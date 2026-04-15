株式会社 アイ・エル・シー

組込GUIの統合開発環境を提供している株式会社アイ・エル・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 大西 英也、以下「当社」）は、GUI開発ソリューション「GENWARE(ジェンウェア)」(注1)の新バージョンとして、「GENWARE3 Ver.2.88.000」および「GENWARE4 Ver.1.38.000」を4月末にリリース予定です。



従来、UI設計ツール（GENSKETCH）と組込みランタイム（GENIFA）は同一バージョンで揃える必要があり、最新のUI開発環境を導入する場合には、組込みランタイム側のバージョンアップも必要となっていました。

本バージョンでは、この制約を解消し、最新のUI設計ツール（GENSKETCH）において、従来の組込みランタイム「GENIFA」上でそのまま動作するコードを生成できるようになりました。

これにより、既存システムを変更することなく、最新のUIを適用することが可能となります。さらに、Figma（注2）などの最新UI設計ツールで作成したデザイン資産を、既存のランタイム環境へ取り込むことが可能となり、設計から実装までの一貫した開発フローを実現します。

新機能の概要

従来は、ランタイムの制約により最新のUI開発環境の導入が難しいケースもありましたが、本バージョンでは既存資産や現場環境を維持したまま、UIの高度化・効率化を推進できます。

本機能により、以下の価値を提供します：

・既存システムを活かしたままUIを刷新（リプレース不要）

・Figmaベースのデザインフローとのシームレスな連携

・開発効率の向上とデザイン品質の高度化

■「GENWARE 3/4」のユーザー様のメリット

既存システムを維持したまま、最新のUI設計ツールを活用することが可能となります。

また、既存の開発資産を活かしながら、新バージョンの開発環境へ段階的に移行できるため、投資リスクを抑えたアップグレードが実現できます。

■新規導入ユーザー様のメリット

GENWARE3/4は、軽量かつ高性能な組込GUI開発環境として、多くのお客様にご利用いただいております。

本バージョンにより、最新のUI開発手法を取り入れた高品質なユーザーインターフェースの実現と、開発生産性のさらなる向上を支援いたします。

GENWAREは今後も、組込み領域におけるUI開発の生産性向上と、ソフトウェア定義による柔軟な

システム構築を支援してまいります。

提供開始時期とお客様特典

「GENWARE3/4」の新バージョンは2026年4月末にリリース予定です。年間保守契約を締結しているお客様には、本バージョンを無償で提供いたします。

(注1)

情報家電から産業機器まで、あらゆる分野の組込GUI開発で驚異的な効率UPを実現する統合開発環境です。

参照URL：「GENWARE3」https://www.ilc.co.jp/comomdity/genware3/index.html

「GENWARE4」https://www.ilc.co.jp/comomdity/genware4/index.html

（注2）

「Figma」は、Figma, Inc.が提供するUI/UXデザインツールであり、同社の登録商標です。

株式会社アイ・エル・シーについて

株式会社アイ・エル・シーは、国内に根ざした技術力とFAシステム分野での37年以上の豊富な経験を基盤に、制御技術とITを融合したソフトウェアソリューションを提供しています。

また、東日本・中日本・西日本に経験豊かなエンジニアを配置し、当社商品の移植はもちろん、お客様の商品開発やシステム開発まで、現場に寄り添いながら支援できる体制を整えています。

【お問い合わせ先】

株式会社アイ・エル・シー

INTAconnection(インタコネクション) テクニカルセンター

TEL: 082-262-7799

FAX: 082-263-4411

Email: fa@ilc.co.jp

Web: https://www.ilc.co.jp

GENWAREは、株式会社アイ・エル・シーの登録商標です。