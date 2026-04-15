ゲームマーケット2026春で先行販売｜ボードゲーム【クローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ】がやのまんから新発売されます。～『ブラウニーズ』の世界を舞台にした開拓地発展ゲーム～

株式会社やのまん

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）はボードゲーム「クローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ/４つのアクション開拓地発展ゲーム」を2026年5月下旬に新発売します！発売前にゲームマーケット2026春（2026年5月23日、24日／幕張メッセ 展示ホール 1・2・3・4）では先行販売しますので、やのまんブース【88】(展示ホール1)へぜひお越しください。

ゲーム概要

やのまん公式ページ :https://www.yanoman.co.jp/products/item/521-121４つのアクション開拓地発展ゲーム

本製品は２～４人用の開拓地発展ゲームです。舞台は大開拓時代を迎えた西の島。プレイヤーたちは島の開拓を担う商人の町の商会主となり「開拓」「生産」「建築」「消費」という４つのアクションを駆使して、開拓地を経営します。土地を拓き、資源を生産、町を作りながら価値ある建物を建てれば相棒のブラウニー(家精)たちが経営を助けてくれます。開拓地を発展させ、“最幸の地(クローバーランド)”の栄光を勝ち取ることができるでしょうか!?

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76359/table/85_1_be10e8c79b84c989cc5ef80e2c99bbbd.jpg?v=202604151151 ]内容物

内容物：タイルチップシート10枚(開拓タイル88枚/建物タイル32枚/勝利点チップ30枚/アクションマーカー4枚/手番順マーカー4枚/配置マーカー2枚)・開拓地マップ4枚・資源コマ60個・スコアシート1冊・開拓地地図帳1部・建物リスト1部・説明書1部

ゲームシステム

４つのアクションで開拓地経営！

商会主となったプレイヤーたちは「開拓」「生産」「建築」「消費」という４つのアクションを行なって、自分の開拓地を経営していきます。重要なのは自分の手番でアクションを１つ選択すると、自分を含め全プレイヤーがそのアクションを行えること。自分の選択で、ライバルたちが有利になってしまうこともしばしばです。手番プレイヤーはアクションに手番ボーナスが与えられるので、ライバルたちの状況もにらみながらアクションを選ぶことが重要です。

自分の開拓地を開拓しよう！

４つのアクション

「開拓」で開拓タイルを引き、自分の土地を開拓します。森や町などのエリアがあり、開拓を進めてエリアが完成すると「生産」や「消費」ができるようになります。

拓いた土地で資源を生産しよう！

【開拓】イメージ

「生産」で完成したエリアに、そのエリアに応じたいずれかの資源(木、石、麦)を生み出すことができます。

価値ある建物を建てよう！

【生産】イメージ

「建築」で必要な資源を払い、色々な建物を建てることができます。相棒のブラウニーたちが運営する建物はそれぞれ効果を持っており、開拓地経営に強い影響をもたらします。

町で消費して勝利点を獲得しよう！

【建築】イメージ

「消費」で完成した町に麦を移して消費することができれば、その分の勝利点(VP)を獲得できます。

島一番の開拓地“最幸の地”をめざせ！

【消費】イメージ

ゲーム終了時、建物の効果や「消費」で手に入れた分すべてを合計し、最も勝利点を獲得していたプレイヤーが勝利し、最も発展した開拓地、“最幸の地(クローバーランド)”の栄光を手にします。

ゲームデザインはShun & AYA (Studio GG)

本製品はStudio GGの『開拓王』と拡張セット『もっと建物を！』を基に制作されております。製品化に際し、多くの建物タイルを見直し、新たなタイルも追加されております。

ゲームデザイン：Shun & AYA (Studio GG)

イラスト:里瀬ほとり

製品デザイン：ダットニーデザイン

製品詳細

パッケージイメージクローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ

【プレイ人数】2～4人

【対象年齢】12歳以上

【プレイ時間目安】30分～

【ゲームデザイン】Shun & AYA (Studio GG)

【イラスト】里瀬ほとり

【内容物】タイルチップシート10枚(開拓タイル88枚/建物タイル32枚/勝利点チップ30枚/アクションマーカー4枚/手番順マーカー4枚/配置マーカー2枚)・開拓地マップ4枚・資源コマ60個・スコアシート1冊・開拓地地図帳1部・建物リスト1部・説明書1部

【希望小売価格（税込）】3,960円

【商品URL】https://www.yanoman.co.jp/products/item/521-121

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

社名：株式会社やのまん

本社所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

代表取締役：矢野 宙司

事業内容： ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://twitter.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ