【5月限定】春の札幌旅行がお得に！開業44周年記念10％OFFクーポン＆旬の味覚の特別メニュー

株式会社京王プラザホテル札幌

京王プラザホテル札幌(https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/)（代表取締役社長 本田敏人）は、2026年5月16日をもちまして開業44周年を迎えます。これまでの皆さまからのご愛顧に心より感謝申し上げ、ホテル全体でお楽しみいただける「44周年開業記念フェア」を開催いたします。

本フェアでは、公式予約サイトでご利用いただける10％OFFクーポンの配布や、客室最上階「プラザフロア」のリニューアル1周年を記念した特別宿泊プランを販売いたします。

さらに、館内の各レストラン・バーにおきましても、北海道の旬の食材を堪能できる御膳から、華やかな特別会席、厚岸ウイスキーのテイスティングセットまで、開業月を彩る期間限定の特別メニューをご用意しております。

心地よい陽気に爽やかな風が吹き抜ける5月の札幌。1年の中で最も過ごしやすく旬の食材も豊富なこの季節、ぜひ京王プラザホテル札幌でお得なホテルステイや美食の数々をお楽しみください。

ご宿泊

詳細を見る :https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/anniversary44/公式予約サイト限定 10％OFFクーポン

どなたでも、何回でもご利用いただける10％OFFクーポン(※一部プランを除く)。

北海道グルメや握り寿司などをお楽しみいただける朝食付きのプランや、北海道の愛らしい野鳥「シマエナガ」のコンセプトルームなど、人気のプランにもご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99427/table/75_1_34f246b60101df61dd498c8e31b527ea.jpg?v=202604151151 ]シマエナガルームもクーポン利用OK北海道グルメを堪能する朝食ブッフェ

客室最上階「プラザフロア」リニューアル1周年記念プラン

2025年5月にリニューアルし、安らぎと伝統が調和した「北海道らしさ」が感じられる空間に生まれ変わったプラザフロア。1周年を記念してお得なプランをご用意いたしました。

広々としたリビングスペースや夜景を楽しめるビューバスなど、個性豊かな部屋タイプからお選びいただけます。

専用クラブラウンジでは、厳選されたお菓子やホテルメイドのおつまみ、生ビールや北海道産ワインなどをお楽しみいただけます。

リニューアルから1周年のプラザフロアクラブラウンジで癒しのひとときを

5月の札幌満喫モデルコース

札幌では、5月中旬～下旬にライラックが見頃を迎えます。

京王プラザホテル札幌は、JR札幌駅から徒歩5分で観光の拠点として最適。

GW明けは、観光地や交通機関の混雑がピークを過ぎて落ち着いて観光を楽しめる、隠れたベストシーズンです。

1.札幌駅からまずはホテルへ

札幌駅に着いたら、まずはホテルで荷物を預けましょう。京王プラザホテル札幌ではチェックイン時間前でもお荷物をお預かりしております。

2.さっぽろライラックまつり

2026年5月20日～5月31日の期間中、大通公園で「さっぽろライラックまつり」が開催されます。ホテルから大通公園までは徒歩約10分。約400本のライラックが咲き誇る中、スイーツや軽食、コーヒー等を楽しめます。

3.ホテルに戻って一休み

お祭りで少し疲れた後は客室で一休み。プラザフロア・プレミアフロアにご宿泊のお客様限定のクラブラウンジでは、コーヒー・紅茶などはもちろん、北海道らしいお飲み物をご用意しております。スタッフおすすめのスイーツとともにほっと一息、癒しのひとときを。

4.ホテル内レストランでディナー

ホテル最上階の鉄板焼〈やまなみ〉で北海道の恵みを贅沢に詰め込んだ特別ディナー。前菜や焼野菜には春から初夏にかけての旬の味覚を使用。濃厚な旨みの「オマール海老」、とろけるような食感の「知床牛」をご堪能いただけます。

5.朝食ブッフェ

翌朝は握り寿司やスパークリングワインが楽しめる朝食ブッフェからスタート。北海道の豊かな大地で育まれた新鮮な野菜や、道産飼料にこだわった安心で美味しい卵など、生産者の想いが詰まったここでしか味わえない朝食をお届けします。

6.周辺散策やお土産探しへ

朝食でエネルギーチャージした後は、新緑が美しい「北海道大学」や「北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）」へ。最後は札幌駅でお土産探し。

さっぽろライラックまつり出来立ての握り寿司を楽しめる朝食ブッフェ

レストラン・バー

厚岸ウイスキー 二十四節気シリーズ テイスティングセット厚岸ウイスキー 二十四節気シリーズ テイスティングセット

厚岸蒸留所が日本の四季を表す二十四節気を冠して数量限定でリリースしている、入手困難な人気ウイスキーシリーズ。

シリーズ第一弾から第十二弾までを飲み比べセットでご用意いたしました。

熟成や季節によって移ろうそれぞれの個性。リリース当時に飲み逃した一杯や、気になりながらも出会えなかった一杯をこの機会に是非お楽しみください。

期間：2026年5月1日～5月31日

料金：3種飲み比べ 6,000円（税・サービス料込）

場所：1F メインバー〈クロスヴォールト〉

実演メニューで出来立てを楽しむGW限定スペシャルランチブッフェGW3日間限定ランチブッフェ

大人もお子様も大好きなお肉料理、お寿司をはじめ、バラエティ豊かなメニューが盛りだくさんのスペシャルランチブッフェ。

シェフが目の前で仕上げる実演メニューでは、五感を刺激するライブ感もお楽しみいただけます。

連休のお出かけやご家族の集まりに、みんなでゆったり優雅なランチタイムをお過ごしください。

期間：2026年5月3日～5月5日

料金：おひとり様 5,500円、6歳～12歳 2,750円、5歳以下 無料（各税・サービス料込）

場所：1F ブッフェ＆パーティコート〈グラスシーズンズ〉

有田焼の陶箱を使った前菜やサロマ黒牛を堪能する特別会席開業記念特別会席 あおい～有田焼陶箱前菜とサロマ黒牛～

美しい白磁の有田焼の陶箱を使用した華やかな前菜盛り合わせが楽しめる特別会席。

「北海道産サロマ黒牛の雲丹焼き」や「帆立貝と野菜のマオンソース焼き」など素材の持ち味を最大限引き出した料理をご堪能ください。

期間：2026年5月1日～5月31日

料金：おひとり様 12,000円（税・サービス料込）

場所：22F 予約制個室和食〈みやま〉

グラスワイン1杯付き オマール海老・知床牛の鉄板焼コース開業特別記念コース

北海道の恵みを贅沢に詰め込んだ「開業記念特別コース」。

前菜や焼野菜には春から初夏にかけての旬の味覚を使用。

濃厚な旨みの「オマール海老」、とろけるような食感の「知床牛」をご堪能いただけます。

ワンドリンク付きで、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ビール、ソフトドリンクからお選びいただけます。

期間：2026年5月1日～5月31日

料金：おひとり様 19,800円（税・サービス料込）

場所：22F 鉄板焼〈やまなみ〉

北海道の旬の味わいを存分に楽しめるランチ御膳開業記念あきず御膳

旬の食材を贅沢に味わう特別な和食御膳。

「鰆の味噌柚庵焼き」や「烏賊しゅうまい磯部揚げ」など一品一品丁寧に作られたお料理は、色彩豊かで鮮やか。

お食事の締めくくりには、開業月を祝う「スペシャルデザート」をご用意。

ホテルの落ち着いた空間で、心ゆくまでゆったりとしたひとときをお過ごしください。

期間：2026年5月1日～5月31日

料金：おひとり様 3,300円（税・サービス料込）

場所：地下1F ろばた・すし・北のめし〈あきず〉

JR札幌駅から徒歩5分の好アクセス

京王プラザホテル札幌（外観）

京王プラザホテル札幌はJR札幌駅から徒歩5分。

徒歩10分圏内には、時計台や北海道庁旧本庁舎、大通公園など札幌の観光名所が位置しています。

5月はライラックや新緑が美しく、春の暖かさを感じられる観光にもぴったりなシーズン。

ぜひ京王プラザホテル札幌でお得に札幌旅行をお楽しみください。

京王プラザホテル札幌について

詳細を見る :https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/anniversary44/

京王プラザホテル札幌（https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/）は、1982年に北海道札幌市で開業したシティホテルです。486室の客室と、6つのレストラン・バー、パティスリーショップのほか、直営のフィットネスクラブがございます。

豊かな自然と都会が織りなす札幌で、一人ひとりのゲストを真心こめてお迎えします。

宿泊施設という概念に捉われず、憩い・娯楽・交流など多様な機能を果たす都市空間の＜広場＞として、日々の暮らしに寄り添うホテルを目指しています。