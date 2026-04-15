【洋菓子メーカー　モロゾフ】ヨーロッパ伝統菓子“新”ガレット専門店「太陽のガレット」松坂屋名古屋店に２号店オープン

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、北海道産発酵バターを使用したガレット専門店「太陽のガレット」が、２０２６年４月２２日（水）に松坂屋名古屋店にオープンいたします。

東京に次いで常設店としては２号店となり、同社の人気焼き菓子「ガレット オ ブール」に続く新ブランドとして、太陽の恵みを受けた厳選素材を活かしたこだわりのガレットをお届けいたします。

【太陽のガレット】★２０２６年４月２２日（水） オープン★

北海道産 発酵バター使用

“太陽の恵み”を楽しむガレット専門店

焼き菓子の決め手「バター」

風味豊かで濃厚な味わいの発酵バターをたっぷりと

こだわりの“伝統菓子”には素材ひとつひとつの

太陽の恵みをつめこんで

黄金色の焼き菓子をお楽しみください。

＜太陽の恵みを受けた厳選素材＞

北海道産発酵バター ～特別な製法で仕立てた特級ファーメントバター～

通常のバターに比べて、水分量が少なく濃厚な味わいと風味豊かな香りが特長。

ゆっくりと作り上げられることできめが細かく、なめらかな口当たりに。

焼き菓子専用のオリジナル小麦粉“ななほなみ” ～北海道産小麦１００％使用～

最高の美味しさを求めて、たどり着いた焼き菓子専用のオリジナル小麦粉。

粗挽きの小麦粉に仕上げ、焼き菓子のより繊細でほろほろほどけるような食感を生み出しています。

■店舗概要

店 名 ：太陽のガレット 松坂屋名古屋店

住 所 ： 〒４６０-８４３０ 愛知県名古屋市中区栄３-１６-１ 本館地下１階 ごちそうパラダイス

営業時間： 午前１０時～午後８時

〈商品ラインナップ〉

★Limited★太陽のガレット（レモン）

税込価格：１,２９６円/４個入（本体価格：１,２００円）

～甘酸っぱく爽やかなレモンの香り～

フランス サブレという町が発祥とされる伝統菓子“サブレ”。

太陽の光を浴びて育ったレモンのおいしさを凝縮したケーキを、丁寧に焼き上げたサブレでサンドしました。

ほろ苦いレモンピールを加えることで、甘酸っぱく爽やかなレモンの香りがより一層引き立てられます。

太陽のガレット（レモン）税込価格：１,２９６円/４個入（本体価格：１,２００円）太陽のガレット（レモン）税込価格：１,２９６円/４個入（本体価格：１,２００円）

太陽のガレット（くるみ）

税込価格：１,２９６円/４個入（本体価格：１,２００円）

～甘く香ばしいくるみを混ぜ込んだスペシャリテ～

フランス サブレという町が発祥とされる伝統菓子“サブレ”。

燦々とふりそそぐ太陽と豊かな大地に育まれたくるみをケーキに混ぜ込みました。

くるみの香ばしく柔らかな食感と、発酵バターが香るサブレの組合せをお楽しみください。

太陽のガレット（くるみ）税込価格：１,２９６円/４個入（本体価格：１,２００円）太陽のガレット（くるみ）税込価格：１,２９６円/４個入（本体価格：１,２００円）

木の実のガトーバスク

税込価格：１,０８０円/５個入（本体価格：１,０００円）

～柔らかいくるみと香ばしいキャラメルを閉じ込めて～

スペインとフランスにまたがるバスク地方の伝統菓子“ガトーバスク”。

太陽の恵みをたっぷり受けた木の実「くるみ」とキャラメルの相性抜群の組合せ。

木の実のガトーバスク 税込価格：１,０８０円/５個入（本体価格：１,０００円）木の実のガトーバスク 税込価格：１,０８０円/５個入（本体価格：１,０００円）

大地のパレブルトン

税込価格：１,０８０円/５個入（本体価格：１,０００円）

～北海道産発酵バターの味わいが口いっぱいに～

フランス ブルターニュ地方の伝統菓子“パレブルトン”。

香り豊かな発酵バターとこだわりの小麦粉を使用したバターが香るガレット。

大地のパレブルトン 税込価格：１,０８０円/５個入（本体価格：１,０００円）大地のパレブルトン 税込価格：１,０８０円/５個入（本体価格：１,０００円）

木の葉のフロランタン

税込価格：１,０８０円/６個入（本体価格：１,０００円）

～カリッとしたアーモンドの食感を楽しんで～

イタリア フィレンツェからフランスに伝わったとされる伝統菓子“フロランタン”。

まるで木の葉が生い茂るように繊細に重なり合うアーモンドとほろ苦いキャラメルの味わい。

木の葉のフロランタン 税込価格：１,０８０円/６個入（本体価格：１,０００円）木の葉のフロランタン 税込価格：１,０８０円/６個入（本体価格：１,０００円）

花のポルボロン

税込価格：１,０８０円/６個入（本体価格：１,０００円）

～ほろほろ食感を生み出す小麦粉で口どけ軽やかに～

スペイン アンダルシア地方発祥とされる伝統菓子“ポルボロン”。

お花のような見た目とほろほろと崩れるような独特で繊細な口どけが特長。

花のポルボロン 税込価格：１,０８０円/６個入（本体価格：１,０００円）花のポルボロン 税込価格：１,０８０円/６個入（本体価格：１,０００円）

〈詰合せ商品〉

★期間限定★太陽のガレット

〈太陽のガレット（くるみ）４個、太陽のガレット（レモン）４個〉

太陽のガレット 税込価格：２,７００円/８個入（本体価格：２,５００円）

太陽のガレット詰合せ

太陽のガレット詰合せ 税込価格：２,１６０円/１０個入（本体価格：２,０００円）太陽のガレット詰合せ 税込価格：３,２４０円/１５個入（本体価格：３,０００円）太陽のガレット詰合せ 税込価格：４,３２０円/２０個入（本体価格：４,０００円）太陽のガレット詰合せ 税込価格：５,４００円/２５個入（本体価格：５,０００円）