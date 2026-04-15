人気カラーコーディネーター・河村純子さんと初のコラボレーション 「潔く出す」が50代から60代の正解 夏の大人女性を美しく見せるレディースファッションアイテムを4月20日(月)に発売

株式会社千趣会

【商品一覧URLはこちら(https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/list/?keyword=%22%E6%B2%B3%E6%9D%91%E7%B4%94%E5%AD%90%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%32%36%E5%A4%8F%22&SHNCRTTKKRO_KBN=CT)】※2026年4月20日（月）より閲覧可

株式会社千趣会（本社：大阪市、代表取締役社長：鈴木聡、以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、雑誌のWEBコラムなどでファッションについて発信するなど、幅広い世代の女性に支持されている、カラーコーディネーターでインフルエンサーの河村純子（_＠_ju_nko__(https://www.instagram.com/__ju_nko__/)）さんとの初めてのコラボレーションを実施します。

コラボレーション商品として、50代から60代の女性に向けたパンツやポロニットをはじめとする春夏のアパレル商品全8アイテムを2026年4月20日（月）よりベルメゾンネットで発売します。（https://www.bellemaison.jp/）

【コラボレーションの背景：50代、60代が本当に「夏に着たいもの」を商品化】

ベーシックなアイテムに差し色を効かせたシンプルなコーディネートの提案で、多くの女性から支持を集める河村純子さんは、WEBメディアの連載をはじめ、幅広く活躍しています。河村さんが掲げる「毎日楽しく、悩まないファッション」というメッセージが、50代後半からの女性に向けたファッションと暮らしの提案カタログ「イロドリスタイル」の「毎日を心地よく、楽しく、自分らしく」というテーマと親和性があると感じたことから、今回のコラボレーションが実現しました。

【商品詳細】

ワイドパンツ、サマーポロニット、ノースリーブブラウス、ジレ、Iラインワンピースなど、体型がすっきりと見えるようにデザインした全8アイテムを展開します。体のラインを美しく見せるシャープなカッティングや、着心地の良さとキレイ見えを両立させた素材を取り入れることで、さりげないアクセントを加えながらも、デニムやTシャツなど手持ちのアイテムとも合わせやすいデザインに仕上げました。

【河村さんからのコメント】

私の洋服選びはベーシックを軸に、小物で今の気分を取り入れること。今回のコラボアイテムは、日常に溶け込みながら新鮮さも感じられ、ご自身らしい着こなしを楽しめることをポイントにしました。

【新商品一覧】

商品名／ボリュームタックワイドパンツ 価格／7,990円（税込）

カラー／2色展開（カフェオレベージュ、ブラック） サイズ／ ４サイズ（S、M、L、LL）

URL／ https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278888/

・「超ワイド」なシルエットと、ヒップラインを強調しすぎない形を追求しました。

・「腰ばき」スタイルを採用することで、体形カバーを叶えるとともにラフな印象をプラスし、こなれ感を演出します。

商品名／スキッパーサマーポロニット 価格／5,990円（税込）

カラー／２色展開（ブラック、オフホワイト） サイズ／ ４サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278890/

・デコルテが綺麗に見えるよう襟もとの開き具合を工夫しました。

・手首が少し覗く六分丈の袖で、すっきりとした印象を演出します。

・汗ばむ季節も涼しく過ごせる、肌触りのよいシアー素材を採用しました。

商品名／ダブルポケットノースリーブブラウス 価格／6,990円（税込）

カラー／1色展開（カフェオレベージュ） サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278887/

・年齢を重ねるとつい隠したくなる腕も、「潔く見せた方がむしろきれいに映る」という河村さんの信念から生まれた、大人のためのノースリーブです。

・肩から二の腕回りをすっきりと見せることにこだわったまっすぐなカッティングで、アラフィフ、アラカン世代の女性の腕を綺麗に見せます。

商品名／ラフに着こなすジレ 価格／5,990円（税込）

カラー／1色展開（ブラック） サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278891/

・着丈を短めに設計することで、重心が上に集まり、スタイルアップが期待できます。

・V開きの直線的でシャープなラインを採用しており、カジュアルながら上品な印象を与えます。大人の女性が一枚でも抵抗なく着られる、夏仕様のジレを目指しました。

商品名／大人の長袖シャツ 価格／5,990円（税込）

カラー／1色展開（ブラック） サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278892/

・オーバーサイズになりすぎない、ゆとりを持たせたシルエットが特徴です。

・シワが気になりにくい素材感でお手入れも簡単です。

・透け感のある素材を採用し、「夏の黒色」でも涼しげな印象を与えます。

商品名／ジャージー素材のIラインワンピース 価格／7,990円（税込）

カラー／1色展開（ブラック） サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278893/

・縦のラインを強調したIラインシルエットに、着心地のよいジャージー素材を採用しました。光沢感があり、上品な雰囲気を与えます。

・デザインポイントになるだけでなく、着脱しやすいよう工夫した引手の長いバックファスナーを採用しました。

商品名／ウォッシュ加工のIラインミドル丈スカート 価格／6,990円（税込）

カラー／1色展開（ダークカーキ） サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278889/

・タイトすぎない縦長のボックスシルエットが特徴です。フロントに施したカーゴスタイルの大きめポケットがお腹周りをすっきり見せます。

・落ち着いた雰囲気を演出する、ウォッシュ加工したカーキの色味にこだわりました。

商品名／絶妙丈のハイソックス【2足組】 価格／1,980円（税込）

カラー／1色展開（ネイビーブラック×オフホワイト） サイズ／1サイズ展開（23～25cm）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1278894/

・河村さん自身が探し求めていた、コーディネートに取り入れやすいふくらはぎ丈のリブソックスを商品化しました。

・ブラックよりも上品さと奥行きのあるネイビーブラック、真っ白よりも肌なじみの良いオフホワイトのカラーリングにもこだわりました。

【関連URL】

IRODORI STYLE特集ページ ※河村さん商品掲載

https://www.bellemaison.jp/cpg/fashion/irodoristyle/irodoristyle_index.html

【新商品をデジタルカタログで見る】

『IRODORI STYLE 2026夏号』 4～11ページ

※2026年4月20日（月）より閲覧可

https://www.bellemaison.jp/cpg/dc/8032026B_/index.html

【カタログを請求する】

『IRODORI STYLE 夏号』 ※2026年4月20日（月）より請求可

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/9700236/

●『IRODORI STYLE』について

50代後半からの女性に向けたファッションと暮らしの提案カタログです。同世代の方々のリアルな声から生まれた「今の自分に合う」商品を厳選。着心地にこだわったファッションを中心に、スポーツ用品、雑貨、食品まで多彩なラインナップでお届けします。毎号、新しい発見とワクワクする出会いをお届けします。

ベルメゾンアラカンスタイル【公式】Instagram：https://www.instagram.com/bellemaison_arakanstyle/

ARAKAN STYLEアメーバブログ： https://ameblo.jp/bellemaisonirodori/

●カラーコーディネーター／インフルエンサー 河村純子さんについて

「色の力で品よく仕上がる大人カジュアル」をテーマに、50代から60代の女性から絶大な支持を集めるカラースタイリストです。大阪を中心にパーソナルスタイリングやイベントで活躍のほか、雑誌のオンラインサイトでも、ファッション連載を担当しています。

河村純子さんのInstagram ：

https://www.instagram.com/__ju_nko__/

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/ ）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】X（旧twitter）：https://x.com/bellemaison_jp

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657（受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様にご負担いただいております。

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。