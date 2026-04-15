日本発の平和的ドローンスポーツ『ドローンファイト』が世界大会を開催し、平和利用ムーブメントを推進。個人向けサブスク（月額660円）の開始に伴い、期間限定でトイドローンをプレゼント
第二回ドローンファイト世界大会の模様
一般社団法人日本ドローンファイト協会（代表理事：鹿股幸男）は、トイドローンを使った日本発の競技「ドローンファイト」を通じ、“ドローンの平和利用”を世界に広げる活動を展開しています。
このたび、より多くの個人が気軽に参加できるよう、月額660円から始められる個人向けサブスクリプションサービスを開始。さらにスタートキャンペーンとして、登録者全員にトイドローン1台を無料プレゼントする特典を実施します。
軍事・監視のイメージが先行しがちなドローンに対し、「遊び」「教育」「コミュニケーション」という平和的価値を広げる取り組みは、国内外から注目を集めています。
■ 5歳から79歳まで参加。誰もが同じルールで戦える“平和なスポーツ”
ドローンファイトは、トイドローンを使った安全性の高い競技で、年齢・性別・国籍・障害の有無を問わず参加できることが最大の特徴です。
これまでの大会では、5歳～79歳までが同じトーナメントで競い合うという、他のスポーツではほとんど見られない“超・多世代共生型スポーツ”として話題になっています。
「ドローン＝危険」「ドローン＝軍事」という固定観念を覆し、“誰もが笑顔になれるテクノロジー”としてのドローン文化を広げています。
■ 8月8日を「トイドローンを楽しむ日」に制定
平和利用を広げる日本発ムーブメントに。
当協会は、トイドローンの安全・平和利用を広めるため、8月8日を「トイドローンを楽しむ日」として記念日登録しました。
■ 世界大会を開催。日本から世界へ広がる“平和的ドローン文化”
2025年および2026年2月には、世界各国のプレイヤーが参加するオンライン形式の「ドローンファイト世界大会」を開催。こうした“遊び・競技・文化としてのドローン”を国際的に発信する取り組みは、世界的にもほとんど例がなく、日本発の新しいムーブメントとして注目されています。
軍事・監視とは無縁のドローン活用を世界に届けるこの活動は、教育機関・自治体・海外団体からの問い合わせが増加するなど、国際的にも関心が高まっています。
■ 新サービス：個人向けサブスク（月660円）を開始
“平和利用を日常に”をテーマに、誰でも参加できる仕組みへ
ドローンファイトをより身近に楽しめるよう、個人向けサブスクリプションサービスを新たにスタートしました。
サブスクでは、以下の特典を利用できます。
【サブスク内容】
登録費：2,200円
月額：660円
・非売品のスマッシュ用アイテム「BANGPOINT」レンタル
・会員番号付き電子証
・会員限定動画閲覧権・限定装備の購入権およびレンタル権
・5月スタートのオンラインコミュニティ「ピッツァ倶楽部」参加無料
・オンラインミニ大会でランキング参加可能
サービス詳細サイト https://drone-fight.org/dronefight-dronequest-launch/#post-7449
■ 【スタートキャンペーン】登録者全員にトイドローン1台プレゼント
今回のサブスク開始を記念し、
登録者全員に“トイドローン1台”を無料プレゼントするキャンペーンを実施します。
・初めての方でもすぐに遊べる
・家の中でも安全に飛ばせる
・子どもや初心者でも扱いやすい軽量モデル
「まずは触ってみたい」という方に最適な内容で、すでに多くの問い合わせが寄せられています。
■ サブスクで楽しめる4つの公式コンテンツ
今回のサブスクでは、ドローンファイトの主要4コンテンツをすべて自宅で楽しめます。
・ SMASH（スマッシュ）：風船を割るスピードと精度を競う、最もシンプルで人気の競技
・ AIR（エアー）：チーム戦や多彩なゲームモードが楽しめる“空のスポーツ”
・ FLAG（フラッグ）：地上ゲートと空中ゲートを通過する陸空ハイブリッド型レース
・ DRONE QUEST（ドローンクエスト）：ミッションをクリアしてパーツを集める“冒険型ドローン体験”
4つのジャンルが揃うことで、「競技」「スポーツ」「レース」「冒険」という異なる楽しみ方を1つのサブスクで体験できるのが最大の特徴です。
■ 代表理事・鹿股幸男のコメント
「ドローンが軍事利用の文脈で語られることが多い中、「テクノロジーは人を笑顔にするためにある」という理念のもと、私たちはイノベーションとコミュニケーションの機会を広げる“平和的ドローン文化”の創造に挑戦しています。ドローンを戦いの道具から、平和と笑顔のスポーツへ。老若男女が国境を越えて同じルールで競える“平和的ドローンスポーツ”を実現しました。今回のサブスクとスタートキャンペーンは、ドローンを“日常の楽しみ”として広げるための第一歩です。誰もが気軽に参加できる環境を整え、日本から世界へ、平和的なドローン文化を発信していきます。」
■ 今後の展開
・全国での公式大会の拡大
・世界大会への参加国拡大
・サブスク会員向けオンラインリーグの創設
・教育機関との連携プログラム
・障害者スポーツとしての活用
・平和利用をテーマにした国際シンポジウムの開催