暑い夏も快適に過ごせる！涼しく軽やかでしなやかに進化する「K.T KIYOKO TAKASE」ハイブリッド・リネンコレクション

株式会社ファイブフォックスジャケット 52,800円（税込）

(株)ファイブフォックス(東京都品川区)が展開する「K.T KIYOKO TAKASE」は、上品・上質で美しく、オリジナル素材とこだわりのデザインによって、大人の女性に満足していただける服づくりを行うブランドです。

この度、毎年好評の夏の定番「リネン混アイテム」を、日本の丁寧な技術を駆使してさらに素材を進化させた、最新の「ハイブリッド・リネンコレクション」を発表します。2026年4月15日(水)より、ファイブフォックス公式オンラインストアでスタートします。

ハイブリッド・リネンコレクションはこちら :https://online.fivefoxes.co.jp/topics/kt-asa-260415

ダブルブレストジャケット＆ハイウェストパンツ

レーヨンを織り込むことで、昨年よりさらに薄く柔らかく、涼しく進化。上品な光沢感もあります。またストレッチ糸の効果で伸縮性があり、驚きの着心地を実現。全行程を福井県で行っています。

ジャケットは、前を開けてもサマになるこだわりのテーラリングと、袖をたくし上げたようなこなれ感を演出するギャザー入りの七分スリーブが特徴です 。

パンツはウエストの折り返しデザインが構築的なシルエットを作り、腰位置を高く見せるスタイルアップ効果抜群の一着です 。

ジャケット 52,800円、パンツ39,600円（すべて税込）シャツ羽織り 44,000円（税込）ラグランスリーブシャツ羽織り

リネン特有のナチュラルな風合いに、上品な透け感と光沢感を纏ったオリジナルのオーガンジー。驚くほど軽やかでありながら、着映えのするハリ感を兼ね備えた素材は、全行程を愛知県で行っています。

ブルゾン風に仕立てた軽やかなシャツ羽織り 。異素材切り替えの立体的なスリーブが、涼しげで華やかな印象を与えます 。フロントはファスナー仕様のため、羽織りとしても一枚着としてもスッキリときまります。やや長めの着丈に、サイドスリットを施し抜け感をプラスしています。

麻の進化は止まらない ―ハイブリッド・リネン―

商品情報

ジャケット 52,800円、パンツ 39,600円 （すべて税込）

〔ジャケット〕価格：52,800円 〔パンツ〕価格：39,600円 （すべて税込）

カラー：亜麻、ブラウン、チャコールグレー

〔シャツ羽織り〕価格：44,000円（税込）

カラー：亜麻、サックス、チャコールグレー