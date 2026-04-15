エンバカデロ、『Sencha Ext JS 8.0』提供開始

エンバカデロ・テクノロジーズ合同会社

エンバカデロ・テクノロジーズ（以下、エンバカデロ）は、エンタープライズWebアプリで広く採用されているモバイルとデスクトップに対応したJavaScriptフレームワークのメジャーバージョン『Sencha Ext JS 8.0』とビジュアル開発ツールなどの関連ツールの提供を開始しました。

Ext JS 8.0 の新機能・新コンポーネント

公式サイト：https://jp.sencha.com/(https://jp.sencha.com/)

Senchaは、Fortune 100企業の60％を含む企業に採用されており、モルガン・スタンレー、日立エナジー、ブルーヨンダー、シティグループ、モトローラ・ソリューションズ、BMWグループ等での採用実績があります。Sencha Ext JSフレームワークは、ブラウザ環境により表示を自動的に最適化するため、OSやブラウザ、デスクトップ、タブレット、スマートフォンといったデバイスの違いに適合するための開発工数を削減することができます。また、140以上の機能豊富なコンポーネントを搭載し、UIのビジュアル設計、開発、テーマの適用、テストなどWebアプリケーション開発の一連のサイクルを包括的にサポートしており、機能豊富なクロスプラットフォームWebアプリケーションをシームレスに設計、開発、テストすることができます。

今回のリリースでは、モダンなアプリケーション開発に必要な新規コンポーネントを多数リリースしました。アプリケーション内で直接署名を取得できる「レスポンシブ デジタル署名パッド」や、決済・物流・小売など多様な業務フローに対応する「QRコードリーダー＆ジェネレーター」。さらに、1,000列以上の大規模データセットにも対応する水平バッファリングによるグリッド描画の大幅な高速化など、開発環境の品質と生産性を高める多数の新機能・改善が行われています。

なお、本バージョンは完全な後方互換性を維持しており、既存アプリケーションの書き換えは不要です。主な新機能やアップデートの詳細は以下の通りです。



■レスポンシブ デジタル署名パッド（Classic＆Modernツールキット）

サードパーティライブラリを必要とせず、アプリケーション内で直接電子署名を取得できる新しいアドオンコンポーネントが搭載されました。ネイティブExt JSコンポーネントを拡張して構築されており、Grid、Form、Panelコンテナとシームレスに統合されます。元に戻す／やり直し、クリア、ペン幅・サイズの設定、背景色の選択、カラーピッカーなどの豊富な機能セットに加え、JPG、PNG、SVGの複数フォーマットでの署名エクスポートに対応しています。承認ワークフロー、オンボーディングフォーム、コンプライアンス署名、フィールドサービスなど、幅広い業務アプリケーションで活用が可能です。

■QRコードリーダー＆ジェネレーター（Classic＆Modernツールキット）

QRコードの生成・読み取りコンポーネントが新たに搭載されました。URL、テキスト、VCARD/MeCard、カレンダーイベント、位置情報、電話・SMS、メール、Wi-Fi設定、決済データなど多様なデータ形式をサポートし、SVG、Canvas、PNG形式での描画に対応。決済確認、資産追跡、連絡先共有、Wi-Fiプロビジョニングなど、外部依存なしにアプリケーション内で完結するQRコードワークフローを実現します。カスタムカラー、柔軟なサイズ制御、デスクトップ・モバイル対応のレスポンシブUI、セキュリティのための入力サニタイズにも対応しています。

■水平バッファリングによるグリッド描画の高速化（Modernツールキット）

Modernツールキットのグリッドに、カラム仮想化による描画最適化機能が搭載されました。表示されているセルと設定可能なバッファゾーンのみを描画することで、1,000列以上の大規模データセットでもパフォーマンスの低下なく高速に表示が可能です。このバッファリングは、行・列のロック、グルーピング、フィルタリング、編集、アクセシビリティ機能、RTLサポート、すべてのテーマとシームレスに連携します。

■ロック可能グリッドプラグイン（Modernツールキット）

列のロック・解除機能をネイティブに提供する新しいロック可能グリッドプラグインがModernツールキット向けに導入されました。ロック領域と通常領域間の水平・垂直スクロールの同期、セレクションモデル、セル編集、サマリーなど、グリッドの各種機能との完全な互換性を維持しながら、レポートスタイルの表示に必要な列固定を実現します。シンプルな設定で導入でき、柔軟なカスタマイズにも対応しています。

■Font Awesome 7サポート（Classic＆Modernツールキット）

Ext JS 8.0では、Classic / Modern両ツールキットにおいてFont Awesome 7.xがデフォルトのアイコンセットとして搭載されました。Font Awesome 7公式のチートシートに準拠した一貫した使用法が適用され、FA5の設定との完全な後方互換性が維持されています。既存のFA5アイコン設定に対する破壊的変更はありません。

■ES2025までのECMAScriptサポート拡張

Sencha CmdおよびExtGen 8.0 において、ECMAScriptのサポートがES2025まで拡張されました。let、const、アロー関数などのモダンJavaScript機能をExt JSアプリケーション内でより幅広く採用できるようになります。更新されたClosure Compilerの解析機能により、最新のJavaScript標準との整合性が向上し、ポリフィルへの依存軽減、ボイラープレートの削減、よりクリーンな長期的アプリケーションアーキテクチャの構築を支援します。

■ARIAアクセシビリティ対応（Modernツールキット）

Modernツールキットにおいて、フォームフィールドおよびトリガーへの完全なARIAサポートが追加されました。描画時に適切なARIAプロパティとロールが適用され、JAWS、Narrator、TalkBack、VoiceOverなどのスクリーンリーダーとの互換性が確保されます。すべてのユーザーがアクセス可能なアプリケーション構築を支援する、アクセシビリティ改善の継続的な取り組みの一環です。

■ReExt 1.2

ReactとExt JSフレームワークを橋渡しするReExtがバージョン1.2にアップデートされ、最新のExt JS 8.0を完全にサポートしました。開発者はReactプロジェクトにおいて、Ext JSの140以上のUIコンポーネント（データグリッド、ツリー、チャート、カレンダー、D3など）を活用し、堅牢で高性能なWebアプリケーションを構築できます。



■その他の新機能・改善

上記のほか、ダイアログの親コンテナ境界制御、TreePanelの三状態チェックボックス、Sencha Upgrade AdvisorやSencha Architect等の関連ツールのExt JS 8.0対応など、多数の機能追加・改善が行われています。すべての新機能・変更点の詳細は、下記の製品最新情報ページをご覧ください。

Ext JS 8.0 の新機能：https://jp.sencha.com/blog/whats-in-ext-js-8-0-ja/





■製品ラインナップ

Ext JS 8.0は、目的別にPro版とEnterprise版が用意されています。製品ラインナップ並びに価格については、ホームページをご覧ください。

製品ラインナップ：https://jp.sencha.com/product-packages-and-pricing/

■提供方法（無料トライアルと無料版）

Ext JS 8.0は、Webサイトから登録し、ダウンロードすることで30日間の無料トライアルが可能です。また、個人の開発者や年間売上10,000米ドル未満のスタートアップ企業向けに無料で提供する『Ext JS Community Edition』も提供しています。

製品の購入・無料トライアルのダウンロードページ：

https://jp.sencha.com/products/evaluate/

■Ext JSについて

Ext JSは、140以上のプリビルトUIコンポーネントを備えた、業界をリードするエンタープライズ向けJavaScriptフレームワークです。数千件のデータを処理可能なデータグリッド、ツリー、チャート、カレンダー、D3など、企業アプリケーションに必要な高度なUIコンポーネントを提供し、デスクトップおよびモバイル向けのクロスプラットフォーム開発を実現します。Ext JSの詳細については、下記のページをご覧ください。

https://jp.sencha.com/products/extjs/(https://jp.sencha.com/products/extjs/#overview)

■エンバカデロ・テクノロジーズについて

1993年にデータベースツールベンダーとして設立され、2008年にボーランドの開発ツール部門『CodeGear』と合併したエンバカデロ・テクノロジーズは、アプリケーション開発者とデータベース技術者が多様な環境でソフトウェアアプリケーションを設計、構築、実行するためのツールを提供する最大規模の独立系ツールベンダーです。2015年10月には、独立系ツールベンダーであるアイデラの傘下となり、2017年8月には、WebアプリケーションプラットフォームであるSenchaを買収し、さらなる技術革新と製品／サービスの品質向上に努めています。

米国本社：米国テキサス州オースティン, 6805 N Capital of Texas Hwy, Suite 275

日本法人：東京都千代田区内神田1-14-8 KANDA SQUARE GATE 5F

日本法人代表：クリストフ・エスコバール

カントリーマネージャ：藤井等

コーポレートサイト：https://www.embarcadero.com/jp/

Sencha製品情報：https://jp.sencha.com/

一般の方からのお問い合わせ先：

エンバカデロ・テクノロジーズ

TEL 03-4540-4148