リーナー、ITreview Grid Award 2026 Springにて「Leader」を受賞

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」が発表する「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、リーナー購買、リーナー見積が「Leader」を受賞したことをお知らせします。

■ITreview Grid Awardとは？

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。



4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万

件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。

ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

リーナー購買の受賞カテゴリ「購買管理システム」

https://www.itreview.jp/categories/purchasing-management

https://www.itreview.jp/award/2026_spring/purchasing-management.html

リーナー見積の受賞カテゴリ-

「調達部門向け見積管理システム」

https://www.itreview.jp/categories/quotation-management-for-procurement

https://www.itreview.jp/award/2026_spring/quotation-management-for-procurement.html

「請求書・見積書作成ソフト」

https://www.itreview.jp/categories/invoice-management

https://www.itreview.jp/award/2026_spring/invoice-management.html

■リーナー購買とは

リーナー購買は、複数のECサイトから商品選定、発注、承認、検収に至るまでのあらゆる購買業務を単一のプラットフォームで一元管理することで、企業のガバナンス強化、調達コストの最適化、そして業務効率化を実現し、購買業務のDXを推進するクラウドサービスです。

- 特徴- - 購買の一元化：購買プロセス全体を一つのシステムで完結させ、購買情報の可視化と一元化を進めます。- - コスト削減：企業推奨品の設定、一元管理することで、購買価格のばらつきを解消し、購買の集約とコスト削減を促進します。- - 業務効率化：アナログな購買プロセス、分散したECサイト、自社カタログの管理を集約し、経理や管理担当者の負担も軽減します。

▷リーナー購買の概要を3分でご紹介(https://leaner-22579496.hs-sites.com/brochure/pu?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=38469422-20260318_%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%9D%90%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%8C%E5%A4%96%E8%B3%87%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%99%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE&utm_content=2&gclid=EAIaIQobChMImufRlaLxkgMVsucWBR1v7ADXEAAYASAAEgIlxvD_BwE&gbraid=0AAAAAoxYn4sV2BH4MSI-8T4SPdkHyloCN)

▷成功と失敗の実例から導き出す最適な購買管理システムの導入ガイド(https://leaner.jp/ebooks/pms)

■リーナー見積とは

リーナー見積は、調達・購買部門における「見積」業務をデジタル化し、AIやデータの活用によってソーシングの高度化を実現するクラウドサービスです。見積依頼から比較、交渉、サプライヤー選定に至るプロセスを可視化するプラットフォームです。

- 特徴- - 見積業務のデジタル化と情報の一元化：サプライヤーへの見積依頼、回答回収、比較表の作成までをシステム上で完結。バラバラに管理されていた見積情報をデータベース化し、過去実績の参照や進捗管理を容易にします。- - AI・データによるソーシング高度化：図面データからの最適なサプライヤー選定や概算費用の算出、AIを活用した価格交渉の参照が可能です。蓄積された見積データを活用することで、根拠のある価格交渉とコスト削減を促進します。- - ガバナンスとナレッジの継承：見積回答や交渉履歴を自動で蓄積し、透明性の高い選定プロセスを構築します。ベテランの「経験や勘」を組織の資産として可視化することで、属人化を解消し、コンプライアンス強化とスムーズな業務引き継ぎを実現します。

■会社概要

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田7丁目23-1 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp



