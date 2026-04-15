「日本にいながらハワイ不動産を購入」創業36年の現地企業が日本人向け公式サイトを公開

Hawaii 5-0 Properties, Inc.

ハワイで36年以上の実績を持つ不動産会社 Hawaii 5-0 Properties, Inc.（読み：ハワイ フィブオー プロパティーズ、本社：ハワイ州ホノルル） は、日本人顧客へのサポート強化を目的として、日本人向け公式Webサイトを公開しました。

日本語による物件情報や購入ガイド、日本語対応エージェントの紹介、LINE相談などを通じて、日本にいながらハワイ不動産の購入や資産運用を検討できる環境を提供します。

公式サイト

https://hi50properties.jp/

日本人向けサービス強化の背景

https://hi50properties.jp/

近年、円安の進行を背景に、日本人投資家の間でドル建て資産への注目が急速に高まっています。円安が進むということは、円だけで資産を保有している場合、その実質的な価値（ドル換算）が静かに目減りしていることを意味します。「今こそドル建て資産を持つ意味がある」と感じる方が増えているのは、自然な流れといえるでしょう。

ハワイ不動産は、購入も運用もドル建てです。賃料収入や売却益がドルで得られるため、円安局面では円換算でのリターンが膨らむという特性があります。また、円安によって参入ハードルが上がれば日本人投資家どうしの競合が減り、良い物件を選びやすくなるという側面もあります。「買いにくい今だからこそ、早く動いた人が有利」とも言えるのです。

こうした資産分散の観点に加え、ハワイのセカンドハウス需要なども相まって、海外不動産への関心はさらに高まっています。

しかし、海外不動産の購入には次のような不安を感じる日本人も少なくありません。

- 英語での契約や手続きへの不安- 海外送金や法律の違い- 現地情報の不足- 日本にいながら購入できるのかという疑問

Hawaii 5-0 Propertiesでは、こうした課題を解決するため、日本人向けに日本語で相談・購入できる環境を整備しました。

日本人向け公式サイトの主な特徴

日本人エージェントによる日本語でのサポート

ハワイ在住の日本人エージェントが多数在籍。

物件探しから契約手続き、購入後の管理や運用まで、日本語で一貫したサポートを提供します。

日本にいながらハワイ不動産購入が可能

オンライン相談やリモート内覧を活用し、日本にいながらハワイ不動産の検討・購入手続きを進めることができます。海外渡航をせずとも不動産購入を進められる体制を整えています。

LINEでハワイの日本人エージェントに相談

日本人顧客が気軽に相談できるよう、LINEを通じてハワイ在住の日本人エージェントへ直接相談できる窓口を用意しています。

物件探しや購入プロセス、投資相談などについて、日本語で問い合わせることが可能です。

創業36年以上の信頼と実績

Hawaii 5-0 Propertiesは1989年創業。

36年以上にわたりハワイ不動産の売買や管理、投資サポートを行ってきました。

長年の実績をもとに、日本人顧客が安心してハワイ不動産を購入できるサポート体制を提供しています。

物件探しから売却まで、一生涯のワンストップ対応

Hawaii 5-0 Propertiesでは、不動産購入の入口から出口まで、以下のすべてを一貫してサポートします。

- 物件紹介：日本人に人気のエリアを熟知したエージェントが、ニーズに合った物件をご提案- 契約手続き：英語の契約書や現地法律も日本語でわかりやすく解説- 賃貸運用：購入後の賃貸収入獲得に向けた運用プランのご提案- 管理サポート：現地での物件管理を代行し、日本にいながら安心して保有- 売却・出口戦略：市場動向をもとに現在の資産価値を査定し、最適なタイミングでの売却をサポート

「買ったら終わり」ではなく、資産として育て、最終的に利益として回収するところまで。Hawaii 5-0 Propertiesは、その全過程で日本語による一貫したサポートを提供します。

公式サイトで提供する主なコンテンツ

- ハワイ不動産購入ガイド- 日本人に人気のエリア紹介- 日本語対応エージェント紹介- ハワイ不動産に関するFAQ- LINE相談窓口

日本にいながらハワイ不動産の購入検討から相談までスムーズに進められる情報を掲載しています。

代表コメント

Hawaii 5-0 Properties, Inc.（読み：ハワイ フィブオー プロパティーズ、本社：ハワイ州ホノルル）

・CEO / Principal Broker Yuri Hoshino

・President Ryota Seki

はじめまして。Hawaii 5-0 Properties, Inc.（ハワイ フィブオー プロパティーズ）です。

私たちは1989年の創業以来、ハワイという特有の地に根付いて36年以上にわたり、不動産売買と運用支援を続けてきました。これまで多くの日本のお客様から、「英語での契約や手続きが不安」「海外送金や法律の違いが分からない」「現地に行かずに物件を判断できるのか心配」といった声をいただいてきました。

そうした不安を少しでも解消できるよう、私たちは難しい手続きや情報を日本語で分かりやすく整理し、物件選びだけでなく購入後の管理や運用まで見据えたサポートを大切にしています。

また、良い点だけでなく、維持費やリスクも含めて正直にお伝えすることを心がけています。大切な資産だからこそ、お客様が納得して判断し、安心してハワイ不動産と向き合える環境を整えることが私たちの役割だと考えています。

ハワイ不動産を、憧れで終わらせず、人生の資産として育てていく。

私たちはその長期的なパートナーとして、日本の皆様をこれからも誠実にサポートしてまいります。

今後の展開

Hawaii 5-0 Propertiesでは今後、日本人顧客向けに

- ハワイ不動産投資に関する情報発信- オンラインセミナー- 日本人向けサポート体制の拡充

などを進め、日本とハワイをつなぐ不動産サービスのさらなる強化を目指します。

会社概要

会社名

Hawaii 5-0 Properties, Inc.（ハワイ フィブオー プロパティーズ）

所在地

1600 Kapiolani Blvd #1212, Honolulu, HI 96814

創業

1989年

事業内容

ハワイ不動産売買 / 管理 / 投資サポート

日本人向け公式サイト

https://hi50properties.jp/



公式サイト(英語)

https://hi50properties.com/

本件に関するお問い合わせ

Hawaii 5-0 Properties, Inc.

Email：info@hi50group.com