【新機能】広告リサーチ・AIツール「アド.com」、競合の“過去と今”の広告戦略を丸裸にする「ディープリサーチ機能」をリリース！

株式会社アドドットコム

株式会社アドドットコム（本社：東京都港区 代表取締役：杉山善則、高橋健斗 以下アドドットコム）は、当社が提供する広告リサーチ・AIツール「アド.com」において、競合他社や市場の最新動向をより深く、多角的に分析できる新機能「ディープリサーチ機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

本アップデートにより、過去の蓄積データだけでなく「今まさに出稿を強化している広告」に焦点を当てた分析や、期間を絞った出稿トレンドの変化を瞬時に把握できるようになり、競合のデータ分析に膨大な時間を掛けているマーティングチームから、提案資料を作成する広告営業の現場まで幅広い実務を強力にサポートします。

◆アップデートの背景

「アド.com」はこれまで、業界最大級の約31億件以上の広告データを蓄積し、さまざまな切り口で検索・分析できる機能を提供してまいりました。

しかし、Web広告市場は変化が激しく、運用担当者や広告営業の皆様からは「累計の出稿量だけでなく、直近で競合がどの商材・媒体に注力しているのかを知りたい」「過去に配信され今は休止中の広告を除外し、今まさに配信が伸びているクリエイティブだけを分析したい」などといった高度な分析ニーズが寄せられていました。

今回リリースした「ディープリサーチ機能」は、こうした現場の課題を解決し、データの裏付けに基づいた精度の高い広告分析を実現します。

◆「ディープリサーチ機能」でできること

1. 競合のトレンド分析：出稿強化や撤退の動きをいち早くキャッチ

・競合商材の直近30日の合計再生数から、今まさに出稿を強化しているかを可視化。

・競合同士を並べて比較し、それぞれの広告投下量や、どの媒体に集中出稿しているかの戦略傾向を一目で把握。

・過去に配信されただけの停止中の広告を除外して「今配信中の競合CR施策」だけを分析できる。

・期間指定により「あの時あの期間に伸びていた商材・広告クリエイティブ」を分析できる。

・「7日 vs 90日」の比較で、競合のトレンドが短期的なものか中長期的な変化かを見極められる。

2. クリエイティブの傾向分析：成果が出ている”勝ちパターン”を抽出

・「今も配信され続けている＝成果が出ている」クリエイティブだけを抽出して分析可能。

・期間指定により、過去の「年末商戦」や「新生活」など、季節キャンペーンに特化した表現の調査も容易に。

期間指定で検索が可能なので、クリエイティブの好調・不調時期が丸裸に

3. 営業・提案資料の作成：説得力のある「根拠データ」を即出力

・検索結果の統計データを、そのまま営業用の提案資料に活用できる。

・「この商材は直近30日で○万再生」といった具体的な数字でクライアントを説得可能。

・媒体比率のデータを使って「この媒体にもっと出すべき」という提案に強い根拠を持たせられる。

・任意期間指定で、クライアントの報告フォーマットに合わせたレポート作成も可能。

4. レポーティング・定点観測

・7/30/90日の3段階指定で、短期・中期の変化をレポートに盛り込める。

・期間指定により、月次・四半期・特定のキャンペーン、など柔軟に集計ができる。

・「公開日ベース（累計の蓄積）」と「アクティブ日ベース（今の実態）」を切り替えることで、「累計の蓄積」と「今の実態」の両面からレポート可能に。

■ 分析から制作まで完結する「アド.com」について

「アド.com」は、圧倒的なデータ量と最新のAI技術を掛け合わせ、SNS広告における「データ分析」と「クリエイティブ制作」を同時に実現するSaaS型プラットフォームです。

＜主な特徴＞

業界最大級のデータ量

約31億件の広告データを蓄積。

10大メディアを網羅

Google、Yahoo!、LINE、TikTok、Pangle、Instagram、Facebook、SmartNews、YouTube、X(Twitter)に対応（今後Pinterest等も追加予定）。

分析と制作をシームレスに実現

競合の勝ちクリエイティブを分析し、即座に自社の制作に活かせるAI機能を搭載。

＜主要機能一覧＞

生成AI機能

画像・動画・バナー生成AI、日本語文字入れ、画像編集

広告検索・分析機能

媒体横断検索、広告主/商材名検索、LP逆引き、再生数/リアクション分析

チーム連携機能

クリエイティブのリスト管理、Excelエクスポート、チーム共有メモ

その他

動画の構成/カット割分析、音声文字起こし、DeLMO動画素材判定

◆Web広告運用・制作に少しでも携わる皆様へ

「競合調査に時間がかかりすぎる」「クリエイティブの摩耗が早く、制作が追いつかない」「ヒット広告の法則が見えない」といった課題をお持ちではありませんか？

「アド.com」は、リサーチから制作までの工程を劇的に短縮し、広告運用のPDCAサイクルを加速させます。大手テクノロジー企業から広告代理店、制作会社、アフィリエイト事業者様まで、幅広く導入いただいております。 ぜひ無料トライアルにてその実力をご体感ください。

■サービスURL：https://x-ad.com/product

◆株式会社アドドットコムについて

・ 会社名：株式会社アドドットコム

・ 代表者：代表取締役 杉山善則、高橋健斗

・ 本社所在：東京都港区芝公園1-8-20 H1O芝公園

・ 設立日：2023年6月1日

・ 事業内容：広告リサーチ・AIツール「アド.com」の開発・運営

・ サービスURL：https://x-ad.com/product

◆本件に関するお問い合わせ先

info@x-ad.com