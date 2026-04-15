Circles Tokyoにて迷迭香POPUP開催【4月18日（土）・19日（日）】Circles別注NYLON HARVEST SHORTSを発売。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 社長：古峯 正佳）が運営するSELECT by BAYCREW'S、Circles Tokyo（セレクト バイ ベイクルーズ サークルズ トウキョウ）にて迷迭香POPUPを4月18日(土）、19日(日）開催。 POPUPに合わせてCircles別注“迷迭香 NYLON HARVEST SHORTS” をリリース。合わせて、JOURNAL STANDARD"迷迭香別注HARVEST TROUSER"受注オーダー会も同時開催。

日常と非日常を繋ぐアウトドアウェアブランド、迷迭香/マンネンロウ。

多々あるラインナップの中でも自転車乗りからハイカー、ランナーまで絶大な支持を得ている、NYLON HARVEST SHORTSをCirclesが別注。

NYLON HARVEST SHORTSの魅力は、

・軽量＆速乾。汗・雨・洗濯に強く「ガシガシ使える」

・圧倒的に便利なポケット設計。小物をバッグなしでも持てる

・ワークウェア発想。「しゃがむ・またぐ・擦れる」に強い

など、アクティブなシーンで使用するにあたり素晴らしいギミックを兼ね備えているのですが、迷迭香の一番の魅力はファッション性。

迷迭香デザイナー、坂下さんはファッション業界の第一線で活躍し続け、“服”を深く理解している方。

機能的でありながらもどこか余白があり、日常で自然体で着られる。この絶妙なバランスが、街と山をシームレスに繋いでくれます。

落ち着いたボディカラーに対して、ウエストコードをアクセントカラーでオーダー。

街でもフィールドでも映える、シンプル＋遊びの効いた配色に仕上げました。

【商品情報】

発売日：4月18日(土）

展開店舗：Circles Tokyo / Circles 名古屋 / ベイクルーズ オンラインストア

サイズ：1.2.3.4

カラー：GRAY / BROWN

価格：\13,200-（税込）

商品お問い合わせ先：Circles Tokyo：080-4792-5884

4月18日（土）・19日（日）開催の迷迭香POPUPではCircles別注NYLON HARVEST SHORTSの発売開始他、定番のNYLON HARVEST TRAINER シリーズやCOACH JACKET、MESH BASQUE SHIRT等、バリエーション豊富に販売します。

JOURNAL STANDARD迷迭香別注HARVEST TROUSER受注オーダー会も同時開催

SELECT by BAYCREW'S Circles Tokyoにて開催される迷迭香POPUPにて、JOURNAL STANDARD別注HARVEST TROUSERの受注オーダー会も同時開催します。



迷迭香の定番HARVEST TROUSERを、25FWのWOOL混素材に続いて、天然素材でスペシャルメイクアップ。

HARVEST TROUSER C/T CHECKHARVEST TROUSER C/T CHECK

ファッション文脈で迷迭香とチームアップし、90'sのアウトドアシーンを彷彿させるような、シアサッカーチェックと、トラベルシーンやリゾートスタイルでも使える素材感があるリネン/コットンのグレンチェックの異なる趣の2型を製作しました。

写真左：HARVEST TROUSER L/C写真右：HARVEST TROUSER L/C

シルエットはワイドテーパードで、バランスを整えたジャーナルスタンダードのみのシルエットとなります。

【商品情報】

迷迭香 HARVEST TROUSER L/C

発売日：5月中旬予定

展開店舗：SELECT by BAYCREW'S/JOURNAL STANDARD各店舗(https://baycrews.jp/store/list?brand=0053)/ベイクルーズ オンラインストア(https://baycrews.jp/brand/detail/circlestokyo)

サイズ：2.3

カラー：GRAY,BROWN

価格：\19,580-（税込）

商品お問い合わせ先：SELECT by BAYCREW'S MENS（03-3528-8262）



迷迭香 HARVEST TROUSER C/T CHECK

発売日：4月下旬予定

展開店舗：SELECT by BAYCREW'S/JOURNAL STANDARD各店舗(https://baycrews.jp/store/list?brand=0053)/ベイクルーズ オンラインストア(https://baycrews.jp/brand/detail/circlestokyo)

サイズ：2.3

カラー：BLUE,BLACK

価格：\19,580-（税込）

商品お問い合わせ先：SELECT by BAYCREW'S MENS（03-3528-8262）

Brand info

【Circles Tokyo】

世界中に存在するバイシクルカルチャーから上質な製品を厳選する”自転車のセレクトショップ”。

独自の解釈で生まれるオリジナルバイクパーツブランドである“SimWorks” や、自転車というツールを使用した遊びを通じて日常でも使いきれるモノをカタチにしたオリジナルプロダクト ”RAL” を企画製造。ワールドワイドに供給しているスペシャリティーストア。

HP： https://circles-jp.com/

Instagram： https://www.instagram.com/circlestokyo/?hl=ja

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/