的な美味しさと梨への情熱に深く感動したことがすべての始まりです。

代表・吉田の故郷が同じ熊本県である縁もあり、意気投合した二人は、2025年12月にオープンした『nook中崎町』でのスムージー提供をスタート。そして今回、出会いの場でもある『にっぽん青果祭』に、今度はパートナーとして共に立ち、さらなる社会課題の解決へ挑むという、ストーリー溢れる経緯で共同出店に至りました。

今回の青果祭では、『にっぽん青果祭から広がるコラボレーションと未来展望』というテーマで、トークセッションにも出演いたしました。

■ 「Fruit Break（フルーツでひと息）」という新たな選択を提案

トークセッションの様子：左から、みのり農園・大坂間氏／buchistand・大渕氏／nook中崎町・吉田氏

これまで多くの人に親しまれてきた「Coffee Break（コーヒーでひと息）」の文化。私たちはそこに、フルーツで心身を整える「Fruit Break（フルーツでひと息）」という新たな選択肢を提案しています。

廃棄されるはずだった梨が、人々の日常を彩る一杯に変貌する。その体験を通じて、農業が抱える課題をポジティブに解決していく姿を形にしました。

■ 株式会社and 代表 吉田隆紀のコメント

「一人のファンとして感動したあの一杯を、今度はパートナーとして一緒に提供できたことに深い喜びを感じています。昨年この素晴らしい縁を繋いでくださり、今回も共創の場を提供していただいた『にっぽん青果祭』運営の皆様には心より感謝申し上げます。nook中崎町は、生産者と消費者が繋がる『拠点』でありたいと考えています。大渕さんの梨にかける想いを、私の拠点である大阪で多くの方に届けられたことは、私たちにとって大きな一歩となりました。今後もこの繋がりを大切に、食の未来に貢献してまいります。」

■ イベント開催概要

名称： 第3回 にっぽん青果祭（https://seikasai.jp/）

開催日程： 2026年4月11日（土）・12日（日）

会場： 梅田スカイビル・グラングリーン大阪

■ コラボ出店パートナー

店名： buchistand（ぶちスタンド）

所在地： 熊本県荒尾市野原706

代表： 大渕 峰昇

HP：https://buchistand.wixsite.com/website-3

Instagram： https://www.instagram.com/buchistand/

■ 会社概要

社名： 株式会社and

所在地： 大阪府大阪市北区大淀中3-1-19

代表： 吉田 隆紀

HP：https://and-info.co.jp/

事業内容：

・カフェ&セレクトショップ『nook中崎町』の運営

Instagram：https://www.instagram.com/nook_nakazaki/

・地域共創プロジェクト『from 熊本』の運営

Instagram：https://www.instagram.com/fr_kumamoto/

EC：https://from-kumamoto.myshopify.com/