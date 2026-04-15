オカタオカ 個展「TOBAN TOBAN」 2026年5月15日（金）から6月28日（日）までSTUDIO 894 ギャラリーで開催

株式会社中外陶園

瀬戸のやきもの体験型複合施設 STUDIO 894（スタジオ ヤクシ）は、オカタオカの個展「TOBAN TOBAN」を、2026年5月15日（金）から6月28日（日）まで、STUDIO 894 ギャラリーで開催いたします。

雑誌の表紙や書籍装丁、ロゴデザインなど幅広く活動するイラストレーターのオカタオカは、紙にとどまらず、 木や石など多様な素材へとドローイングを展開してきました。

本展では、中外陶園との協働により、動物や自然をモチーフにしたドローイングを、自身初となる陶板作品として発表します。寒さの厳しい1月に行われた中外陶園の工房での制作体験が、作品に独特の“温度”をもたらしました。無意識に求められた“暖”の気配は、春や夏を思わせるモチーフとして現れ、陶板という形式のなかに、季節が移ろう手前の曖昧な時間をとどめています。

制作では「焼いてみるまでわからない」というやきもの特有の不確定性と向き合いながら、色数を絞り、筆致や釉薬の選択を重ねました。鉄分を含む絵具やマット釉による微細なムラやにじみが、平面的なイラストレーションにはない奥行きを生み出しています。

本展では、15cm角の陶板作品31点が並び、陶板の反復や配置によって、個々のイメージが空間へと広がりを見せます。あわせて、音楽をテーマにした「WALL OF SOUND」シリーズの原画やウッドカット作品をはじめ、陶器のオブジェ、マグカップなど、近年手がけた多様な作品も展示。複数の素材や手法を横断する実践を通して、オカタオカの表現に内在する豊かさをご体感いただけます。

会期中の5月16日（土）には、オカタオカを迎え、トークイベントおよびギャラリーツアーを開催いたします。

やきものならではの質感や揺らぎによって生まれる、オカタオカの新たな表現を、ぜひ会場にてご高覧ください。

開催概要

名称：オカタオカ 個展「TOBAN TOBAN」

会期：2026年5月15日（金）- 6月28日（日）

会場：STUDIO 894 ギャラリー

（住所／愛知県瀬戸市薬師町1番地 STUDIO 894内 MAP(https://maps.app.goo.gl/BhZ1Udfo1ogPPxVy9)）

開館時間：10：00 - 17：00 （休館日：火曜日）

アクセス： 名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅から徒歩8分

展示作品 （一部抜粋）

アーティストメッセージ

1月末、中外陶園の工房で陶板の絵付けをさせてもらいました。その日は瀬戸でもかなりの冷え込みだったらしく、温暖な鹿児島在住のわたしは震えながらの作業に。今回その震えが線にいい作用をもたらし…というのは冗談ですが、無意識に”暖"を求めたのか、なぜか出来上がった作品は春や夏のあたたかいシーンのものが多くなりました。タイトルの「TOBAN TOBAN」は陶板から取っていますが、“冬の番”のような、春を迎える前の時間というニュアンスも少し重ねています。展示が始まる頃には作品を見てもらうのにちょうどいい季節になっていると思うので、ぜひ気軽に足を運んでもらえると嬉しいです。

オカタオカ

プロフィール

オカタオカ

イラストレーター

桑沢デザイン研究所卒業。鹿児島を拠点に、書籍、アパレル、広告など幅広い媒体にイラストレーションを提供するほか、ペインティングに加え、セラミックやウッドカットなど多様な手法で制作を行っている。

近年は、鹿児島発のカーライフブランド〈HIGHWAY／南国灰道倶楽部〉を立ち上げるなど、その活動は多岐にわたる。2024年には音楽をテーマにした作品集『WALL OF SOUND』（ELVIS PRESS刊）を刊行。

車と犬が好き。

WEB：https://high-way.jp

Instagram：＠okataoka(https://www.instagram.com/okataoka/)

関連イベント

作品の制作背景や本展に込めた思いをオカタオカが語るトークイベントとギャラリーツアーを5月16日（土）に開催いたします。

開催日時：2026年5月16日（土）

14:00 - 15:00 トークイベント

15:00 - 15:30 ギャラリーツアー

会場：STUDIO 894 ギャラリー

（住所／愛知県瀬戸市薬師町1番地 STUDIO 894内 MAP(https://maps.app.goo.gl/BhZ1Udfo1ogPPxVy9)）

登壇者：オカタオカ、塚本太朗（STUDIO 894 ディレクター）、モデレーター／石倉夏枝

＜現地参加＞

参加費：無料

定員：20名

お申込み： 下記サイトよりお申込みをお願いいたします。＊先着順

https://x.gd/UGyfB

＊定員に達し次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。

＜YouTubeライブ配信参加＞

STUDIO 894 公式YouTubeアカウントよりご参加ください。

YouTube：＠STUDIO894_SETO(https://www.youtube.com/@STUDIO894_SETO)

STUDIO 894について

STUDIO 894 ギャラリーを有する、愛知県瀬戸市薬師町に2023年にオープンした瀬戸のやきもの体験型複合施設。1000年以上の歴史を誇る日本屈指のやきものの生産地である瀬戸で、瀬戸のやきものの魅力を発信し、新たな価値を提案しています。

施設内は、『体験する』『鑑賞する』『憩う』をテーマに、絵付け体験を通して世界に一つだけのやきものづくりができるスペース、国内外で活躍するクリエイターの個展やプロジェクトの展示を行うギャラリー、瀬戸のうつわで提供するコーヒースタンドで構成。施設全体がコミュニケーションの場となることで街の賑わいを創出し、瀬戸のやきものの多様な魅力を体感できる空間となることを目指しています。

https://studio894.jp

【STUDIO 894 ギャラリー 過去に企画展を開催したクリエイター】 ＊開催順

＜2023年＞

てらおかなつみ、水元さきの

＜2024年＞

millitsuka、Cul de Sac - JAPON、福田利之、岡山富男・おかやまなおこ、tupera tupera、ミロコマチコ

＜2025年＞

鈴木マサル、Cul de Sac - JAPON、藤城成貴、unpis、福田利之

＜2026年＞

はしもとなおこ、Cul de Sac - JAPON

株式会社中外陶園について

1000年以上の歴史と伝統を持つやきものの街である瀬戸において、1952年の創業以来「薬師窯」の窯銘で 干支置物や招き猫をはじめとする縁起置物、四季折々の季節飾りなどを手掛け続ける陶磁器工芸メーカー。“心に届くやきものづくり”を企業理念に掲げ、社内で企画・デザインから製造まで一貫生産を行い、日本のみならず、中国、台湾、香港など海外でも広く販売しています。近年では、「BEAMS JAPAN」や「中川政七商店」などのブランドや、さまざまなクリエイターとのコラボレーション製品も展開し、常に時代の流れを汲んだ感性を大切に、次世代に継承するやきものづくりに取り組んでいます。

また、こだわりのカフェとアートギャラリーを併設する絵付け体験施設「STUDIO 894」をはじめ、約5,000点の招き猫コレクションを所蔵する「招き猫ミュージアム」、中外陶園の縁起置物やクリエイターとのコラボレーション製品を中心に取り扱うショップ「おもだか屋」を運営。瀬戸のやきものにまつわるさまざまな場や体験を通して、地域の魅力を発信し続けています。

https://www.chugaitoen.co.jp