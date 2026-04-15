建築史家・倉方俊輔による旅先で建築を楽しむための一冊『建築を旅する　歴史と地域を楽しむ「建築ツーリズム」のすすめ』を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、おとなのワンテーマ『建築を旅する 歴史と地域を楽しむ「建築ツーリズム」のすすめ』を2026年4月15日に発売いたしました。

■北海道から沖縄まで、ぜひ訪ねてほしい60件の「建築」

「建築とまち歩き」でもおなじみの建築史家・倉方俊輔先生が、日本全国から旅の目的として訪ねたい60の建築を厳選。幕末から現代まで、美術館、図書館、庁舎など多彩な建築の魅力を、多角的な視点でひもときます。

各スポットでは、歴史的背景に加え、周辺のまち歩きへと誘う鑑賞のポイントや、装飾など細部の見どころも丁寧に解説。建築を楽しみながら旅するための一冊であり、はじめての「建築趣味」に触れるきっかけとしてもおすすめです。

その建築はなぜここに建ち、どのような時を刻んできたのか。背景を知ることは、その土地を深く味わうことにもつながります。建物に目を向ければ、かつての人々の思いや、時代の息吹が立ち上がってくるはずです。

本書を手に、ぜひ現地へ。空間に身を置き、肌で感じる体験こそが「建築を旅する」こと。一つの建築から、「時代」「設計者」「地域」へと広がるつながりを、自分だけの旅として楽しんでみてください。

■本書は以下のような方におすすめです

・建築物に興味がある方

・土地や風土、歴史に興味がある方

・人々の交流やまちづくりに興味のある方

■紙面イメージ

各施設の外観・内観、装飾などを写真で掲載

全国から選んだ「まず訪れて欲しい60の建築」

■本書の構成

◎全国建築マップ／本書の使い方

〈北海道・東北エリア〉

札幌市資料館（旧札幌控訴院庁舎）／釧路市湿原展望台／青森県立美術館／木村産業研究所／岩手銀行赤レンガ館／せんだいメディアテーク／康楽館／山形市郷土館（旧済生館本館）／郡山市郡山公会堂

〈関東エリア〉

とちぎ明治の森記念館（旧青木家那須別邸）／つくばセンタービル／白井屋ホテル／誠之堂／幕張メッセ／成田山新勝寺大本堂／築地本願寺／神奈川県立歴史博物館（旧横浜正金銀行本店本館〉／横須賀美術館

〈甲信越・北陸〉

笛吹川フルーツ公園／旧開智学校校舎／八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）／北方文化博物館／アオーレ長岡／ホテル立山／金沢21世紀美術館／旧右近家住宅西洋館

〈中部・近畿〉

名和昆虫研究所記念昆虫館／旧日向家熱海別邸／愛知県庁本庁舎／とこなめ陶の森 陶芸研究所／六華苑（旧諸戸清六邸）／びわ湖大津館（旧琵琶湖ホテル）／旧八幡郵便局／国立京都国際会館／大阪府立中之島図書館／風見鶏の館（旧トーマス住宅）／ヨドコウ迎賓館／奈良国立博物館 仏教美術資料研究センター（旧奈良県物産陳列所）／ホテル川久

〈中国・四国エリア〉

仁風閣／興雲閣／旧遷喬尋常小学校／広島平和記念資料館本館／岩国徴古館／旧秋田商会ビル／上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”／瀬戸内海歴史民俗資料館／地中美術館／丸亀市猪熊弦一郎現代美術館／愛媛県庁本館／高知県立坂本龍馬記念館／土佐清水市竜串貝類展示館 海のギャラリー

〈九州エリア〉

門司港駅／旧高取邸／日本二十六聖人記念館 聖フィリッポ教会／熊本大学五高記念館／大分県立美術館／日向市駅／旧鹿児島紡績所技師館／名護市庁舎

《column》

建築祭はまちを開く／東京建築祭の歩き方／イケフェス大阪という起点／京都モダン建築祭が変えたもの／未来に広がる建築祭

■著者プロフィール

倉方 俊輔（くらかた・しゅんすけ）

1971年東京都生まれ。1994年早稲田大学理工学部建築学科卒業、1996年同大学院修了。博士（工学）。大阪市立大学准教授などを経て、2023年から大阪公立大学大学院工学研究科教授。日本近現代の建築史の研究と並行して、日本最大級の建築イベント「東京建築祭」の実行委員長、「イケフェス大阪」「京都モダン建築祭」の実行委員を務めるなど、建築の価値を社会に広く伝える活動を行っている。

著書に『京都 近現代建築ものがたり』（平凡社新書）、『神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ』、『東京モダン建築さんぽ』、『東京レトロ建築さんぽ』（以上エクスナレッジ）、『吉阪隆正とル・コルビュジエ』（王国社）ほか。日本建築学会賞（業績）、日本建築学会教育賞（教育貢献）、グッドデザイン賞グッドデザイン・ベスト100など受賞。Peatix「倉方俊輔オンライン」で海外旅行が深まる建築レクチャーなどを展開中。

■書誌情報

シリーズ名：おとなのワンテーマ

書名：建築を旅する 歴史と地域を楽しむ「建築ツーリズム」のすすめ

著者：倉方 俊輔

発売日：2026年4月15日（水）

仕様：A5判 / 144ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN： 978-4-8022-1732-3

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10158679.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：揚野

contact@ikaros.jp