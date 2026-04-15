大企業の年末調整業務を“まるごと”代行する「ラクラス年末調整BPOサービス」、累計利用者数100万名を突破

ラクラス株式会社

ラクラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村田 一）は、年末調整業務を“まるごと”代行する「ラクラス年末調整BPOサービス」において、累計利用者数が100万名を突破したことをお知らせいたします。（URL：https://www.lacras.co.jp/lp/tax/）

本サービスは、控除証明書は“送るだけ”で手続きが完了するシンプルな仕組みにより申告のミスを減らし、人事担当者および従業員双方の業務負担を大幅に削減。継続利用率は98％と高い評価をいただいています。

■実績ハイライト

- サービス提供開始：2018年- 累計利用者数：100万名突破（2025年の年末調整BPOサービス提供時点）- 関連技術の特許取得（年末調整業務支援システム：特許第6289720号）- 継続利用率：98％ （2024年～2025年の年末調整BPOサービス継続利用率）

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利用ユーザー数 合計1,091,985人 ※1 ※2

※1: 2021年～2025年の期間の累計人数となります

※2: 同一ユーザーが複数年度利用した場合は、その都度1名としてカウントしています

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■依然として大きい、年末調整業務の“構造的負担”

年末調整業務は、毎年必ず発生する一方で、短期間に業務が集中しやすく、人事部門に大きな負担がかかる業務です。特に従業員数の多い企業では、書類の回収・チェック、従業員からの問い合わせ対応、不備の差し戻しなどが重なり、繁忙期の業務を圧迫しやすい傾向があります。

また、多拠点運用や多様な働き方への対応、制度改正への対応などにより、年末調整業務の運用は年々複雑化しています。控除証明書や申告内容の確認には専門的な知識が求められる一方で、対応できる人材の確保は難しくなっており、属人化リスクや運用品質の維持も大きな課題となっています。

こうした背景から、単なるシステム導入にとどまらず、実運用まで含めて業務負担を軽減できる年末調整の仕組みへのニーズが高まっているのが現状です。

■累計利用者数100万名突破の背景とは

「ラクラス年末調整BPOサービス」は、こうした年末調整業務の構造的な課題に対応するため、2018年に提供を開始しました。

従来の「従業員が証明書を見ながら入力することを前提」とした運用ではなく、「控除証明書データを起点に処理する」という独自の発想のもと、AI・OCR・オペレーターを組み合わせた独自の処理体制を構築。これにより、年末調整業務における効率化と精度向上の両立を実現してきました。

また、本サービスに関連する技術については、年末調整業務支援システムとして特許を取得しています。（特許第6289720号）

さらに、導入企業から寄せられる要望を継続的にヒアリングし、標準機能やオプションメニューの改善に反映することで、企業ごとの運用に合わせた柔軟なサービスへと進化を続けてきました。

こうした取り組みの積み重ねにより、『年末調整業務の負担軽減と運用品質の向上を両立するサービス』として多くの企業にご支持いただき、今回の累計利用者数100万名突破につながりました。

■人事部と従業員の負担を解消する『ラクラス年末調整BPOサービス』

「ラクラス年末調整BPOサービス」は、クラウドシステムによる申告のペーパレス化と、アウトソーシングによる証明書の回収・読み取り・確認を組み合わせ、年末調整業務を一括で代行するサービスです。（URL：https://www.lacras.co.jp/lp/tax/）

従業員は、控除証明書の内容を自ら読み取り・入力する手間を減らし、「控除証明書を送るだけ」で手続きが進みます。人事部門は、申告内容の確認や証明書チェック、不備対応、問い合わせ対応など、繁忙期に集中しやすい煩雑な業務負担を大幅に軽減できます。

実際に導入いただいた企業で起きている変化としては、下記のようなものが挙げられます。

- 人事部への問い合わせ件数……86%削減- 人事部の書類チェック工数……97%削減- 従業員の申告にかかる時間……83%削減

単なる申告システムの提供にとどまらず、実運用まで担うことで、大企業特有の複雑な年末調整業務を“現場で回る形”で支援している点が本サービスの特長です。

また、AI・OCR・オペレーターによるハイブリッド処理により、業務効率化と精度向上を両立。企業ごとの運用に応じた柔軟な設計にも対応しています。

■ ラクラス株式会社 代表取締役 村田一 コメント

「年末調整は、企業にとって毎年必ず発生する一方で、短期間に負荷が集中しやすく、現場に大きな負担がかかる業務です。私たちは、この“避けられない負担”を、単なるデジタル化ではなく、実運用まで含めて見直すことに取り組んできました。

今回の累計利用者数100万名突破は、多くの企業様にその価値をご評価いただいた結果だと受け止めています。今後も、大企業の複雑な年末調整業務を支える基盤として、より使いやすく、より安心して任せられるサービスへと進化を続けてまいります。」

■ 年末調整業務に対する今後の展望

ラクラスは今後も、年末調整業務における「短期間に業務が集中する」「専門性が求められる」「人に依存しやすい」といった構造課題の解消に取り組み続けます。

そして、「大企業特有の複雑な運用」にも対応できる年末調整基盤として、利便性・運用品質・柔軟性をさらに高め、人事部門の皆さまの生産性向上と、従業員の皆さまの体験価値向上に貢献してまいります。

■サービス概要

サービス名：ラクラス年末調整BPOサービス

内容：年末調整業務のアウトソーシングおよびデジタル化支援

URL：https://www.lacras.co.jp/lp/tax/

■ラクラス株式会社＜ https://www.lacras.co.jp/ ＞

ラクラスは、総合人材サービスのパーソルグループで、大手企業向けの「人事労務クラウドサービス」と「人事労務アウトソーシングサービス」を提供する、BPaaS領域の会社です。 大手企業の複雑な人事制度に対応できる人事労務システムを提供しており、また給与計算や社会保険手続きといった人事労務業務をアウトソーシングにて幅広くお引き受けできる運用体制も有しています。

報道機関からのお問い合わせ先

ラクラス株式会社 マーケティング部

MAIL：lac_marketing@lacras.co.jp