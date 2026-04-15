「daily-3.com」がYahoo!ショッピング 「Best Store Awards 2025　生活カテゴリ キッチン部門」にて第2位を受賞

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市、代表：安野 清）の子会社である丸長株式会社が運営するYahoo!ショッピング内のオンラインストア「daily-3.com」は、LINEヤフー株式会社が主催する「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」において、生活カテゴリ キッチン部門で第2位を受賞しました。

daily-3.com Yahoo!ショッピングサイト… https://store.shopping.yahoo.co.jp/daily-3/

「Yahoo!ショッピング Best Store Awards」は、Yahoo!ショッピングに出店する多数のストアの中から、年間の取扱高や顧客評価、配送品質など複数の指標に基づき、各カテゴリで優れた実績を収めたストアを表彰する年間アワードです。各部門において上位ストアのみが選出されることから、EC運営における総合力が評価される指標の一つとされています。

その中で「daily-3.com」は、生活カテゴリ キッチン部門において第2位を受賞しました。本受賞は、継続的な品揃えの強化や顧客対応、配送品質の維持・向上といった取り組みが総合的に評価されたものと受け止めています。

■Yahoo!ショッピング 店舗運営責任者からのコメント

この度のYahoo!ショッピング Best Store Awards 2025における堂々2位受賞は、日頃からご利用いただいているお客様のご支持と信頼の結果です。心より感謝申し上げます。

丸長株式会社は、親会社のベルーナグループの企業理念である「お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供」を実現すべく、「世界の素敵をたくさんお届けし、皆様の暮らしにゆとりと笑顔をもたらす企業」を目指しています。

今回の受賞を機に、さらに信頼いただけるストアとなるべく、品揃え・顧客対応・配送品質の向上に引き続き注力してまいります。「彩りある日常」をお客様にご提案できるよう、スタッフ一同心よりお待ち申し上げています。

■受賞ストアとしての取り組み

１.豊富な品揃えと流行への対応

キッチン・テーブルウェアを中心に、国内外の厳選商品を幅広く取り揃えています。流行を捉えた新規ブランドやカテゴリの充実に継続的に注力し、お客様の期待に応える品揃えを実現しています。

２.品質と価格のバランス

国内外の厳選した商品を手頃な価格で提供する「品質と価格のバランス」がお客様のご支持をいただいています。

３.自社企画によるマーチャンダイジング力

モールのセール特集ページから商品・カテゴリページまで、全て自社で企画・制作することで迅速な対応が可能です。

流行やお客様ニーズへの即座の対応を実現しています。

４.丁寧な顧客対応と配送品質

専用の問い合わせ窓口を設置し、スタッフが丁寧に対応しています。Yahoo!ショッピングの指標を上回る配送品質を保持しており、この点も評価に繋がりました。

これらの施策が総合的に評価され、第2位を受賞しました。受賞を記念し、Yahoo!ショッピング主催の受賞ストア限定キャンペーンを実施いたします。この機会に、daily-3.com でお気に入りの商品をお探しください。

【キャンペーン概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/16236/table/692_1_6b2e9c6db36264aa0e0f7197d41772c1.jpg?v=202604151151 ]■daily-3.com運営会社概要

daily-3.com は、キッチン用品・テーブルウェアを中心とし、バッグ、日用品、アウトドア用品など幅広いカテゴリを展開することで「お客様の生活を彩る提案」を行っています。世界中から厳選した素敵な流行を捉えた商品をお手頃価格でお届けすることで、お客様の日常に彩りと笑顔をもたらすストアを目指しています。

■会社名 ：丸長株式会社（株式会社ベルーナ100％子会社）

■代表 ：代表取締役 松田 智博

■所在地 ：静岡県三島市南田町5-45

■ストアURL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/daily-3/

■ベルーナ会社概要

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業