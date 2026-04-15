Smart Firm Lounge 2026年６月、スタート！

株式会社実務経営サービス

株式会社実務経営サービス（代表取締役社長：板垣 誠）は、会計事務所向けのコミュニティ「Smart Firm Lounge」を2026年6月に発足いたします。

今回は、3月24日(火)に開催したプレセミナー「高収益・高生産性 成功戦略セミナー」の模様を以下の日程で録画配信にてご覧いただけます。

本セミナーでは、Smart Firm Loungeの概要についても説明しております。

■録画配信日程

4月20日（月） 15:00～16:30

5月12日（火） 14:00～15:30

■高収益・高生産性 成功戦略セミナーの詳細はこちら！

https://www.jkeiei.co.jp/m/seminar/20260225-ono/

■Smart Firm Lounge

近年、会計業界では「従業員数の拡大」を成長戦略の柱とする事務所がある一方で、大幅な増員に頼らず、所長の目の届く規模を活かしながら高収益・高生産性を実現する経営スタイルを志向する事務所が増えています。

この背景には、採用難と人材育成コストの増大、クラウド会計やRPA、生成AI等のテクノロジーの進化、そして「自分らしい経営をしたい」「所長の目の届く範囲で経営したい」という価値観の多様化があります。

こうした経営スタイルを目指す中で、こんな課題を感じていませんか？

・ 同じ志を持つ事務所との接点が少なく、成功事例やノウハウを得る機会が限られる

・ 所長先生ご自身がプレイヤーとして稼働しながら新規開拓を行う難しさがある

・ 業務が属人化しやすく、仕組み化・標準化が進みにくい

このような課題を解決するため、当社では現在20名程度までの規模、またはその規模を目指している事務所を対象に、大幅な増員に頼らず高収益経営を実現したいという志をもつ事務所を支援する勉強会「Smart Firm Lounge」を立ち上げることにいたしました。

本会は、2013年に発足し、80回近くの勉強会を開催してきた「資金調達相談士協会(FAA）」の活動を内包し、さらに進化させた情報交流の組織として運営してまいります。

本会では、所長の目の届く範囲で高収益を実現されている事務所様のご講演をはじめ、資金調達、営業手法、組織運営、経理代行（BPO）の活用、リモートワーカーの活用など、多岐にわたるテーマを取り上げてまいります。

■提供コンテンツ

1. セミナー（オンライン・リアル）

・オンラインセミナー 月1回 ／ オンデマンド視聴可

高収益事務所の成功事例講演（40分）＋アドバイザーによる情報提供（10分×2回）＋質疑応答・

お知らせ等（30分）最大 90分程度

・リアル限定セミナー 年1～2回

2. 情報提供・コミュニティ

・専用グループチャット（Chatwork又はGoogle Chat）

アドバイザーからの月次情報提供に加え、会員同士がタイムリーに情報交換できる専用グループを

ご提供いたします。

経営の悩みをすぐに相談できる環境をご用意しております。

3. 相談・直接支援サービス

・相談対応

【グループチャット相談】

制限なしでご利用いただけます。

【個別相談】

月3回まで対応いたします（複雑な相談や追加は別途お見積もり）。

個別のグループチャットを作成し、対応いたします。

相談が完了次第、案件内容を匿名化した上で、グループチャットに共有いたします。



・顧問先直接支援（オプション）

アドバイザーが先生の顧問先に直接面談いたします。

料金体系は内容に応じて設定いたします。

訪問面談の場合、往復の交通費および場所によっては宿泊費がかかります。

■Smart Firm Loungeの詳細はこちら！

https://www.jkeiei.co.jp/m/lp/sfl/