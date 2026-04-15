3大トレンドを網羅したフロントオープンスーツケース「フレスターEX」に、100席未満キャビンサイズ＆新色登場

エース株式会社

エース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下宏明）は、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」の、ブランド初のフロントオープンスーツケース「フレスターEX」に、短期旅行や出張に便利な100席未満キャビンサイズと、新色ヘアラインゴールドを追加。

2026年4月中旬より、直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店で順次販売予定です。

【開発背景】

スーツケースのトレンドは旅の多様化に伴い変化しています。

近年は宿泊料金高騰によるビジネスホテルや民泊の利用増加を背景に、狭い場所でも開閉しやすい〈フロントオープン仕様〉、寝かせても場所を取らずかさばる荷物を収めやすい〈トランク型〉、荷物の増減に対応する〈エキスパンダブル機能〉が支持されています。

こうしたニーズに応えて開発したのが「フレスターEX」です。国内生産ならではの高品質と、日本刀から着想を得たシャープなデザインで差別化。旅行から出張まで幅広く対応します。

新たに短期旅行や出張向けの100席未満キャビンサイズと、新色ヘアラインゴールドを追加します。

【商品特徴】

新型：100席未満キャビンサイズ

飛行機の座席数100席未満の機内持ち込みサイズに対応したスーツケースです。

高さを抑えた設計なので、新幹線の座席足下にも収まりやすく、上部にビジネスバッグを安定してセットアップできます。小型ロッカーにも収納可能です。

新色：ゴールドヘアライン

華やかで上品な印象を与える新色ゴールドヘアラインを追加します。

表面には金属調のヘアライン加工を施しました。

フロントオープン

前面からメイン収納にアクセスできる〈フロントオープン仕様〉。

機内持込サイズは立てたまま出し入れできる「縦開き」仕様、預け入れサイズは省スペースで開閉できる「横開き」仕様で、狭い空間でも快適に使えます。

トランク型

預け入れサイズ（No.01553.01555）は厚マチで縦長の〈トランク型〉。

かさばる荷物も効率的に収められる1気室構造で、大容量ながら車載しやすく、縦長なので床に寝かせても場所を取りません。

エキスパンダブル機能

マチ幅を広げて容量を拡張できる〈エキスパンダブル機能〉を搭載。

旅先で荷物が増えても柔軟に対応でき、一般的なスーツケースよりも幅広い泊数まで活用できます。

デザイン

強度を高めるために施したボディシェルのリブライン（表面の凹凸）は、日本刀の刀身に施された溝「樋（ひ）」から着想を得たデザイン。

金属調のボディシェルがシャープで洗練された印象を与え、旅行はもちろんビジネスシーンにも馴染む上質な佇まいに仕上げました。

＜その他の特徴＞

・サイレントキャスター(R)：公的機関の検査に基づき、従来品に比べて約30％の体感音量を軽減。

・ベアロンホイール(R)：車輪の滑らかな回転を補助する、高耐久クロム鋼ベアリングを採用。

・マジックストップ(R)：手元のスイッチで車輪を固定できる、特許取得のキャスターストッパー機能。

【商品詳細】

モデル：FULLESTER EX（フレスターEX）

カラー：ガンメタリックヘアライン、シルバーヘアライン、ミストラルへアライン、ゴールドヘアライン NEW

素材：ポリカーボネート

生産地：日本（北海道・赤平工場）

サイズ規定／品番／外寸サイズ（H×W×D）／重量／容量／税込価格：

機内持込／01550／45×34×20(24)cm／2.8kg／26(33)L ／78,100円 NEW

機内持込／01551／55×37×23(27)cm／3.4kg／36(45)L ／80,300円

預け入れ／01553／71×41×30(34)cm／4.9kg／76(89)L／91,300円

預け入れ／01555／79×46×33(37)cm／5.6kg／105(120)L／96,800円

※（ ）内はエキスパンダブル機能拡張時の数値です

エースオンラインストア商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c70157/

about PROTECA

2004年にデビューしたエースを代表する日本製トラベルバッグブランド。

北海道・赤平工場の徹底した品質管理の下で、高品質・高機能なスーツケースを製造しています。

プロテカのスーツケースは高品質さの証明として、3年間無制限の無償製品保証「プロテカ プレミアムケア」を備えます。〈航空会社による破損〉も保証対象内とする手厚い保証内容です。プレミアムケア終了後も、7年間の製品保証が付く合計10年間の製品保証で、安心して旅をお楽しみいただけます。

https://www.proteca.jp/