ビーブレイクのクラウドERP「MA-EYES」がデジタル化・AI導入補助金2026の対象ツールに認定
株式会社ビーブレイクシステムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：白岩次郎、以下「ビーブレイクシステムズ」）は、ビーブレイクシステムズが提供するクラウドERP「MA-EYES」が「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして認定されたことをお知らせします。
■デジタル化・AI導入補助金2026とは
デジタル化・AI導入補助金(旧：IT導入補助金)は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です（補助金申請には審査があります）。
制度やスケジュールの詳細については、デジタル化・AI導入補助金サイトをご確認ください。
デジタル化・AI導入補助金サイト： https://it-shien.smrj.go.jp/
■クラウドERP 「MA-EYES（エムエーアイズ）」とは
プロジェクト管理を中心に企業の業務全般をサポートするERPシステムです。業種や導入方法によって複数のシリーズを展開しています。企業の業務の効率化と生産性の向上に貢献いたします。
「デジタル化・AI導入補助金(旧：IT導入補助金)」の対象ツールとして、2017年より連続で認定されています。
MA-EYES 製品サイト：https://www.bbreak.co.jp/maeyes/
ビーブレイクシステムズ 会社概要
社名：株式会社ビーブレイクシステムズ
本社：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア5階
代表取締役：白岩 次郎
設立：2002年7月
事業内容：システム開発
上場市場：東証スタンダード市場（証券コード3986）
コーポレートサイト：https://www.bbreak.co.jp/
運営メディア”WORK-PJ”「働く」を考える：https://work-pj.net/
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社ビーブレイクシステムズ 広報担当
Mail: pr@bbreak.co.jp
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