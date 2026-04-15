ふるさと納税支援のHAQTSUYA、画像制作を「早く・安く・規定対応まで」一手に解決。クリエイティブ代行サービス「OTSUKURIYA（おつくりや）」を提供開始。

株式会社HAQTSUYA

ふるさと納税業務支援を展開する株式会社HAQTSUYA（本社：福井県福井市、代表取締役CEO：小川 尚樹）は、自治体および返礼品提供事業者が抱えるポータルサイト掲載用画像の制作負担を解消するため、クリエイティブ代行サービス「OTSUKURIYA（おつくりや）」を開始します 。

■ サービス開始の経緯

ふるさと納税市場が拡大を続ける中、自治体や返礼品提供事業者にとって、ポータルサイト掲載用の「画像制作」は大きな負担となっています 。「制作まで手が回らない」「外注先探しが面倒」「ポータルサイト独自の規定で差し戻される」といった現場の課題を解決するため、BPO（業務委託）現場で培った専門知識を基に、各サイト独自の規定に完全準拠した「高品質・低コスト・短納期」な画像制作を実現し、地域経済の活性化をクリエイティブの力で支援します 。

■ サービス概要

「OTSUKURIYA」は、ふるさと納税ポータルサイト掲載に特化した画像制作サービスです 。

単発発注でも手頃な価格設定と、BPO現場で培ったノウハウによる「差し戻しのない制作」を実現します 。

対象：地方自治体、返礼品提供事業者

価格：1返礼品 （10画像）30,000円（税別）

納期：最短3営業日

内容：各ポータルサイト規定に準拠した画像制作。修正2回まで無料。

「OTSUKURIYA」詳細：https://haqtsuya.com/otsukuriya/(https://haqtsuya.com/otsukuriya/)

■ 「HAQTSUYA」の強み

1.現場知見に基づいた品質

ふるさと納税BPO事業者として培った専門知識を制作に反映します 。

2.ポータル規定への完全対応

各サイト特有のルールを熟知しているため、納品後の差し戻しリスクを最小限に抑えます 。

3.徹底した効率化によるコストパフォーマンス

業務プロセスの標準化により、1返礼品（10画像）3万円という低価格かつ明快な料金体系を実現しました。

4.スムーズな進行管理

自治体や事業者特有の商習慣に慣れたスタッフがディレクションを担当します 。

【HAQTSUYA（ハックツヤ）について】

株式会社HAQTSUYAは、福井県を拠点に地域密着型の小売事業を展開する株式会社大津屋が事業分割して設立した企業に、株式会社博報堂が資本業務提携を通じて参画した企業です。大津屋が持つふるさと納税市場に関する知見やノウハウと、博報堂が持つマーケティング・PRの専門性を組み合わせ、地域産品の開拓から自治体の寄附金管理事務局運営まで、地域経済の活性化を目的に総合的な支援を提供しています。

【会社概要】

株式会社HAQTSUYA

所在地：福井県福井市西木田1丁目20-17

代表者：代表取締役CEO 小川 尚樹

事業内容：ふるさと納税業務支援、地域プロデュース、自治体DX支援等