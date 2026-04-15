アクションフィギュアのプレイバリューを広げる汎用銃器セットが再登場！

株式会社海洋堂

お気に入りキャラをリアル銃器でグレードアップ！着弾エフェクトで銃撃アクションに迫力を追加！！

リボルテックの新機軸として、フィギュアに持たせることのできるリアルディテールの銃器セットを展開します。第1弾には、スタンダードな大型拳銃2種とアサルトライフル、対物スナイパーライフルをラインナップしました。

大型拳銃2種には、それぞれのマガジンと、左右のホルスターもご用意。ホルスター用グリップパーツで収納状態にしたり、マガジンと共に手にしてコンバットリロードのアクションを演出することもできます。

アサルトライフルは、近代的なドットサイトにバレル下のグレネードランチャーを装備したタイプ。スナイパーライフルは、バイポッドの開閉を差し替えで再現。

お手持ちのリボルテックシリーズの装備を拡充して、アクションシーンを盛り上げてください！

原型は山口勝久が監修しており、リボルテックシリーズのフィギュアに装備させた際にピッタリなグリップ形状、迫力重視のサイズ感で造形しました。

※この商品にフィギュアは付属していません。キャラクターのデザインによっては正しく付け替えられない場合がございます。ご了承ください。

■商品概要

●商品名：リボルテック オプションパーツ拡張パック Vol.1（2026年再販）

●付属品

・ハンドガンA x 2

・ハンドガンAホルスター収納状態パーツ x 2

・ハンドガンA マガジン x 2

・アサルトライフル x 1

・レッグホルスター x 2

・ハンドガンB x 2

・ハンドガンBホルスター収納状態パーツ x 2

・ハンドガンBマガジン x 2

・スナイパーライフル x 1

・スナイパーライフル専用バイポッド x 2

・着弾エフェクトパーツ x 1

・発砲エフェクト x 2

・着弾エフェクト専用接続パーツ x 1

●制作総指揮：山口勝久

●希望小売価格 ：1,980円（税込）

●発売：2026年8月予定

(C) KAIYODO

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/revo/nr129

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

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●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

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事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



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