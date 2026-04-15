中野区「春のプレミアム付ナカペイ」申込開始のお知らせ

フェリカポケットマーケティング株式会社

フェリカポケットマーケティング株式会社（東京都文京区、代表取締役：納村哲二、以下当社）は、東京都中野区において、2024年9月よりデジタル地域通貨「ナカペイ」アプリを提供しております。

この度、中野区は「春のプレミアム付ナカペイ」について、2026年4月15日(水)より、申込受付を「ナカペイ」アプリ上で開始しましたので、お知らせいたします。本事業では、当社がシステムおよびアプリの提供を担い、運営事務局は株式会社JTB（東京都品川区、代表取締役社長執行役員：山北栄二郎）が担当しております。

本施策では、購入額に対して20％分のプレミアムポイントが付与され、区内の加盟店で利用することができます。

また、より多くの方が参加できるよう当選枠を広く確保するとともに、これまで「プレミアム付ナカペイ」に当選したことがない方を優先する仕組みも設けられています。

「ナカペイ」アプリ（※画像はイメージ）

当社は今後も「ナカペイ」を通じて、中野区の地域経済の活性化と、皆さまの利便性向上に貢献してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82883/table/107_1_a1f122b4611d8d1944dbf97eb97a8cc6.jpg?v=202604151151 ]

※申し込み等の詳細はチラシ（PDF）(https://felicapocketmk.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/R8puremium.pdf)をご参照ください。

■ 申込サポート窓口 （申込受付開始に合わせて開設）

デジタル操作が不安な方でも手続きが行えるよう、区役所内に申込サポート窓口が開設されます。「ナカペイ」アプリの操作や申込手続きについて、スタッフがサポートを行います。

予約は不要で、時間内に自由に参加できます。

[日程・会場]

・4月15日（水）＠中野区役所1階 シェアノマ

・4月21日（火）＠中野区役所1階 シェアノマ

・4月30日（木）＠中野区役所1階 シェアノマ

・5月7日（木）＠中野区役所1階 シェアノマ

[時間]

各回 11:00～15:00

■ 購入サポート窓口 （当選発表に合わせて開設）

当選後の購入手続きに不安のある方向けに、購入サポート窓口が開設されます。

こちらも予約不要でご利用いただけます。

[日程・会場]

・5月28日（木）＠中野区役所1階 シェアノマ

・6月3日（水）＠中野区役所1階 シェアノマ

・6月8日（月）＠中野区役所1階 シェアノマ

[時間]

各回 11:00～15:00

■中野区 ご担当者さまのお声

ナカペイは、毎年度、新たな施策に取り組んでいます。

昨年度は、歩く・測る・参加してポイントがたまる「健幸ポイント事業」と連携し、約1,000名にナカペイポイントを付与することができました。

令和8年度は、上記に加え、健診や防災訓練等、日常生活のさまざまな場面でポイントを付与する予定です。今後もナカペイを通じて、健幸づくりと地域のつながりを支える通貨を目指していきます。

■「ナカペイ」アプリとは

「ナカペイ」は、中野区内の加盟店で利用できるデジタル地域通貨アプリです。

2024年9月20日のリリース以来、９万件を超えるダウンロードが行われており、区民のほか在勤者・在学者・来街者など、どなたでもご利用いただけます。

区内のスーパーやドラッグストア、飲食店、理容室・美容室など、幅広い業種の加盟店で1ポイント＝1円として利用できます。利用可能店舗はアプリ内または公式サイトで確認でき、アプリのアンケートボタンからナカペイを使いたいお店をリクエストすることも可能です。

■関連リンク

・中野区デジタル地域通貨「ナカペイ」公式HP

https://nakanocity-nakapay.jp/index.html

・中野区HP デジタル地域通貨「ナカペイ」を使おう

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/soudan/nakapay/nakapay.html

・中野区HP 春のプレミアム付ナカペイ詳細ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/soudan/nakapay/nakapay.html#PUREMIUMNAKAPAY

■「ナカペイ」アプリダウンロードはこちら

App Store（ダウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%83%9A%E3%82%A4/id6503722403)） / Google Play（ダウンロードはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nakano.tokyo.rsa&hl=en)）

【プレスリリース資料は下記リンクから】https://prtimes.jp/a/?f=d82883-107-c4f3da7918186e5768191d8fd2e3ab6b.pdf

フェリカポケットマーケティング株式会社 会社概要

当社は、地域経済の活性化・コミュニティの活性化・市民の心身の健康とウェルビーイングの向上に貢献するため、自治体向けに地域通貨、ヘルスケア、エコ、SDGs、ボランティアなど、多岐にわたるデジタルソリューションを提供しています。

今後も、各種ソリューションを通じて、行政・企業・店舗・住民の皆さまを「円より縁」で結び、豊かな地域社会の実現に貢献してまいります。



設立 ：2008年1月

代表取締役：納村哲二

事業内容 ：自治体向けに社会課題・地域課題解決型デジタルソリューションの提供

所在地 ：東京都文京区本郷一丁目10-9 住友不動産水道橋壱岐坂ビル4階

URL ：https://felicapocketmk.co.jp/

※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは、Google LLCの商標です。