資本業務提携記念！マイルで叶える特別なキャンペーン第一弾を開始

株式会社UMITO

株式会社UMITO（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平、以下「UMITO」）は、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」）との資本業務提携を記念し、第一弾として、JALのマイルを活用したUMITO特別宿泊キャンペーンを期間限定で実施いたします。

本キャンペーンは、UMITOの厳選施設を特別なマイル条件でご提供するものです。通常はマイルでの宿泊提供を行っていない施設もご用意いたしました。UMITOが誇る至高の空間を、抽選で15名様にお楽しみいただけます。

■キャンペーン概要

憧れの「ペントハウス」に、マイルで泊まる「UMITO ハワイ ザ・リッツカールトン・レジデンス・ ワイキキビーチ」

今回の第一弾キャンペーンとして、2025年12月に販売を開始したUMITOブランド初の海外拠点「UMITO ハワイ ザ・リッツ・カールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」のペントハウスを特別にご用意いたしました。ハワイの青い海を一望する圧倒的な眺望と、選び抜かれた贅沢な空間。本キャンペーンでしか味わえない、至高のバケーション体験をお届けします。

また、国内屈指のリゾート地からは、「UMITO 沖縄 恩納村」のプライベートプール付き客室をラインナップ。沖縄の潮風と海に包まれる、UMITOならではの心ほどけるひとときを約束します。

さらに、海辺のサブスクリプションサービス「WITH SEA」から厳選された人気施設も対象に加わり、多様なロケーションからお選びいただける充実のラインナップとなっております。

本キャンペーンは完全抽選制で実施し、当選者のみが特別な条件でUMITOの宿泊をご利用いただけます。本来、限られたオーナーやゲストのみに許された特別な滞在を、マイルでご体験いただける貴重な機会です。UMITOが提供する唯一無二の滞在体験を、ぜひご体感ください。

■キャンペーン対象施設

「UMITO 沖縄 恩納村」【UMITO ハワイ ザ・リッツカールトン・レジデンス・ ワイキキビーチ】

１. ペントハウス

（2Bedrooms・199平方メートル ）

宿泊日数：2泊

当選人数：1名

宿泊可能人数：4名

必要マイル数：300,000マイル

「UMITO ハワイ ザ・リッツカールトン・レジデンス・ ワイキキビーチ」【UMITO 沖縄 恩納村】

２. マスターズメゾネット

（3Bedrooms・361平方メートル ）

宿泊日数：1泊または2泊

当選人数：2名

宿泊可能人数：6名

必要マイル数：1泊：100,000マイル

2泊：200,000マイル

「UMITO 沖縄 恩納村」

３. プール付エグゼクティブスイート

（2Bedrooms・119平方メートル ）

宿泊日数：1泊または2泊

当選人数：3名

宿泊可能人数：4名

必要マイル数：1泊：66,000マイル

2泊：132,000マイル

「UMITO 沖縄 恩納村」

４. プール付エグゼクティブスイート ツイン

（1Bedroom・86平方メートル ）

宿泊日数：1泊または2泊

当選人数：4名

宿泊可能人数：2名

必要マイル数：1泊：40,000マイル

2泊：80,000マイル

「UMITO 沖縄 恩納村」【WITH SEA】

５. 対象施設

（ 湯河原、秋谷1st、秋谷2nd、江の島、真鶴、三浦海岸、茅ヶ崎）

宿泊日数：1泊

当選人数：5名様

宿泊可能人数：2名～10名※施設により異なります

必要マイル数：25,000マイル

■キャンペーン応募概要

「WITH SEA 真鶴」

当選人数：15名（抽選制）

応募資格：JMB会員

応募期間：2026年4月15日（水）～2026年5月10日（日）23:59締切

宿泊利用期間：2026年6月1日（月）チェックイン～2026年11月30日（月）チェックアウト

利用除外日

UMITO：2026年7月18日（土）チェックイン ～ 2026年8月31日（月）チェックアウト

WITH SEA：利用除外日はございません。

ご応募時に選択いただいた希望施設ごとに抽選を実施いたします。

抽選後は、当選された方へUMITOより個別にご連絡いたします。

当選者の方へのご連絡をもって当選発表に代えさせていただきます。なお、落選された方へのご連絡は行いませんので、あらかじめご了承ください。

当選者へのご連絡は、2026年5月下旬頃を予定しております。

詳細はUMITO公式サイト特設ページでご確認ください。

URL：https://umito.jp/jal-260415/(https://umito.jp/jal-260415/?utm_source=prtimes-076-jal-release-campaign)

■今後の展開

今後も、新たな価値創出を目指し、様々な企画を展開してまいります。本キャンペーンを皮切りに、より魅力的な体験の提供を推進してまいります。

提携に関するプレスリリースは、以下よりご覧いただけます。

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000063930.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000063930.html)

《 本件のお問い合わせ先 》

株式会社UMITO マーケティング部

Mail：pr@umito.jp

Tel：03-6272-3917