アクションフィギュアのプレイバリューを広げる汎用銃器セットが再登場！

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株式会社海洋堂


お気に入りキャラをリアル銃器でグレードアップ！着弾エフェクトで銃撃アクションに迫力を追加！！



リボルテックの新機軸として、フィギュアに持たせることのできるリアルディテールの銃器セットを展開します。第1弾には、スタンダードな大型拳銃2種とアサルトライフル、対物スナイパーライフルをラインナップしました。


大型拳銃2種には、それぞれのマガジンと、左右のホルスターもご用意。ホルスター用グリップパーツで収納状態にしたり、マガジンと共に手にしてコンバットリロードのアクションを演出することもできます。


アサルトライフルは、近代的なドットサイトにバレル下のグレネードランチャーを装備したタイプ。スナイパーライフルは、バイポッドの開閉を差し替えで再現。


お手持ちのリボルテックシリーズの装備を拡充して、アクションシーンを盛り上げてください！


原型は山口勝久が監修しており、リボルテックシリーズのフィギュアに装備させた際にピッタリなグリップ形状、迫力重視のサイズ感で造形しました。



※この商品にフィギュアは付属していません。キャラクターのデザインによっては正しく付け替えられない場合がございます。ご了承ください。














































■商品概要


●商品名：リボルテック　オプションパーツ拡張パック Vol.1（2026年再販）


●付属品


・ハンドガンA x 2


・ハンドガンAホルスター収納状態パーツ x 2


・ハンドガンA　マガジン x 2


・アサルトライフル x 1


・レッグホルスター x 2


・ハンドガンB x 2


・ハンドガンBホルスター収納状態パーツ x 2


・ハンドガンBマガジン x 2


・スナイパーライフル x 1


・スナイパーライフル専用バイポッド x 2


・着弾エフェクトパーツ x 1


・発砲エフェクト x 2


・着弾エフェクト専用接続パーツ x 1


●制作総指揮：山口勝久


●希望小売価格 ：1,980円（税込）
●発売：2026年8月予定


(C) KAIYODO



商品取り扱い店


●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十


※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください



▼海洋堂直営店


●海洋堂オンラインストア


https://www.kyd-store.jp/c/genre/revo/nr129


●ホビーロビー東京


〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951


※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)


●中国Tmall海洋堂旗艦店


株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役　渡邊 経康
設立：1964年4月

URL：https://kaiyodo.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR
Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964
Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr

事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。

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