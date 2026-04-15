工事不要、電源ひとつで「即」設置。セキュリティゲート専門のナック電子、イベント・建設現場向けレンタルサービスを開始。～人手不足時代の入退場管理をDX化～

株式会社ナック電子

セキュリティゲート専門メーカーの株式会社ナック電子（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：磯貝徳彦、以下ナック電子）は、2026年4月1日より、自社製品である通路板一体型翼型ゲート、「WING」シリーズ等のレンタルサービスを正式に開始いたしました。本サービスの開始により、より幅広く、より気軽にゲート機を利用することが可能となります。

通路板一体型翼型ゲート「WINGシリーズ」製品ページを見る :https://www.nucel.co.jp/product/wing-gate/「WING」シリーズの詳細はこちら

本サービスは、必要な通路数を必要な期間だけ利用できる「セキュリティゲート レンタルサービス」となっております。

近年、大規模イベントや展示会、スポーツ大会などにおいて来場者数の増加が続く一方で、安全管理や動線管理の重要性が高まっています。また、建設現場や撮影現場などにおいても、関係者以外の立ち入り防止や入退場管理のニーズが拡大しています。

こうした背景を受け、短期間（利用期間：１週間～）でも柔軟に導入できるセキュリティゲートのレンタルサービスを開始いたしました。

本サービスでは、イベント会場の入口管理や建設現場のセキュリティ対策など、用途に応じて最適なゲートを提供し、安全で効率的な入退場管理を実現します。

製品の特長

●「置くだけ設置」で搬入設置、撤収業務を容易に

置くだけで設置が完了します。設置環境とAC電源をご準備いただければ即時に運用可能です。

●近未来的デザイン

マットブラックな筐体とLEDでの演出により、空間を美しく彩ります。

●様々な認証機との連携が可能

様々な認証機に連携が可能です。ぜひ一度、ご相談ください。

●通り抜け防止センサーにより、不正通過の抑止を実現

大人の方だけでなく、お子様にも配慮した設計となっています。

●上下に動作する独自技術のフラップ

特許出願済みの制御技術を用いた、セキュリティゲート専門メーカーによるオンリーワンの設計です。

製品の設置例

株式会社ナック電子について

ブティックス株式会社様が主催される東京ケアウィーク’26にて、弊社ゲートが採用されました。

設立：1984年4月21日

資本金：3000万円

代表取締役：磯貝 徳彦

本社所在地：〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町13-4 村上ビル2階

TEL：03-3662-0079 FAX：03-3662-0020

事業内容：セキュリティゲートの製造など

会社URL：https://www.nucel.co.jp/

お問い合わせはこちらから :https://www.nucel.co.jp/contact/