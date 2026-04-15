小売企業向け販促サービス「クーポンリンク」を提供開始

東芝テック株式会社

東芝テック株式会社（以下「東芝テック」）は、小売企業が運用する自社アプリへクーポンを配信する新サービス「クーポンリンク」を2026年4月22日より提供開始します。

本サービスは東芝テック製POSシステムやクーポン発券クラウドサービス「クーポンデリ」と連携することで、小売企業の自社アプリへクーポン配信や利用後の消込を自動で行い、小売企業の店舗運営の効率化やメーカーと連携したクーポン施策の拡充、消費者の利用体験向上に貢献します。

近年、消費者のデジタル利用が進み、小売業界は店舗からのお知らせや広告、クーポンなどをデジタルで提供するために自社アプリの導入を進めています。また、アプリクーポンは、アプリ上で簡単に取得し利用できる点が支持され、消費者の利用が増えています。こうした消費者行動の変化を受け、小売企業は自社アプリの運用を強化し、アプリクーポンを主要な販促施策の一つとして位置付けています。

一方、販促手法が多様化することで、配信の対象者や配信タイミングの指定、対象店舗の設定など、多岐にわたる項目を登録する際の手間に加え、店舗側での使用済み操作の指示や紙クーポン併用による負担など、運用効率の向上が求められています。あわせて、セルフレジにおいてお客様に正しく利用いただくための運用上の対策も求められています。

今回提供開始する「クーポンリンク」は、小売企業のアプリクーポンと紙クーポンを統合的に運用できるクーポン配信サービスです。

これまで小売企業では、アプリクーポンと紙クーポンを別々に企画し、レイアウト作成や配信設定を登録していましたが、東芝テックの「クーポンリンク」を使うことにより、アプリと紙のクーポン企画を同時に登録することが可能です。さらに、複数の企画を一度に登録することができるため、入稿プロセスを効率化します。これにより、販促施策の拡大に伴う小売企業の運用効率化に貢献します。

さらに、会計時に読み込んだ会員番号からアプリの使用状況を確認し、提供するクーポンの形態をアプリまたは紙のどちらで行うのが最適かを自動で判別して提供します。これにより、消費者の利用実態に合わせたクーポンを配信でき、消費者の買い物の利便性向上に貢献します。さらに、クーポンはユニークIDで管理しているため、使用後は即時に無効化し、セルフレジで正しく利用できるよう工夫しています。

東芝テックは、今後も「クーポンリンク」や「クーポンデリ」を中心とした小売事業者向けの販促ソリューションを拡充し、店舗の運営効率や買い物の利便性向上を支援してまいります。