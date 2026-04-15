【発売からわずか半日でAmazon売り切れ！】医療職・研究者のための実践的副業ガイド『専門性で月収プラス10万円 医療職・研究者のゼロから副業術』が4月14日に発売

mMEDICI株式会社

mMEDICI株式会社（本社：東京都、代表取締役：廣瀬直紀）は、医療職や研究者が自身の専門性を活かして副業を始めるための実践的ガイドブック『専門性で月収プラス10万円 医療職・研究者のゼロから副業術』（廣瀬直紀 著）が、中外医学社より2026年4月14日に発売されたことをお知らせいたします。本作は発売初日から大きな反響を呼び、Amazon.co.jpにおいて発売から半日で完売（一時的な在庫切れ）となりました。また、本書の出版を記念し、4月16日（木）に無料のオンラインウェビナーを開催いたします。

発売半日でAmazon完売--医療職・研究者の「副業への渇望」が可視化された

4月14日の発売直後から、SNSを中心に医療職・研究者コミュニティで本書への関心が急速に広まり、Amazon.co.jpでは発売からわずか半日で在庫が完売しました。これは、高度な専門性を持ちながらも「副業の始め方がわからない」「自分の専門性を収益化する方法を知りたい」と感じている医療職・研究者がいかに多いかを如実に示す結果です。本書は、医学研究の専門家でありながら副業から起業へと至り、創業1年目で年商1億円を達成した著者の実体験に基づき執筆されました。一般向けの副業本とは一線を画す「専門家のための副業戦略」を体系的に解説した点が、発売前からSNS等で大きな注目を集めていました。

「副業は、専門性の活躍の場を広げるための手段です。そしてその対価として月収プラス10万円を達成できれば、生活は大きく変わります。」--廣瀬直紀（本書「はじめに」より）

専門家が直面する「副業の壁」を打破する一冊

近年、政府による副業推進の動きもあり、多様な働き方が広がりを見せています。しかし、医療職や研究者といった高度な専門性を持つ人々にとって、一般的な副業ノウハウは必ずしも適合しません。専門家には、その専門性を社会に還元しつつ、本業とのバランスを保ちながら収益化を図る独自の戦略が求められます。本書はその問いに正面から答える内容となっており、初期投資をほぼゼロに抑えながら月収プラス10万円を達成するための具体的なノウハウを、マインドセットから実務まで体系的に網羅しています。発売半日での完売という市場の反応は、こうした「専門家向け副業書」の需要が潜在的に非常に大きいことを証明しています。

本書の主な特長

- 専門家に特化したマネタイズ戦略SNSの活用からブログ構築、ウェビナー、オンラインサロン、記事執筆、コンサルテーションまで、専門性を活かせる具体的な副業モデルを網羅的に解説しています。- 実践的な実務知識の提供個人事業の開業手続き、節税対策、法律上の留意点、本業との調整方法など、副業を安全かつ円滑に進めるための必須知識を詳述しています。- マインドセットの変革「価値のない専門性など存在しない」「初期投資はゼロ、コストを憎め」など、専門家が副業で成功するために不可欠な思考法を提示しています。

書籍概要

書名 ：専門性で月収プラス10万円 医療職・研究者のゼロから副業術

著者 ：廣瀬直紀（mMEDICI株式会社 代表取締役）

発行 ：中外医学社

発売日 ：2026年4月14日

定価 ：3,080円（本体2,800円＋税）

仕様 ：A5判 176頁

ISBN：978-4-498-14878-9

詳細URL ：中外医学社 書籍詳細ページ(https://www.chugaiigaku.jp/item/detail.php?id=5091)

※現在Amazon.co.jpでは一時的に在庫切れとなっておりますが、順次入荷予定です。また、全国の書店および中外医学社公式オンラインストア等でもお買い求めいただけます。

著者プロフィール

廣瀬 直紀（ひろせ なおき）mMEDICI株式会社 CEO / Principal Epidemiologist

東京大学医学部健康総合科学科、東京大学大学院公共健康医学専攻にて医療大規模データを用いた疫学研究を学ぶ。日本イーライリリーの安全性部門、Johnson & Johnson Innovative Medicineのグローバル部門の疫学専門家を経て、2024年4月にmMEDICI株式会社を創業。ライフサイエンス人材に特化したキャリア支援事業を行い、スペシャリストコンサルタントとして活動。「Dr.すきとほる」としてブログ・Xでリアルワールドデータの深掘り解説を行い、Xフォロワーは2.6万人を超える。著書に「企業研究者の教科書 キャリアを飛躍させる３３の戦略（講談社）」、「超実践型リアルワールドデータビジネスの教科書（金芳堂）」がある。

公衆衛生学修士（東京大学） / 保健学博士（広島大学）

出版記念無料ウェビナーの開催

本書の発売と大きな反響を記念し、著者の廣瀬直紀氏が登壇する無料のオンラインウェビナーを開催いたします。本ウェビナーでは、書籍のエッセンスを凝縮し、専門家が副業で成功するためのマインドセットと具体的な戦略について解説します。

開催日時：2026年4月16日（木）21:00～22:00

開催形式 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：完全無料

対象者 ：副業に取り組みたいと考えている医療職・研究者、副業で月10万円を達成できていない方

申込締切 ：2026年4月16日（木）20:59

見逃し配信 ：2026年4月18日（土）～4月25日（土）

詳細・申し込み :https://luma.com/merasmus-20260416

mMEDICI株式会社について

mMEDICIは一流の知のプラットフォームを創ることを目指して研究者・医療職のスペシャリストによって設立されました。だれでも、いつでも、どこでもアクセスできる形で一流の学びを届け、一流の知の価値を最大化すると共に、教育格差の打破を実現します。

ウェビナー事業mERASMUS(https://mmedici.co.jp/merasmus)は「100年燃える学びの熱を、あなたの胸に」をモットーに、全世界から一流の研究者を講師に招聘し、広報費ゼロ円で毎月1,000名前後を集客、１年間の総動員数は12,193人、平均講師報酬は1講演あたり185万円、そして102名の経済的困難を抱える学生を招待しました。

オンラインスクール事業mJOHNSNOW(https://mmedici.co.jp/mjohnsnow)は「パブリックヘルスを、生き様に」をモットーに、スペシャリスト監修の臨床研究やパブリックヘルスに関する講座やチャットコンサルを「いつでも・どこでも」アクセスできる形で定額制かつ入会審査制で提供しています。2024年9月ローンチ時から累計登録者数は1800名を越え、フェロー満足度約95.6%・継続率約98.0％。医療機関、企業、大学、そして行政機関等から様々なスペシャリストとその卵が活動しています。

リアルワールドデータ利活用支援事業mNIGHTINGALE(https://mmedici.co.jp/mnightingale)は「リアルワールドデータのポテンシャルを、最大化する」をモットーに、グローバル企業の日本・グローバルで疫学専門家として活動したCEOの経験と人脈を活かし、サイエンスとビジネスを調和させ、事業戦略の達成のために最適なリアルワールドデータ利活用支援を提供しています。2024年8月のローンチより既に6社様と提携させて頂いてきました。

転職支援事業mDAVINCI(https://mmedici.co.jp/mdavinci)では企業経験を有する医学研究者・医療職のスペシャリスト自身がエージェントとなり、高い解像度で転職のキャリア相談から求人紹介・内定までを、一気通貫でサポートします。mJOHNSNOWや、mERASMUSと連携しサービスを提供しています。

設立：2024年4月24日

代表者：代表取締役 廣瀬 直紀（保健学博士・公衆衛生学修士）

事業内容：ウェビナー、オンラインスクール、研究支援

当社HP：mMEDICI - 知に繁栄を、辺野に豊穣を

お問い合わせ先：company@mmedici.co.jp

当社お問い合わせフォーム :https://mmedici.co.jp/contact/default