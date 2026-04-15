【GWにおすすめ】博多・中洲のルーフトップで楽しむ贅沢「BBQランチ」土日祝日限定で登場｜「es（エス） Rooftop Garden BAGUS NAKASU」

株式会社DDグループ

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する「[es]Rooftop Garden BAGUS NAKASU（エス ルーフトップガーデン バグース ナカス）」は、4月29日（水・祝）から土・日・祝日限定でBBQランチをスタートいたします。

≪概要≫

◇実施期間：2026年4月29日（水・祝）～8月30日（日）

土・日・祝日限定／受付時間 12:00～17:00

◇プラン内容：全3コース

◎カジュアルプラン（全8品 3,500円）

◎スタンダードBBQプラン（全9品 5,000円）

◎ラグジュアリーBBQプラン（全12品 8,000円）

※2時間プラン ／ 1名様・税込 ／ ドリンク別途

※要事前予約（前日迄） 2名様～50名様 ご相談可能

※ドリンクは1名様 ＋\2,000～で飲み放題に変更可能

◇特徴：

◎中洲エリアを一望するルーフトップで楽しむ開放感あふれるBBQランチ

◎手ぶらでOK、準備・片付け不要の気軽なアウトドア体験

◎和牛や糸島産食材など、厳選素材を使用した本格グリルメニュー

◎昼の時間帯限定、陽光とともに楽しむ非日常のひととき

◎2名様でのプライベート利用から50名様のテラス貸切利用も可能

◎＋\2,000～で飲み放題も追加でき、GWの集まりにもおすすめ

ゴールデンウィークは中洲の空の下で楽しむ贅沢BBQランチ

福岡・中洲のルーフトップダイニング「es Rooftop Garden BAGUS NAKASU」では、ゴールデンウィーク前より、週末限定のBBQランチ営業をスタートいたします。

開放感あふれるルーフトップ空間で、昼間から気軽に楽しめるBBQスタイルのランチは、これからの季節にぴったりな楽しみ方。リゾートのような非日常感を味わえる、春のアウトドア体験をご提案します。

ルーフトップテラス完備糸島産豚バラ肉、日向鶏もも肉、グラスフェッド牛サーロインなど、選りすぐりのBBQ食材をご用意

ご用意するBBQプランは、気軽に楽しめるカジュアルプランから、和牛やシーフードを堪能できるラグジュアリープランまで、シーンに合わせて選べる3種類。糸島産の食材や厳選肉、彩り豊かな野菜を使用し、素材の美味しさを存分にお楽しみいただけます。

お肉3種盛り合わせ スパイシースペアリブ・鶏モモレモンハーブ・豚ロースなど焼き野菜盛合わせシーフードプラッター～オマール海老グリル＆ムール貝の白ワイン蒸し～Fresh Fruit Garden

ご友人とのランチや女子会などのお出かけはもちろん、大人数でのゴールデンウィークの集まりにも最適なプランです。昼のやわらかな陽光の中で味わうBBQは、夜とはまた異なる魅力を演出します。

これから迎える春から初夏にかけての心地よい季節、博多・中洲のルーフトップで、特別なひとときをお過ごしください。

メニュー内容

中洲の街並みを一望できるオープンテラス

■カジュアルBBQプラン 全8品 3,500円

◎お肉3種盛り合わせ スパイシースペアリブ・鶏モモレモンハーブ・豚ロース

◎ポークベリーと彩り野菜のブロシェット

◎糸島野菜盛合わせ ◎トルティーヤ ◎ベイクドポテト ◎アイスパインバスケット

■スタンダードBBQプラン 全9品 5,000円

◎お肉5種盛り合わせ 和牛サーロイン・糸島豚ロース・糸島豚バラ・ありた地鶏・骨付きウインナー

◎焼き野菜盛合わせ ◎ブリオッシュバンズ ◎自家製パテ ◎Fresh Fruit Garden

■ラグジュアリーBBQプラン 全12品 8,000円

◎厳選お肉6種盛り合わせ 和牛サーロイン・牛ヒレ肉・糸島豚ロース・糸島豚バラ・ありた地鶏・骨付きウインナー

◎焼き野菜盛合わせ ◎シーフードプラッター～オマール海老グリル＆ムール貝の白ワイン蒸し～

◎ブリオッシュバンズ ◎自家製パテ ◎Vegetable Garden ◎Fresh Fruit Garden

※2時間プラン ／ 1名様・税込 ／ ドリンク別途

※要事前予約（前日迄） 2名様～50名様 ご相談可能

※ドリンクは1名様 ＋\2,000～で飲み放題に変更可能

※仕入れ状況等により、食材が変更となる場合がございます。

※食物アレルギーに関する対応のご希望はお電話にてお申し付け下さい。

※飲み放題プランは公式サイトをご覧ください。

[es]Rooftop Garden BAGUS NAKASU

九州地方最大の都市、福岡に誕生した「大人の遊び場」。博多の街並みを臨むテラスラウンジ、真紅の絨毯が印象的なダイニングスペース、寛ぎのプライベート個室など、異なるテイストが混在した空間は訪れるゲストを至福の時間へ誘います。“オリエンタル&コンチネンタルテイスト”をコンセプトにした料理は、専属シェフが博多のシーズナルな食材を使用し、独創的なメニューを考案。上質な時間に色を添えます。洗練された上質空間で寛ぎの時間をお過ごしください。

■店名:［es］Rooftop Garden BAGUS NAKASU(エス ルーフトップ ガーデン バグース ナカス)

■業態：ダイニングレストラン・テラスラウンジ

■住所：福岡県福岡市博多区中洲4-6-12 prato NAKASU 9F-10F

■アクセス：空港線、箱崎線「中洲川端駅」1番出口より徒歩1分

■電話：092-263-7520（FAX 092-263-7521）

■営業時間：

月～土・祝前日

17：00 OPEN - 翌5：00 CLOSE

日・祝日

17：00 OPEN - 翌3：00 CLOSE

※2026年4月29日（水・祝）～8月30日（日）

土・日・祝日限定／受付時間 12:00～17:00

■定休日：無し

■施設：９階：カラオケ個室５部屋、ラウンジスペース

10階：ダイニングラウンジ、ルーフテラスラウンジ

■席数：173席

■坪数：140.86坪

■客単価：4,000円～5,000円

■ホームページ：http://www.bagus-99.com/es/