【セミナーレポート】「自社SNSが伸びない」悩みを打破。インスタフォロワー24万人超・料理家りよ子氏に学ぶ、ユーザーの“行動”を促すInstagram運用術とは

アイランド株式会社

「フーディストノート」「おとりよせネット」などのウェブメディア運営をはじめ、長年にわたり「食」と「ライフスタイル」領域でSNS運営及びSNSプロモーション事業を展開してきたアイランド株式会社（ https://www.ai-land.co.jp/ 本社：東京都渋谷区、代表取締役：粟飯原理咲）は、食品メーカーのSNS運用・マーケティング担当者向けに、「フォロワー20万人を2年で築いた『せいろ蒸し』ブームの立役者・りよ子さんに学ぶInstagram運用の実践ノウハウ」セミナーを2026年3月に開催いたしました。この度、当日セミナー内で話された実践的なノウハウをまとめたレポートを公開いたしました。

▼セミナーレポート詳細はこちら

フォロワー24万人超・りよ子さんに学ぶ“やってみたい”を生むInstagram運用術とは

https://foodistnavi.jp/topics/20260403a/

▼セミナー開催の背景

近年、SNSを起点に料理トレンドが次々と生まれる中、企業のアカウント運用において「トレンドをどう捉え、どうコンテンツに落とし込むか」が成果を左右する重要なポイントとなっています。

本セミナーでは、せいろブームの火付け役であり、現在Instagramフォロワー24万人超を誇る料理家・りよ子氏が登壇。ユーザーの離脱を防ぐための「違和感のない動画編集」術や、「1投稿1メッセージ」の法則など、具体的かつ実践的なポイントを解説していただきました。企業アカウントが今持つべき運用の視点を深掘りしています。

■セミナーのトピックス（一部抜粋）

・「等身大の距離感」が共感を生む

完璧すぎない演出が、ユーザーの「やってみたい」を引き出す。企業アカウントでも、ブランドの魅力を伝えつつ生活者目線から離れない「絶妙なバランス設計」が重要であることを解説

・「1投稿1メッセージ」の鉄則

「簡単」「ヘルシー」「意外性」など、伝えたい要素はたくさんあっても「ひとつ」に絞り込むことで、情報の保存率と記憶定着を高める

・再生数を伸ばす「違和感」を削る動画編集

派手さではなく、視聴ストレスを徹底排除して離脱を防ぐ動画制作ノウハウを紹介

・2026年のInstagram運用に不可欠な4つの視点（アイランド株式会社のSNS運用ディレクターより）

運用で鍵となる「ターゲット設計」「実体験に基づく有益性」「ブランドの信頼」「コミュニケーション」の4項目について紹介

＜セミナーレポート詳細はこちら＞

フォロワー24万人超・りよ子さんに学ぶ“やってみたい”を生むInstagram運用術とは

https://foodistnavi.jp/topics/20260403a/

■登壇者プロフィール：りよ子（料理家）

せいろの魅力にとりつかれたOLとして、2023年4月に始めたInstagramで、すべてを蒸したい気持ちを投稿。野菜を蒸すだけのシンプルレシピから、一度に主菜と副菜が完成する同時調理レシピ、ごはんもの、スイーツまで、パパッと作れる簡単レシピが共感を呼び、フォロワー数23万人超えと大人気に。初著書の『すべてを蒸したい せいろレシピ』(Gakken)は、累計発行部数30万部超の大ヒットとなり、第12回料理レシピ本大賞in Japan 2025【料理部門】大賞、楽天Kobo電子書籍Award 2025【人生に役立つ本(国内編)】大賞などを受賞。「せいろブームの火付け役」として、テレビ、Web、雑誌などで活躍中。

https://www.instagram.com/musu_riyoco/

■アイランド株式会社が提供する「公式SNS運用サポート」について

食品・料理・暮らし領域に特化したSNS運用支援を行っています。約3万人の料理インフルエンサーネットワークと自社メディアの運用知見を活かし、コンセプト設計からリール動画制作、インフルエンサー施策まで、一気通貫で企業の発信をサポートします。



＜公式SNS運用サポートプランについて＞

・料理インフルエンサー／料理クリエイター「フーディスト(R)」登録者数 30,000名以上

・弊社公式SNS総フォロワー規模700万人超

・食品・飲料・地域ブランドでの公式SNS支援実績多数

これらの強みを活かし、食品・飲料・キッチンメーカーや地域SNSの成果創出を実現します。詳細資料や事例紹介をご希望の際は、下記よりお問い合わせください。

SNS運用サポートサービスのご紹介：

https://www.ai-land.co.jp/snsmanagement/

お問い合わせはこちら

https://www.ai-land.co.jp/contact-snsinfo/

アイランド株式会社

「フーディストサービス（フーディストノート）」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのサービスをはじめ、イベントスペース「外苑前アイランドスタジオ」を運営しています。これまでありそうでなかった「こんなサービスがあったら、自分たちもみんなも嬉しい」サービスを考え、日々の生活が豊かになるサービスの提供を目指しています。



事業内容：

・「おとりよせネット」「フーディストサービス」「朝時間.jp」など、ライフスタイルメディアの運営

・料理インフルエンサープロモーション／料理インフルエンサーマーケティング事業

・食品ECサイト(オンラインショップ)の集客・販促支援、食を軸にした地域創生支援事業

・食品・飲料ブランドの公式SNS運用サポート

・キッチン雑貨やお取り寄せグルメなどを販売するオンラインストア「Aima」運営

・五感で楽しむ推し活イベントのプロデュース「推しタメ」事業

URL ：https://www.ai-land.co.jp/



