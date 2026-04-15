アクションフィギュアのプレイバリューを広げる汎用銃器セットが再登場！
お気に入りキャラをリアル銃器でグレードアップ！着弾エフェクトで銃撃アクションに迫力を追加！！
リボルテックの新機軸として、フィギュアに持たせることのできるリアルディテールの銃器セットを展開します。第1弾には、スタンダードな大型拳銃2種とアサルトライフル、対物スナイパーライフルをラインナップしました。
大型拳銃2種には、それぞれのマガジンと、左右のホルスターもご用意。ホルスター用グリップパーツで収納状態にしたり、マガジンと共に手にしてコンバットリロードのアクションを演出することもできます。
アサルトライフルは、近代的なドットサイトにバレル下のグレネードランチャーを装備したタイプ。スナイパーライフルは、バイポッドの開閉を差し替えで再現。
お手持ちのリボルテックシリーズの装備を拡充して、アクションシーンを盛り上げてください！
原型は山口勝久が監修しており、リボルテックシリーズのフィギュアに装備させた際にピッタリなグリップ形状、迫力重視のサイズ感で造形しました。
※この商品にフィギュアは付属していません。キャラクターのデザインによっては正しく付け替えられない場合がございます。ご了承ください。
■商品概要
●商品名：リボルテック オプションパーツ拡張パック Vol.1（2026年再販）
●付属品
・ハンドガンA x 2
・ハンドガンAホルスター収納状態パーツ x 2
・ハンドガンA マガジン x 2
・アサルトライフル x 1
・レッグホルスター x 2
・ハンドガンB x 2
・ハンドガンBホルスター収納状態パーツ x 2
・ハンドガンBマガジン x 2
・スナイパーライフル x 1
・スナイパーライフル専用バイポッド x 2
・着弾エフェクトパーツ x 1
・発砲エフェクト x 2
・着弾エフェクト専用接続パーツ x 1
●制作総指揮：山口勝久
●希望小売価格 ：1,980円（税込）
●発売：2026年8月予定
(C) KAIYODO
商品取り扱い店
●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十
※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください
▼海洋堂直営店
●海洋堂オンラインストア
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●ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
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設立：1964年4月
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事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。
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