【派遣の実態調査】派遣利用者の約7割が「2社以上に登録」。複数社を併用する方が、1社のみ利用より「満足度」が大きく上回る結果に

ビジコネット株式会社

ビジコネット株式会社（本社：東京都港区、以下「当社」）は、派遣コネクトにて、派遣会社利用者を対象に、「派遣会社の利用社数」に関する実態調査を実施いたしました。

アンケート詳細はこちら：https://2b-connect.jp/haken/pressrelease-haken-riyousuu/

派遣会社を利用して仕事を探す際、多くの方が直面することが「何社の派遣会社に登録すべきか」という悩みです。一社に絞って担当者と深い信頼関係を築くべきか、それとも複数の会社に登録して選択肢を広げるべきか、その選択は就業の成否やその後の満足度を大きく左右します。

しかし、実際に派遣会社利用者が何社を併用し、どのような基準で使い分けているのか、その具体的な実態や「併用による納得感」の本音までは明らかになっていません。

そこで「派遣コネクト」では、派遣会社利用者を対象に、「派遣会社の利用社数」に関する実態調査を実施いたしました。

調査サマリー

●派遣会社の利用は「2～3社程度の併用」が理想と考える人が約半数

●これまでの登録数は「2社以上」が約7割。複数登録はもはや「新常識」

●2社以上登録している人の7割強が、現在「2～3社」を同時並行で活用

●併用する最大の理由は「派遣会社によって求人の種類や強みが違うから」

●仕事選びの満足度は「複数併用」が「1社のみ」を約2倍も上回る結果に

調査の詳細

調査期間：2026年3月9日～2026年3月13日

調査方法：アイブリッジ株式会社のセルフ型アンケートツール利用によるアンケート調査で実施

スクリーニング調査：全国の20～50代男女 4,000人を対象に実施

本調査：スクリーニング調査において「現在派遣会社を利用中、もしくは過去2年以内に派遣会社を利用したことがある」と回答した300人を対象に実施

利用に関して

1．本調査データを引用・転載される場合は、下記のご対応をお願いいたします。

2．「出典：派遣コネクト（ビジコネット株式会社）」の表記をお願いいたします。

出典元として本ページへのリンク追加をお願いします。

※URL：https://2b-connect.jp/haken/pressrelease-haken-riyousuu/

調査の結果

■派遣会社の利用は「2～3社程度の併用」が理想と考える人が約半数

「Q．派遣会社の利用数について、あなたの理想に近いものを教えてください」という問いに対し、「2～3社程度を併用するのが理想」と回答した方が46.6％と最多の結果となりました。

かつては「1社と深く付き合う」ことが美徳とされる風潮もありましたが、現在は約半数が「複数社の併用」を理想としています。

ここには、「1社だけに依存して仕事が見つからないリスクを避けたい」という危機管理意識と、「異なる強みを持つ会社を数社押さえておけば、効率的に比較ができる」という合理的な判断が共存していると考えられます。

多すぎず、少なすぎない2～3社という数字は、情報の管理コストと選択肢の最大化を天秤にかけた、現代の派遣社員にとっての最適解と言えるでしょう。

■これまでの登録数は「2社以上」が約7割。複数登録はもはや「新常識」

「Q．これまでに登録したことがある派遣会社の合計数」を調査したところ、「2社以上」と回答した方が合計で67.6％に達しました。

前項で挙げられた「理想」を、現実の行動として既に多くの方が実行していることがわかります。

特に2社以上登録している層が約7割という数字は、派遣社員の間で「1社登録だけでは不十分」という

認識が定着していることを示しています。

「1社目で希望の案件がなかったから2社目へ」という消極的な追加登録だけでなく、最初から比較を前提に動くリテラシーの高い層が増加していることが推測されます。

■2社以上登録している人の7割強が、現在「2～3社」を同時並行で活用

2社以上の派遣会社に登録経験がある層（n=203）を対象に、「同時に連絡を取ったり求人をチェックしたりしている社数」を尋ねたところ、71.9%が「2～3社」を併用していることがわかりました。

「過去に登録したことがあるだけ」という休眠状態ではなく、現在進行形で複数の窓口を使い分けている実態が浮き彫りになりました。

求職者は、それぞれの派遣会社から提示される時給や交通費、福利厚生、そして担当者の対応スピードをリアルタイムで天秤にかけています。

この同時並行の動きは、派遣会社側にとっては「常に他社と比較されている」という緊張感を生む一方で、求職者にとっては「市場価値のセルフチェック」の場にもなっていると考えられます。

■併用する最大の理由は「派遣会社によって求人の種類や強みが違うから」

これまでの派遣会社登録数は「2社以上」と答えた方を対象に、複数の派遣会社を併用している理由を調査（複数回答）したところ、「派遣会社によって求人の種類や強みが違うから」と回答した方が55.5%にのぼりました。



また、「1社だけでは希望の条件（時給・勤務地等）を補う案件が足りないから」という回答も52.6%にのぼっています。

最多となった「仕事の選択肢を増やすため」という回答の具体的な中身として、半数以上の方が「派遣会社による求人の種類や強みの違い」を挙げている点が特徴的です。

これは、求職者がどこの派遣会社も同じと考えているのではなく、「A社は事務系に強い」「B社は高時給案件が多い」といった各社の特性を理解し、自身の希望に合わせて戦略的に活用先を選んでいることを示唆しています。

まずは紹介される仕事の数を確保しつつ、各社の得意領域を組み合わせることで、より理想に近い案件にたどり着こうとする、賢明な仕事探しが一般化していると言えます。

■仕事選びの満足度は「複数併用」が「1社のみ」を約2倍も上回る結果に

「Q．派遣会社の利用について1社のみ利用と複数社の併用、どちらの方が最終的に納得のいく仕事選びができると感じますか？」という問いに対し、48.6%が「複数社の併用」を支持しました。

この結果から、多くの求職者にとって比較検討というプロセスそのものが、後悔のない意思決定において重要な役割を果たしている可能性が示唆されます。



1社から提示された条件のみで判断するのではなく、「複数の選択肢を並べて、自ら比較した上で決定した」という実感が、最終的な就業先に対する納得感を高める要因になっていると考えられます。

特定の1社に委ねるだけでなく、複数を併用し多角的に判断することが、求職者・派遣会社・就業先企

業の三者にとって、より良好なマッチングを生むための有効なステップとなっているようです。

今回の調査を通じて

今回のアンケート調査では、派遣会社利用者の約7割が複数社に登録しており、その多くが「併用」こそが納得のいく仕事選びの鍵であると考えている実態が浮き彫りになりました。

理想の利用社数として「2～3社」を挙げる方が最も多かった背景には、単に選択肢を増やすだけでなく、「派遣会社によって求人の種類や強みが違う」という各社の特性を理解し、自身の希望条件に合わせて戦略的に使い分けたいという賢明な判断があります。

また、約半数の方が複数社を併用する方が最終的に納得のいく仕事選びができると回答している点は、非常に注目すべきポイントです。1社のみの利用では、提示された案件が相場に対して適切なのか、より自分に適した仕事が他にないのかを判断することが困難です。

2～3社を併用し、それぞれの案件やサービスを比較検討するプロセスそのものが、最終的な就業先に対する安心感や「自分で納得して選んだ」という自信に直結していると言えるでしょう。

特定の1社にすべてを委ねるのではなく、複数の窓口を賢く活用し、多角的な視点を持つこと。それが、変化の激しい労働市場において、自分らしく働ける場所を見つけ出すためのスタンダードな戦略になりつつあります。

「派遣コネクト」は、これからも派遣業界に関わる調査を通じて有益な情報を発信することで、働く人の最良な選択をサポートしてまいります。

■ビジコネット株式会社 会社概要

会社名：ビジコネット株式会社

代表者名：藤井 恭

住所：東京都港区1-2-20 汐留ビルディング 3F

設立：2020年2月

資本金：3,000万円

URL：https://busiconet.co.jp/

事業内容：

・転職お役立ち情報メディア「EvoWork」の運営

・転職派遣メディア「CareeReco」の運営

・派遣会社の派遣求人企業のマッチングサービス「派遣コネクト」の運営

・人材業界を中心としたマーケティング支援

■派遣コネクトについて

「派遣コネクト」は、派遣会社と求人企業を繋ぐマッチングサービスです。派遣会社の集客支援や、優良な派遣求人情報の提供を通じて、効率的な採用・就業をサポートしています。人材業界の知見を活かした、付加価値の高い情報発信を行っています。

URL：https://2b-connect.jp/haken/