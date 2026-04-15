車載機取付台数が6.5万台を突破 ～ナブアシスト、全国230社のネットワークで運輸業界のデジタル化を加速

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介、以下 ナブアシスト）は、デジタコ等車載機の取付実績が2026年3月時点で累計6.5万台を突破したことをお知らせします。同社は、デジタコの販売から取付、運用サポートまでを一貫して対応するワンストップサービスプロバイダーとして、運輸・物流業界のデジタル化推進を主導してきました。

実績の規模と体制

全国に張り巡らされた取付拠点、230社の協力会社ネットワーク により、貨物、旅客、特殊・重機といった多様な業種・車種に対応。同社が保有する約2,000種類の配線パターンデータは、あらゆる車両・年式でも確実な取付を実現するための技術的基盤となっています。

さらに注目すべきは、24時間365日のサポート体制（※）を整備している点です。トラブル発生時の迅速な対応体制が、6.5万台を超える既導入企業からの信頼を獲得し、継続的なサポート需要につながっています。

※有償サービス（夜間、土日祝日は翌日以降対応）

ワンストップサービスの価値

ナブアシストのサービスの大きな特徴は、単なるデジタコ販売に留まらない点です。同社が対応可能な機器は、デジタコのほか、モービルアイ、ドラレコ、ETC、HORNET車内置き去り防止機器、バックモニターなど複数システムに対応しており、運送事業者の複数機器統合ニーズに応えています。

同社は完全ワイヤレスカメラ『QRC-C897D』 への対応も開始し、「渡りケーブルの断線による車両ダウンタイム」という根本的な課題解決に向けても動いています。複数ベンダーの機器が混在する現場でも、ナブアシストなら統合的な対応が可能という価値提案が、ワンストップサービスの真価を示しています。

取付サービスに関するお問い合わせはこちら :https://www.nav-assist.co.jp/products/product_contact/

導入効果の実証

富士通製デジタコ完全ワイヤレスカメラ（QRC-C897D）

ナブアシストが6.5万台の取付実績を重ねる背景には、プロフェッショナルな施工体制による圧倒的な品質があります。

二級自動車整備士などの有資格者で構成されたメカニック・ディスパッチャーモデルにより、ゼロ・ダウンタイム・スケジューリングを実現。配線保護の多層化、自動車メーカー基準の厳格遵守、安全接続手順の徹底といった業界最高水準の施工基準により、物理的な断線や車両火災などのリスクを完全に排除しながら、導入初期からの安定稼働と低TCO（総保有コスト）を約束しています。

不具合発生時も、単なる交換対応ではなく、車両電気系統との整合性を踏まえた専門的な原因分析とフォローアップを提供する継続的テクニカルサポートにより、クラウド運用で蓄積される高精度な運行データは、将来的な物流DXへの移行を容易にする強固なデジタル基盤となっています。

今後の展望

ナブアシストは、6.5万台突破という新たなマイルストーンを踏まえ、今後さらに事業を展開していく方針です。具体的には、ワイヤレス技術への対応拡大を通じた「配線ゼロ」ソリューションによる運用効率化、AIやデータ分析を活用した支援サービスの拡充による運用サポート機能の強化。全国230社の協力会社ネットワークを活かしたより迅速できめ細かいサービス提供による地域密着体制の強化に取り組んでいく方針です。ナブアシストは、今後も運輸・物流業界のデジタル化推進パートナーとして、社会的使命を果たしていく考えです。

ナブアシストについて

ナブアシストのロジスティクス事業部は、運送業界のデジタル化を牽引するパートナーとして、革新的なソリューションの開発と提供に注力してまいりました。デジタコの販売・サポートを中核事業として、運送事業者の皆様が抱える運行管理、安全管理、法令遵守に関する課題の解決に取り組んでいます。また、点呼システム、労働時間管理システム、販売管理システムなど、デジタコ以外にも運送事業者のさまざまな業務を支援する製品を取り揃えています。

弊社のソリューションは、最新の技術トレンドと運送業界の実務知識を融合させることで、現場のニーズに即した実用的なツールを実現しています。導入企業の成功事例を積み重ねながら、業界全体のDX推進に貢献し、経営課題を解決し、競争力を強化できるよう支援してまいります。

お問い合わせ先

会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://www.nav-assist.co.jp/)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp