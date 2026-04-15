日本発の平和的ドローンスポーツ『ドローンファイト』が世界大会を開催し、平和利用ムーブメントを推進。個人向けサブスク（月額660円）の開始に伴い、期間限定でトイドローンをプレゼント

一般社団法人日本ドローンファイト協会第二回ドローンファイト世界大会の模様

一般社団法人日本ドローンファイト協会（代表理事：鹿股幸男）は、トイドローンを使った日本発の競技「ドローンファイト」を通じ、“ドローンの平和利用”を世界に広げる活動を展開しています。

このたび、より多くの個人が気軽に参加できるよう、月額660円から始められる個人向けサブスクリプションサービスを開始。さらにスタートキャンペーンとして、登録者全員にトイドローン1台を無料プレゼントする特典を実施します。

軍事・監視のイメージが先行しがちなドローンに対し、「遊び」「教育」「コミュニケーション」という平和的価値を広げる取り組みは、国内外から注目を集めています。

■ 5歳から79歳まで参加。誰もが同じルールで戦える“平和なスポーツ”

ドローンファイトは、トイドローンを使った安全性の高い競技で、年齢・性別・国籍・障害の有無を問わず参加できることが最大の特徴です。

これまでの大会では、5歳～79歳までが同じトーナメントで競い合うという、他のスポーツではほとんど見られない“超・多世代共生型スポーツ”として話題になっています。

「ドローン＝危険」「ドローン＝軍事」という固定観念を覆し、“誰もが笑顔になれるテクノロジー”としてのドローン文化を広げています。

■ 8月8日を「トイドローンを楽しむ日」に制定

平和利用を広げる日本発ムーブメントに。

当協会は、トイドローンの安全・平和利用を広めるため、8月8日を「トイドローンを楽しむ日」として記念日登録しました。

■ 世界大会を開催。日本から世界へ広がる“平和的ドローン文化”

2025年および2026年2月には、世界各国のプレイヤーが参加するオンライン形式の「ドローンファイト世界大会」を開催。こうした“遊び・競技・文化としてのドローン”を国際的に発信する取り組みは、世界的にもほとんど例がなく、日本発の新しいムーブメントとして注目されています。

軍事・監視とは無縁のドローン活用を世界に届けるこの活動は、教育機関・自治体・海外団体からの問い合わせが増加するなど、国際的にも関心が高まっています。

■ 新サービス：個人向けサブスク（月660円）を開始

“平和利用を日常に”をテーマに、誰でも参加できる仕組みへ

ドローンファイトをより身近に楽しめるよう、個人向けサブスクリプションサービスを新たにスタートしました。

サブスクでは、以下の特典を利用できます。

【サブスク内容】

登録費：2,200円

月額：660円

・非売品のスマッシュ用アイテム「BANGPOINT」レンタル

・会員番号付き電子証

・会員限定動画閲覧権・限定装備の購入権およびレンタル権

・5月スタートのオンラインコミュニティ「ピッツァ倶楽部」参加無料

・オンラインミニ大会でランキング参加可能

サービス詳細サイト https://drone-fight.org/dronefight-dronequest-launch/#post-7449

■ 【スタートキャンペーン】登録者全員にトイドローン1台プレゼント

今回のサブスク開始を記念し、

登録者全員に“トイドローン1台”を無料プレゼントするキャンペーンを実施します。

・初めての方でもすぐに遊べる

・家の中でも安全に飛ばせる

・子どもや初心者でも扱いやすい軽量モデル

「まずは触ってみたい」という方に最適な内容で、すでに多くの問い合わせが寄せられています。

■ サブスクで楽しめる4つの公式コンテンツ

今回のサブスクでは、ドローンファイトの主要4コンテンツをすべて自宅で楽しめます。

・ SMASH（スマッシュ）：風船を割るスピードと精度を競う、最もシンプルで人気の競技

・ AIR（エアー）：チーム戦や多彩なゲームモードが楽しめる“空のスポーツ”

・ FLAG（フラッグ）：地上ゲートと空中ゲートを通過する陸空ハイブリッド型レース

・ DRONE QUEST（ドローンクエスト）：ミッションをクリアしてパーツを集める“冒険型ドローン体験”

4つのジャンルが揃うことで、「競技」「スポーツ」「レース」「冒険」という異なる楽しみ方を1つのサブスクで体験できるのが最大の特徴です。

■ 代表理事・鹿股幸男のコメント

「ドローンが軍事利用の文脈で語られることが多い中、「テクノロジーは人を笑顔にするためにある」という理念のもと、私たちはイノベーションとコミュニケーションの機会を広げる“平和的ドローン文化”の創造に挑戦しています。ドローンを戦いの道具から、平和と笑顔のスポーツへ。老若男女が国境を越えて同じルールで競える“平和的ドローンスポーツ”を実現しました。今回のサブスクとスタートキャンペーンは、ドローンを“日常の楽しみ”として広げるための第一歩です。誰もが気軽に参加できる環境を整え、日本から世界へ、平和的なドローン文化を発信していきます。」

■ 今後の展開

・全国での公式大会の拡大

・世界大会への参加国拡大

・サブスク会員向けオンラインリーグの創設

・教育機関との連携プログラム

・障害者スポーツとしての活用

・平和利用をテーマにした国際シンポジウムの開催