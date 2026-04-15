株式会社SHIFT SECURITY

脆弱性診断・セキュリティ監視サービスを提供する、株式会社SHIFT SECURITY（本社：東京都渋谷区、代表取締役： 金内 忍、以下「SHIFT SECURITY」）は、 企業のセキュリティ監視ニーズの多様化に対応するため、従来より提供しているセキュリティ監視サービスのメニューを刷新いたします。

従来のお客様ごとにサービス内容を作成する「カスタマイズSOCサービス」と、お客様の需要をもとにメニュー化した「パッケージSOCサービス」を新たに加え、2026年4月15日より提供開始いたします。

これにより、お客様の成熟度や体制、希望サービスの粒度に応じて2つのSOCメニューから選択できる、よりお客様のご要望にマッチするようなサービスへとリニューアルいたしました。

サービス提供の背景

サイバー攻撃の高度化が進む中、24時間365日のセキュリティ監視体制の重要性は年々高まっています。一方で、

- 何から始めればよいかわからない- SOCを立ち上げたいが知見が不足している- まずは主要製品だけ監視したい

といった“導入初期層”の課題が顕在化しています。

SHIFT SECURITYではこれまで、個社ごとに設計する「カスタマイズSOCサービス」を提供してきましたが、よりスピーディーかつ分かりやすく導入できる選択肢として、今回「パッケージSOCサービス」を新設しました。

サービス概要

【パッケージSOCサービス】

監視メニューとオプションをあらかじめ整理・体系化。監視対象と希望オプションをヒアリングすることで、迅速な見積提示と短期間での導入を可能にしました。

提供ラインナップ

- UTM監視サービス- EDR監視サービス- SASE監視サービス- IaaS監視サービス- CNAPP監視サービス

こんなお客様におすすめ

- セキュリティ監視を始めたいが知見がない- まずはUTMやEDRなど主要領域から監視したい- スモールスタートで始めたい- 早期に24/365体制を構築したい

「まずは始める」ための、分かりやすく導入しやすいSOCサービスです。



【カスタマイズSOCサービス】

従来より提供しているカスタマイズSOCサービスでは、お客様の環境やポリシーに応じて個別設計を実施。ヒアリングを通じて提案書を作成し、理想の監視体制を構築します。

こんなお客様におすすめ

- 独自のセキュリティポリシーを適用したい- クラウド・オンプレミスが混在している- インシデント対応まで含めて任せたい- 複数製品の高度な相関分析を実施したい

成熟度の高い企業や、複雑な環境を持つ企業に最適なSOCモデルです。





SHIFT SECURITY セキュリティ監視・分析サービスの主な特徴

- 標準化による高品質なサービス提供属人的な対応に依存せず、監視ノウハウを標準化。複数製品の相関分析により、多面的なインシデント分析を実現します。- 仕組化による柔軟な監視設計監視プロセスを仕組化することで、監視対象の追加や拡張にも柔軟に対応。企業の成長に合わせた拡張が可能です。- コスト最適化24時間365日の有人監視体制を有し、セキュリティ人材不足が深刻化する中でも、品質を担保しながらコスト最適化を実現します。

【商品の詳細】

https://www.shiftsecurity.jp/security-monitoring/

■SHIFT SECURITY代表からのコメント

これまで当社は、企業ごとの理想を実現するカスタマイズSOCを提供してきました。一方で、「まずは始めたい」「最短で監視体制を整えたい」という声も数多くいただいていました。今回のパッケージSOCの追加により、企業のセキュリティ成熟度に応じた“選べるSOC”を実現します。SOCを特別なものではなく、すべての企業にとっての標準インフラにすること。それが私たちの目指す姿です。

株式会社SHIFT SECURITY

代表取締役

金内 忍

株式会社SHIFT SECURITYについて

SHIFT SECURITYは、情報セキュリティの標準化・仕組み化を基盤に、セキュリティサービスを提供。 それによりサービス品質を高いレベルで安定化させながら、セキュリティ業界で活躍できるエンジニアを数多く輩出しています。 今の日本が抱える人材不足の課題を解決し、インターネットで繋がる世界に安全と安心を提供します。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社SHIFT SECURITY

https://www.shiftsecurity.jp/contact/