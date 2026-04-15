人気ゲームシリーズ「星のカービィ」×Speedoコラボレーション第二弾のアイテムが登場。

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／社長：渡辺貴生）が展開するスイムウエアブランド「Speedo（スピード）」は株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂株式会社が発売する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーション第2弾のアイテムを、4月15日（水）よりGoldwin Online Storeにて先行予約発売を開始します。

今回のコレクションでは、日々プールでトレーニングに励む学生やアクティブスイマーをサポートする、練習用スイムウエアコレクション「TurnS(ターンズ)」カテゴリーから、高い耐塩素性・4WAYストレッチ性に加え、透けにくく安心感のある厚みと柔らかな風合いの環境配慮型素材「ENDURANCE ECO（エンデュランス・エコ）」を採用したメンズボックス、レディーススーツ、レディースニースキン、ジュニアスイマー向けガールズスーツ、ボーイズハーフボックスを展開。小物は、プールシーンに欠かせないメッシュキャップ、Speedoならではのウォータープルーフポーチ、をラインナップ。

ゲーム特有のデジタルドット画にてデザインされたSpeedoオリジナル協業グラフィック。協業だからこそのグラィックです。ゲーム中に登場するKirbyのさまざまな表情が楽しめます。Speedoと一緒にゲームの世界に入り込んだようなドキドキワクワクを感じてもらえると嬉しいです。ジュニア層はもちろん、マスターズ層も取り入れやすいレトロゲームの総柄デザインです。

日々のトレーニングのモチベーション向上や楽しく泳げるよう思いを込めた、計7型のコレクションは2026年4月15日（水）より、Goldwin Online Storeにて先行予約販売を開始、2026年4月24日（金）よりGoldwin Online Store およびSpeedo取扱店舗（一部店舗を除く）にて発売開始いたします。

カービィとSpeedoと一緒に水中で1UP！スペシャルなコレクションをお見逃しなく。

【星のカービィとは】

星のカービィの最新情報についてはこちらのページをご覧ください。

星のカービィポータル：https://www.kirby.jp

【主な展開アイテム】

■Kirby Dot Block TurnS Box

ST52602 価格\7,700（本体\7,000）

カラー：MT(マルチ)/BL(ブルー)/PN(ピンク) サイズ：S,M,L

■Kirby Dot Block Crochet TurnS Suit

STW02602 価格\11,440（本体\10,400）

カラー：MT(マルチ)/BL(ブルー)/PN(ピンク) サイズ：S,M,L

■Kirby Dot Block TurnS Kneeskin

STW12602 価格\14,960

カラー：MT(マルチ)/BL(ブルー)/PN(ピンク) サイズ:S,M,L

■Kirby Dot Block TurnS Half Box

STB52602 価格\7,590

カラー：MT(マルチ)/BL(ブルー)/PN(ピンク) サイズ:130,140,150

■Kirby Dot Block TurnS Suit

STG02602 価格\10,780

カラー：MT(マルチ)/BL(ブルー)/PN(ピンク) サイズ:130,140,150

■Kirby Dot Block Mesh Cap

SE12602 価格\1,980（本体\1,800）

カラー：MT(マルチ)/BL(ブルー)/PN(ピンク) サイズ:M,L

■Kirby Dot Block Water Proof M

SE22609 価格\4,400

カラー：MT(マルチ)/BL(ブルー)/PN(ピンク)

サイズ:M（W240×H120×D140）約5リットル

【特設ページ】

4/15(水)10:00公開予定

https://www.goldwin.co.jp/ap/s/s?bd=GDW07&fq=tags:KIRBYDB_SP26S1&pi3=43523(https://www.goldwin.co.jp/ap/s/s?bd=GDW07&fq=tags:KIRBYDB_SP26S1&pi3=43523)

【販売スケジュール】

4/15(火) Goldwin Online Store先行予約開始

4/24(金) Goldwin Online StoreおよびSpeedo取扱店舗（一部店舗を除く）にて一斉販売開始

Speedo(R)

世界のスイムリーディングブランドであるSpeedoは、水中や水の周辺におけるライフスタイルに対する情熱を持ち、常に新しいテクノロジー、デザイン及びイノベーションの開発を行いながら、一般スイマーからトップスイマーまでをサポートしています。Speedoは、1920年代にレーサーバック（世界初のウールではない水着）を発表。そして、2008年には再びFastskin LZR RACER（当時最も速く、最先端技術を用いた水着）によって、新たな水着の定義を確立しました。2015年、Speedoはスイマーがより速く感じられる初の水着、Fastaskin LZR Racer Xを発表。その開発は、330人以上の競泳トップスイマーの協力を得て、心理的かつ身体的な分析を行うことで実現しました。SpeedoはSpeedo Holdings B.V.により保有され、世界の170カ国で販売されています。Speedoに関する詳しい情報はオフィシャルHPをご覧下さい。

「Speedo（スピード）」オフィシャルHP https://www.speedo.jp/(https://www.speedo.jp/)

「Speedo（スピード）」オフィシャルFacebook https://www.facebook.com/SpeedoJAPAN

「Speedo（スピード）」オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/speedo_japan/

本件に関するお問い合わせ先【商品のリース・お取り扱いに関して】

スピード事業部 須網 TEL.08034537491

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