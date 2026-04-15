Dawn Capital、シンガポール拠点のベンチャーキャピタルAscent Groupと戦略的パートナーシップ契約を締結し、アジアを起点としたグローバルな事業共創の推進体制を強化

株式会社Akatsuki Ventures

Dawn Capital（本社：東京都品川区、代表パートナー：石倉 壱彦）は、シンガポールを拠点にアジア全域への投資を行うベンチャーキャピタルであるAscent Venture Group（本社：シンガポール、代表者：Hans De Back、以下「Ascent Group」）と戦略的パートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。本提携により、Dawn Capitalが出資するスタートアップに対し、Ascent Groupが持つ豊富なグローバルネットワークを活用した事業共創および資金調達等における支援体制を強化してまいります。

■ 本提携の背景及び目的

Dawn Capitalはこれまで、ライフスタイル・エンターテインメント領域を中心に、人々の心を動かすサービスやプロダクトを生み出すスタートアップ86社（※1）への投資と支援を行ってまいりました。また、Dawn Capitalの前身となる株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田 哲朗）の投資プロジェクト「Heart Driven Fund」の出資先に対してもハンズオン支援を手掛け、結果としてTENTIALやLOIVE、Greenspoonなど、多くの出資先が着実な成長を遂げ、ファンドとして確かな実績を積み上げております。

昨今、AIの普及により社会の効率化が加速する一方で、日本独自の技術やIP、カルチャーを軸とした人々の感情を動かす体験やプロダクトは、世界を熱狂させる極めて高い競争優位性を有しています。テクノロジーが進化した今だからこそ、こうした日本発のポテンシャルをアジア、そして世界へと戦略的に拡張していくことが必要不可欠だと考えております。

この度パートナーとなるAscent Groupは、インドネシア通信大手Telkom傘下のMDI Ventures、シンガポール拠点のベンチャーキャピタルであるCCV、韓国金融大手KBグループのKB Investmentなどが主要投資家として参画している、アジア最大級のネットワークを有するベンチャーキャピタルです。本提携により、国内外の垣根を越えた事業共創や資金調達等における連携を推進するとともに、Dawn Capitalが出資するスタートアップのグローバル展開をより一層加速させてまいります。

■ 本提携による今後の主な取り組み

Dawn CapitalとAscent Groupは今後、以下のテーマにおいて継続的なディスカッションおよび連携を強化してまいります。

- グローバルな共同投資スキームの構築Ascent Groupが運用・組成する最大1.5億米ドル（約225億円）規模のファンドを活用し、アジアを起点としたグローバルの有力資本を巻き込んだ共同投資の推進と、Dawn Capitalが出資するスタートアップの資金調達を包括的に支援してまいります。- Dawn Capitalが出資するスタートアップの海外展開及び事業共創Ascent Groupがアジア各国で有する、現地最大級の金融機関や不動産グループ等とのネットワークを活用し、Dawn Capitalが出資するスタートアップの海外進出やクロスボーダーでの事業共創を共同で推進してまいります。■ 代表者コメント

Ascent Group Co-Founder & Managing Partner Eric (Jung Ho) Yoo

Japan plays a critical strategic role within Asia, combining a large domestic market, a mature capital ecosystem, and a diverse industrial base led by world-class manufacturing. It is also home to a growing number of innovative companies with strong potential to expand across Asia and beyond.

We are particularly excited to partner with Dawn Capital, given its strong capabilities in B2C and technology. Together, we aim to support and scale Japan’s next generation of innovative companies beyond their home market. By combining Dawn’s deep local expertise with Ascent’s cross-border platform, we believe we can accelerate the global expansion of high-quality Japanese startups.

（日本語訳）

日本は、巨大な国内市場、発展した資本エコシステム、そして世界トップクラスの製造業に代表される多様な産業基盤を有しており、アジアにおいて極めて重要な戦略的役割を担っています。また、アジア、そしてその先へと拡大する強力なポテンシャルを持つ革新的な企業が数多く誕生しています。そしてこの度、B2Cおよびテクノロジー領域において強みを持つDawn Capitalとパートナーシップを組めることを大変嬉しく思います。本提携を通じて、日本発の次世代のイノベーション企業の成長を支援し、国内市場にとどまらない事業拡大を後押ししてまいります。さらに、Dawn Capitalの日本市場における深い知見と、Ascentのクロスボーダープラットフォームを掛け合わせることで、日本発スタートアップのグローバル展開を加速できると確信しています。

Dawn Capital 代表パートナー 石倉 壱彦

AIの普及により効率化が加速する現代において、日本のIPやカルチャー、技術を武器にした人々の感情を動かすビジネスは、グローバル市場において大きな競争力になり得ると考えています。これらの強みをグローバルへいかに戦略的に拡張し、適切な市場へ届けていくかは、日本のスタートアップにとって重要なテーマです。この度パートナーシップを締結したAscent Groupは、アジアを中心に強固なグローバルネットワークと投資実績を有するベンチャーキャピタルであり、代表のEricさんとはこれまでも継続的に対話を重ねてきました。本提携を通じて、日本のスタートアップが持つポテンシャルをアジア、そして世界へと広げていくための取り組みを推進していきます。Ascent Groupとともに、その第一歩を踏み出せることに心からワクワクしています。

■ Ascent Group 概要

Ascent Venture Groupは、シンガポールを拠点にアジア全域への投資を推進するクロスボーダー投資プラットフォームです。欧州、韓国、東南アジア、インドなど複数地域のパートナーが共同で設立・運営しています。

Telkom Indonesia傘下のMDI Ventures、韓国のKB Investment、シンガポールのCCVなどが主要投資家として参画する「Ascent Venture Fund III」を運用しており、各パートナーはそれぞれの地域において多数の成功実績を有しています。資本投資に加え、事業開発・市場進出・パートナーシップ構築を通じて、アジア発スタートアップの成長およびグローバル展開を一体的に支援しています。

社名：Ascent Venture Group

代表者：Hans De Back

所在地：80 Robinson Road, #08-01, Singapore 068898

設立：2023年

URL：https://ascentgroup.vc/

■ Dawn Capital 概要

Dawn Capitalは株式会社Akatsuki Venturesが運営するファンドです。時代の先駆けとして世の中を照らす太陽のような存在を目指し、人々の心を動かすサービスやプロダクトを生み出すスタートアップへの投資と支援を展開しています。ハンズオンチームに加え、アカツキ本体による経営・事業サポートも構築し、投資先を支援しております。

社名：株式会社Akatsuki Ventures

ファンド：Dawn Capital

代表者：代表取締役社長 石倉 壱彦

所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 8階

設立：2022年1月26日

URL： https://dawn-capital.vc/

※1：2026年3月末時点、Dawn CapitalおよびHeart Driven Fundによる累計出資社数