ビーブレイクのクラウドERP「MA-EYES」がデジタル化・AI導入補助金2026の対象ツールに認定

株式会社ビーブレイクシステムズ

株式会社ビーブレイクシステムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：白岩次郎、以下「ビーブレイクシステムズ」）は、ビーブレイクシステムズが提供するクラウドERP「MA-EYES」が「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして認定されたことをお知らせします。

■デジタル化・AI導入補助金2026とは

デジタル化・AI導入補助金(旧：IT導入補助金)は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です（補助金申請には審査があります）。

制度やスケジュールの詳細については、デジタル化・AI導入補助金サイトをご確認ください。

デジタル化・AI導入補助金サイト： https://it-shien.smrj.go.jp/

■クラウドERP 「MA-EYES（エムエーアイズ）」とは

プロジェクト管理を中心に企業の業務全般をサポートするERPシステムです。業種や導入方法によって複数のシリーズを展開しています。企業の業務の効率化と生産性の向上に貢献いたします。

「デジタル化・AI導入補助金(旧：IT導入補助金)」の対象ツールとして、2017年より連続で認定されています。

MA-EYES 製品サイト：https://www.bbreak.co.jp/maeyes/

ビーブレイクシステムズ 会社概要

社名：株式会社ビーブレイクシステムズ

本社：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア5階

代表取締役：白岩 次郎

設立：2002年7月

事業内容：システム開発

上場市場：東証スタンダード市場（証券コード3986）

コーポレートサイト：https://www.bbreak.co.jp/

運営メディア”WORK-PJ”「働く」を考える：https://work-pj.net/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ビーブレイクシステムズ 広報担当

Mail: pr@bbreak.co.jp

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