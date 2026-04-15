『マーベル・ライバルズ』シーズン7.5「狩りの始まり」後半が4月17日開幕！新ヒーロー「ブラックキャット」参戦、新PvEモード「ブラッドハント」や「ヘルファイアガラ2026」など盛りだくさん

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

Marvel GamesとNetEase Gamesは本日、チーム対戦型PVPシューティングゲーム『マーベル・ライバルズ（Marvel Rivals）』(https://ytiny.net/FKdUMFhy)において、シーズン7.5「狩りの始まり」後半を2026年4月17日より開始することを正式発表しました。

今シーズンでは、新たなファイターとして「ブラックキャット」が参戦するほか、4月23日のアップデートにて、全く新しいストーリーライン・4体の強力なボスバトル・新たなヒーロー成長＆トレイトシステム・新ルートシステムを備えたPvEモード「ブラッドハント」が登場予定です。さらに新チームアップアビリティの追加、各種アップデート、そして「ヘルファイアガラ」の復活など多彩なイベントが予定されています。

最新情報は、公開中のキャラクタートレーラーおよび最新の開発者トーク公式番組「Dev Vision 16」でも紹介されています。

▶『マーベル・ライバルズ』Dev Vision エピソード16

https://youtu.be/Z6JC-ciabRg

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Z6JC-ciabRg ]

＜新ヒーロー「ブラックキャット」参戦＞

シーズン7.5では、新たにファイター「ブラックキャット」が参戦します。ブラックキャットは、卓越した格闘技術と高い機動力を持つ、謎に満ちた天才泥棒です。壁のぼりや二段ジャンプで戦場を縦横無尽に駆け巡り、グラップリングフックで敵の「幸運」を奪い取ることで自身の戦闘力を高め、強化されたクロー攻撃で大ダメージを叩き込みます。

また、「ファントム・ハント」を使えば、どんな敵の守りも掻い潜って素早く接近し、安全に離脱することができます。アルティメットアビリティ発動時には、すべての敵に予告状を送りつけた後、幽霊のごとく瞬時に任意のターゲットへ肉薄し、致命的なダメージを与えます。さらに、奪い取った「幸運」を「ギルデッド・セイント」に譲渡することで、ニューヨーク盗賊ギルドの金庫から「ゾナのリング」「ハデスの兜」、かつてネイモアが所持していた「幻覚の魚」など、レアなお宝を引き出すことも可能。これらのアーティファクトはブラックキャット自身の能力を強化するだけでなく、チーム全体に思わぬ戦術的優位をもたらします。

▶『マーベル・ライバルズ』ブラックキャット キャラクタートレーラー

https://youtu.be/qn7a5F9oJwo

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=qn7a5F9oJwo ]

＜新連携スキル「ラッキーローン」登場＞

シーズン7.5では、ブラックキャット、ホワイト・フォックス、キャプテン・アメリカが組む連携スキル「ラッキーローン」が実装されます。これにより、ホワイト・フォックスは生命エネルギーの特別ブーストを受け、発動時にはそのバイタリティをクミホ（九尾狐）の力に転換し、全方位に複数の霊狐の尾を放出。自動的に周囲の対象を探知し、味方には回復と移動速度向上、敵にはダメージとスロー効果を与えます。一方、キャプテン・アメリカのヴィブラニウム製シールドも幸運の加護を受け、防護範囲が拡大するとともに、敵の飛び道具を照準した方向へ精確に跳ね返せるような効果を得ます。

＜「ヘルファイアガラ」2026が4月23日より開幕＞

4月23日のアップデート後、「ヘルファイアガラ 2026」が正式スタート！マジック、ガンビット、ムーンナイト、エマ・フロスト、フェニックス向けの豪華テーマコスチュームと限定コスメティックが登場します。

また、2025年のヘルファイアガラコミュニティ投票で選ばれた「エマ・フロスト - ガラスター」コスチュームが全プレイヤーへ無料配布されます！同時に、次回ヘルファイアガラコスチュームのコミュニティ投票も開始予定。最多票を獲得したヒーローは、来年のヘルファイアガラで限定コスチュームを獲得でき、再び無料で入手可能になります。

＜「Path to Doomsday」フェーズ1が4月30日より開始＞

4月30日のアップデート後、「Path to Doomsday（ドゥームズデイへの道）」フェーズ1が始動します。新モード「Path to Doomsday：アベンジャーズモード」では、ロキとして、またはロキを相手に非対称の戦闘スリルを体験できます。また、ゲーム内のタイムズ・スクエアでも連動イベントが展開される予定です。

＜PC版最適化：高解像度テクスチャパックのDLC分離＞

今回のアップデートにより、PC版の最適化の一環として、高解像度テクスチャパックが独立したDLCとして分離されます。ゲームのインストール時は引き続き自動でダウンロードされますが、ストレージ容量を節約したい場合は、このHDパックを個別にアンインストールすることで約35GBの空き容量を確保できるようになります。

今後も、最新のパッチノートやヒーローバランス調整を含むゲームアップデート(https://www.marvelrivals.com/gameupdate/)情報を順次お届けしてまいります。

■『マーベル・ライバルズ』について

『マーベル・ライバルズ』は、世界累計4,000万人以上のプレイヤーがプレイしているチーム対戦型PVPシューターです。スーパーヒーローやスーパーヴィランが継続的に追加されており、プレイヤーは好みのキャラクターを選んでオールスターチームを編成し、破壊可能な「マーベル・マルチバース」のダイナミックなマップで、それぞれ固有のスーパーパワーを活かしたバトルを楽しめます。

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■マーベルについて

マーベルは世界で最も著名なエンターテイメントブランドの一つであり、85年にわたってポップカルチャーを形作ってきた象徴的なキャラクターとストーリーの比類のないライブラリに基づいています。マーベルブランドは、映画、テレビ、出版、ライセンス、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなどのエンターテイメントの分野に及びます。

詳細については、marvel.com. (C) 2026 MARVELにアクセスしてください

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

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