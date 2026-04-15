【アブダビ不動産】ALDAR、ヤス島の新プロジェクト「Yas Park Place」を発表。全780戸、完成は2030年Q1を予定

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C外観

アブダビを代表する不動産デベロッパー Aldar Properties PJSC（以下、ALDAR） が、ヤス島にて新プロジェクト 「Yas Park Place」 を発表しました。ヤス島では、中東初となるディズニーテーマパークリゾートの開発計画に加え、ハリーポッターワールドの開発も進んでおり、世界中の投資家から注目を集めるエリアです。



■プロジェクトについて

詳細を問い合わせる :https://seminaruae.online/web/?utm_source=pr&utm_medium=referralインフィニティプールダイニング・リビング

Yas Park Placeは、アブダビでも高い人気を誇るヤス島に誕生する新規プロジェクトです。日々の暮らしを支えるサービスとして、セキュリティーおよびコンシェルジュが24時間体制で常駐しており、居住者の安心感と日常利便を両立しやすい計画となっています。

■住戸構成について

【アメニティ】- インフィニティプール- キッズプール＆ファミリープール- ウェルネスガーデン- マルチパーパスルーム- キッズルーム- ジム＆ウェルネススタジオ- 居住者向けコワーキングスペース- アウトドアシネマ- ドッグパーク＆ウォーキングトレイル- ショップ＆レストランなどが計画されています。住まいそのものだけでなく、家族との時間、健康的な暮らし、コミュニティ形成まで見据えた住環境が魅力です。【アクセス】- ディズニーランド：約10分- ザイード国際空港：約10分- ヤスモール、フェラーリワールド：約10分- ルーブル美術館、チームラボ：約20分- ドバイ：約50分詳細を問い合わせる :https://seminaruae.online/web/?utm_source=pr&utm_medium=referral

Yas Park Placeは、単身層からファミリー層まで幅広いニーズに対応する住戸構成を備えた、総戸数780戸の新規プロジェクトです。販売価格はAED 1.39M～（約5,977万円～）、完成は2030年4月頃を予定しています。住戸構成および支払いプランは以下の通りです。

間取りスタジオ１ベッドルーム２ベッドルーム＋メイド３ベッドルーム＋メイド【支払いプラン】

支払いプランは、頭金5％＋物件登録税2％

次回、半年後の支払いが5％となっており、ご購入後1年間で総額12％のお支払いとなります。

■なぜアブダビ・ヤス島が注目されるのか

■ALDARについて

詳細を問い合わせる :https://seminaruae.online/web/?utm_source=pr&utm_medium=referral- 経済の多角化が進展：2025年第3四半期には、石油を除くGDPが前年比7.6％成長を記録しました。- 人口増加が実需を下支え：2024年の人口は約414万人となり、前年比7.5％増となりました。- 大型開発が継続：ヤス島では、ディズニーリゾートやハリー・ポッターをテーマにした新エリアの計画が発表されており、国際的な注目度が高まっています。

ALDARは、UAEを代表する不動産開発・運営会社です。UAE有数の不動産デベロッパーとして位置づけられており、開発事業と保有運営事業の二つを中核に事業を展開しています。ヤス島、サディヤット島、アル・ラハ、リーム島など、アブダビの主要エリアで街づくりを手がけてきた実績を持ちます。

規模感の面でも存在感は大きく、ALDARの2025年通期実績では、グループ売上高はAED 24.8 billion、（約1兆664億円）グループ販売額はAED 40.6 billion に達しました。さらに、開発売上バックログはAED 71.7 billion と過去最高水準を記録しており、UAE不動産市場における有力デベロッパーの一社として高い注目を集めています。

【本プロジェクトは、4月15日より抽選販売開始 となります。】

ご購入を希望される場合は、事前のご予約後、抽選という流れになります。住戸タイプやご希望条件に応じたご案内が可能ですので、ご関心をお持ちの方はお早めにお問い合わせください。

会社概要

1分で申し込み完了 :https://seminaruae.online/web/?utm_source=pr&utm_medium=referral

社 名：BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ）

代表取締役社長：上野 真司

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://seminaruae.online(https://seminaruae.online/web/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

公式HP：https://bitex-co.com/

メール：customer@bitex-co.com

note：https://note.com/shinji_ueno82/all